https://ria.ru/20230220/bayden-1853192304.html

Источник в РПЦ оценил визит Байдена в храм ПЦУ

Источник в РПЦ оценил визит Байдена в храм ПЦУ - РИА Новости, 20.02.2023

Источник в РПЦ оценил визит Байдена в храм ПЦУ

Встреча президента США Джо Байдена с главой раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) в контролируемом ею киевском Михайловском монастыре показывает... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T16:08

2023-02-20T16:08

2023-02-20T16:08

религия

джо байден

владимир зеленский

религия

сша

украина

православная церковь украины (пцу)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Встреча президента США Джо Байдена с главой раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) в контролируемом ею киевском Михайловском монастыре показывает подлинную цену словам представителей США о невмешательстве в дела религий, а также то, что США не интересно мнение большинства украинских верующих, заявил РИА Новости источник в Русской православной церкви (РПЦ). Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом. В этот же день президент США покинул столицу Украины. Телеграм-канал агентства "Униан" опубликовал совместные фото Байдена с главой раскольнической ПЦУ Епифанием (Думенко). "Встреча президента Джозефа Байдена с главой украинских раскольников лишь подтверждает, на кого американцы делают ставки в межрелигиозном конфликте на Украине. Это также показывает подлинную цену нарративам о религиозной свободе, невмешательстве государства в дела религиозных общин, которые представители США провозглашают со всех высоких трибун", - сказал источник агентства в Русской церкви. Деятельность раскольников, отметил он, совпадает с целями США на Украине. "Все просто и цинично. Верующие УПЦ, которых на Украине большинство, американскому президенту не интересны", - заключил собеседник РИА Новости.

https://ria.ru/20230220/bayden-1853190612.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

джо байден, владимир зеленский, религия, сша, украина, православная церковь украины (пцу)