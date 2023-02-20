https://ria.ru/20230220/bayden-1853193933.html
Белый дом подтвердил, что уведомлял Россию о визите Байдена в Киев
Белый дом подтвердил, что уведомлял Россию о визите Байдена в Киев - РИА Новости, 20.02.2023
Белый дом подтвердил, что уведомлял Россию о визите Байдена в Киев
США уведомили РФ о визите Джо Байдена в Киев за несколько часов до его отправления, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:14
2023-02-20T16:14
2023-02-20T16:14
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. США уведомили РФ о визите Джо Байдена в Киев за несколько часов до его отправления, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге. Байден сегодня побывал с необъявленным визитом в Киеве, где встретился с Владимиром Зеленским. "Мы уведомили Россию о том, что президент Байден отправится в Киев, за несколько часов до отправления в целях избежания конфликтной ситуации", - заявил Салливан.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Белый дом подтвердил, что уведомлял Россию о визите Байдена в Киев
Салливан подтвердил, что Вашингтон уведомлял Москву о готовящемся визите Байдена в Киев