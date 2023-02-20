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В США считают визит Байдена в Киев беспрецедентным и историческим - РИА Новости, 20.02.2023
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В США считают визит Байдена в Киев беспрецедентным и историческим
В США считают визит Байдена в Киев беспрецедентным и историческим - РИА Новости, 20.02.2023
В США считают визит Байдена в Киев беспрецедентным и историческим
Однодневный визит президента Джо Байдена в Киев стал беспрецедентным и историческим по масштабу событием, поездка потребовала тщательного планирования, чтобы... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:17
2023-02-20T16:17
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ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Однодневный визит президента Джо Байдена в Киев стал беспрецедентным и историческим по масштабу событием, поездка потребовала тщательного планирования, чтобы избежать рисков, заявила директор по связям с общественностью Белого дома Кейт Бедингфилд.По словам представительницы Белого дома, глава американской администрации поручил своей команде организовать визит "без оглядки на то, насколько это будет трудно логистически". "Он хотел встать плечом к плечу к президенту (Владимиру) Зеленскому и напомнить миру…, что США неизменно продолжат поддерживать Украину", - добавила она.Байден в понедельник посетил Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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в мире, киев, украина, россия, сша, джо байден, владимир зеленский, нато
В мире, Киев, Украина, Россия, США, Джо Байден, Владимир Зеленский, НАТО
16:17 20.02.2023
 
В США считают визит Байдена в Киев беспрецедентным и историческим

Белый дом: визит Байдена в Киев стал беспрецедентным и требовал тщательного планирования

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
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ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Однодневный визит президента Джо Байдена в Киев стал беспрецедентным и историческим по масштабу событием, поездка потребовала тщательного планирования, чтобы избежать рисков, заявила директор по связям с общественностью Белого дома Кейт Бедингфилд.
"Визит президента США в активную зону боевых действий является историческим и беспрецедентным событием, которое потребовало тщательного планирования. В отличие от предыдущих визитов наших президентов в Ирак и Афганистан, у США нет военного присутствия на Украине, что сделало подготовку данного визита еще более сложной задачей", - сказала Бедингфилд в ходе спецбрифинга для журналистов.
По словам представительницы Белого дома, глава американской администрации поручил своей команде организовать визит "без оглядки на то, насколько это будет трудно логистически". "Он хотел встать плечом к плечу к президенту (Владимиру) Зеленскому и напомнить миру…, что США неизменно продолжат поддерживать Украину", - добавила она.
Байден в понедельник посетил Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 16:03
Байден стал объектом шуток в Twitter из-за визита в Киев
 
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