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Белый дом подтвердил, что уведомлял Россию о визите Байдена в Киев - РИА Новости, 20.02.2023
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Белый дом подтвердил, что уведомлял Россию о визите Байдена в Киев
Белый дом подтвердил, что уведомлял Россию о визите Байдена в Киев - РИА Новости, 20.02.2023
Белый дом подтвердил, что уведомлял Россию о визите Байдена в Киев
США уведомили РФ о визите Джо Байдена в Киев за несколько часов до его отправления, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:14
2023-02-20T16:14
в мире
россия
сша
джейк салливан
джо байден
украина
киев
владимир зеленский
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. США уведомили РФ о визите Джо Байдена в Киев за несколько часов до его отправления, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге. Байден сегодня побывал с необъявленным визитом в Киеве, где встретился с Владимиром Зеленским. "Мы уведомили Россию о том, что президент Байден отправится в Киев, за несколько часов до отправления в целях избежания конфликтной ситуации", - заявил Салливан.
https://ria.ru/20230220/bayden-1853144768.html
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в мире, россия, сша, джейк салливан, джо байден, украина, киев, владимир зеленский
В мире, Россия, США, Джейк Салливан, Джо Байден, Украина, Киев, Владимир Зеленский
16:14 20.02.2023
 
Белый дом подтвердил, что уведомлял Россию о визите Байдена в Киев

Салливан подтвердил, что Вашингтон уведомлял Москву о готовящемся визите Байдена в Киев

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. США уведомили РФ о визите Джо Байдена в Киев за несколько часов до его отправления, сообщил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге.
Байден сегодня побывал с необъявленным визитом в Киеве, где встретился с Владимиром Зеленским.
"Мы уведомили Россию о том, что президент Байден отправится в Киев, за несколько часов до отправления в целях избежания конфликтной ситуации", - заявил Салливан.
Владимир Зеленский и Джо Байден в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 13:29
Байден назвал цель визита в Киев
 
В миреРоссияСШАДжейк СалливанДжо БайденУкраинаКиевВладимир Зеленский
 
 
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