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Эксперт назвал цель визита Байдена в Киев - РИА Новости, 20.02.2023
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Эксперт назвал цель визита Байдена в Киев
Эксперт назвал цель визита Байдена в Киев - РИА Новости, 20.02.2023
Эксперт назвал цель визита Байдена в Киев
Целью неожиданного визита президента США Джо Байдена в Киев в понедельник является произнесение красивой ободряющей речи для успокоения Америки, Европы и... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:13
2023-02-20T16:13
в мире
киев
украина
владимир зеленский
джо байден
сша
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БРЮССЕЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Целью неожиданного визита президента США Джо Байдена в Киев в понедельник является произнесение красивой ободряющей речи для успокоения Америки, Европы и Украины, а не обещаний требуемых Киевом поставок вооружения, считает европейский эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро. "После Мюнхенской конференции короткий визит Джо Байдена в Киев должен стать "напутственной речью" не только для украинского населения, но и для европейцев и американцев, которые все сильнее беспокоятся по поводу развития конфликта… Байден (прибыл) в Киев, чтобы произнести красивые слова, а не поставить оружие", - сказал он РИА Новости. Эксперт полагает, что администрация Байдена всё больше переживает по поводу ситуации на Украине и на самом деле опасается поражения украинской армии. К апрелю на Украину будет поставлено только 50 танков, чего недостаточно для изменения хода конфликта. Вместе с этим, Киев продолжает сталкиваться с серьёзной нехваткой боеприпасов для уже поставленных единиц вооружения. Европа больше не может поставлять их, поскольку уже истощила свои арсеналы, отметил Моро. По его словам, ещё одной сложностью для Киева является нехватка солдат, так как многие мужчины призывного возраста стараются избежать попадания в армию. Эту проблему может решить только отправка в зону конфликта военнослужащих из стран НАТО, однако ни одно правительство не хочет прибегать к этому, считает эксперт. Вместе с этим, объявленная Байденом военная поддержка на сумму в 500 миллионов долларов не включает ни ракет более дальнего радиуса действия для нанесения ударов по России, ни требуемых Киевом истребителей. Удары по территории РФ приведут к ответным действиям со стороны России в отношении стран НАТО, чего Запад хочет избежать любой ценой, полагает Моро. Эксперт отметил, что Украина не начала контрнаступление зимой, как было объявлено ранее, и не начнет его в апреле. По его мнению, Владимир Зеленский уже намекает, что Киев долго не продержится, заявляя, что украинские войска не собираются защищать Бахмут (российское название - Артемовск) любой ценой. Кроме того, город скоро полностью перейдет под контроль российской армии, и Зеленский, вероятно, ждал признания этого от Байдена, добавил Моро. Таким образом, единственной целью поездки Байдена в Киев является "компенсировать военно-промышленную беспомощность Запада напыщенными и разжигающими войну заявлениями", отмечает эксперт.
https://ria.ru/20230220/bayden-1853179673.html
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в мире, киев, украина, владимир зеленский, джо байден, сша
В мире, Киев, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, США
16:13 20.02.2023
 
Эксперт назвал цель визита Байдена в Киев

Эксперт Моро: Байден приехал в Киев с красивой речью, а не обещаниями требуемого оружия

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Целью неожиданного визита президента США Джо Байдена в Киев в понедельник является произнесение красивой ободряющей речи для успокоения Америки, Европы и Украины, а не обещаний требуемых Киевом поставок вооружения, считает европейский эксперт по геополитике Центра политико-стратегического анализа (StratPol) Ксавье Моро.
"После Мюнхенской конференции короткий визит Джо Байдена в Киев должен стать "напутственной речью" не только для украинского населения, но и для европейцев и американцев, которые все сильнее беспокоятся по поводу развития конфликта… Байден (прибыл) в Киев, чтобы произнести красивые слова, а не поставить оружие", - сказал он РИА Новости.
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Эксперт полагает, что администрация Байдена всё больше переживает по поводу ситуации на Украине и на самом деле опасается поражения украинской армии. К апрелю на Украину будет поставлено только 50 танков, чего недостаточно для изменения хода конфликта. Вместе с этим, Киев продолжает сталкиваться с серьёзной нехваткой боеприпасов для уже поставленных единиц вооружения. Европа больше не может поставлять их, поскольку уже истощила свои арсеналы, отметил Моро.
По его словам, ещё одной сложностью для Киева является нехватка солдат, так как многие мужчины призывного возраста стараются избежать попадания в армию. Эту проблему может решить только отправка в зону конфликта военнослужащих из стран НАТО, однако ни одно правительство не хочет прибегать к этому, считает эксперт.
Вместе с этим, объявленная Байденом военная поддержка на сумму в 500 миллионов долларов не включает ни ракет более дальнего радиуса действия для нанесения ударов по России, ни требуемых Киевом истребителей. Удары по территории РФ приведут к ответным действиям со стороны России в отношении стран НАТО, чего Запад хочет избежать любой ценой, полагает Моро.
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Эксперт отметил, что Украина не начала контрнаступление зимой, как было объявлено ранее, и не начнет его в апреле. По его мнению, Владимир Зеленский уже намекает, что Киев долго не продержится, заявляя, что украинские войска не собираются защищать Бахмут (российское название - Артемовск) любой ценой. Кроме того, город скоро полностью перейдет под контроль российской армии, и Зеленский, вероятно, ждал признания этого от Байдена, добавил Моро.
Таким образом, единственной целью поездки Байдена в Киев является "компенсировать военно-промышленную беспомощность Запада напыщенными и разжигающими войну заявлениями", отмечает эксперт.
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