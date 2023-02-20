https://ria.ru/20230220/bayden-1853194442.html

В США считают визит Байдена в Киев беспрецедентным и историческим

В США считают визит Байдена в Киев беспрецедентным и историческим - РИА Новости, 20.02.2023

В США считают визит Байдена в Киев беспрецедентным и историческим

Однодневный визит президента Джо Байдена в Киев стал беспрецедентным и историческим по масштабу событием, поездка потребовала тщательного планирования, чтобы... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T16:17

2023-02-20T16:17

2023-02-20T16:17

в мире

киев

украина

россия

сша

джо байден

владимир зеленский

нато

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ВАШИНГТОН, 20 фев – РИА Новости. Однодневный визит президента Джо Байдена в Киев стал беспрецедентным и историческим по масштабу событием, поездка потребовала тщательного планирования, чтобы избежать рисков, заявила директор по связям с общественностью Белого дома Кейт Бедингфилд.По словам представительницы Белого дома, глава американской администрации поручил своей команде организовать визит "без оглядки на то, насколько это будет трудно логистически". "Он хотел встать плечом к плечу к президенту (Владимиру) Зеленскому и напомнить миру…, что США неизменно продолжат поддерживать Украину", - добавила она.Байден в понедельник посетил Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230220/bayden-1853190612.html

киев

украина

россия

сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, украина, россия, сша, джо байден, владимир зеленский, нато