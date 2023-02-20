https://ria.ru/20230220/bayden-1853193933.html

Белый дом подтвердил, что уведомлял Россию о визите Байдена в Киев

Белый дом подтвердил, что уведомлял Россию о визите Байдена в Киев - РИА Новости, 20.02.2023

Белый дом подтвердил, что уведомлял Россию о визите Байдена в Киев

США уведомили РФ о визите Джо Байдена в Киев за несколько часов до его отправления, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T16:14

2023-02-20T16:14

2023-02-20T16:14

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владимир зеленский

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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. США уведомили РФ о визите Джо Байдена в Киев за несколько часов до его отправления, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге. Байден сегодня побывал с необъявленным визитом в Киеве, где встретился с Владимиром Зеленским. "Мы уведомили Россию о том, что президент Байден отправится в Киев, за несколько часов до отправления в целях избежания конфликтной ситуации", - заявил Салливан.

https://ria.ru/20230220/bayden-1853144768.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, джейк салливан, джо байден, украина, киев, владимир зеленский