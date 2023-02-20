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Источник в РПЦ оценил визит Байдена в храм ПЦУ - РИА Новости, 20.02.2023
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Религия
https://ria.ru/20230220/bayden-1853192304.html
Источник в РПЦ оценил визит Байдена в храм ПЦУ
Источник в РПЦ оценил визит Байдена в храм ПЦУ - РИА Новости, 20.02.2023
Источник в РПЦ оценил визит Байдена в храм ПЦУ
Встреча президента США Джо Байдена с главой раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) в контролируемом ею киевском Михайловском монастыре показывает... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:08
2023-02-20T16:08
религия
джо байден
владимир зеленский
религия
сша
украина
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Встреча президента США Джо Байдена с главой раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) в контролируемом ею киевском Михайловском монастыре показывает подлинную цену словам представителей США о невмешательстве в дела религий, а также то, что США не интересно мнение большинства украинских верующих, заявил РИА Новости источник в Русской православной церкви (РПЦ). Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом. В этот же день президент США покинул столицу Украины. Телеграм-канал агентства "Униан" опубликовал совместные фото Байдена с главой раскольнической ПЦУ Епифанием (Думенко). "Встреча президента Джозефа Байдена с главой украинских раскольников лишь подтверждает, на кого американцы делают ставки в межрелигиозном конфликте на Украине. Это также показывает подлинную цену нарративам о религиозной свободе, невмешательстве государства в дела религиозных общин, которые представители США провозглашают со всех высоких трибун", - сказал источник агентства в Русской церкви. Деятельность раскольников, отметил он, совпадает с целями США на Украине. "Все просто и цинично. Верующие УПЦ, которых на Украине большинство, американскому президенту не интересны", - заключил собеседник РИА Новости.
https://ria.ru/20230220/bayden-1853190612.html
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джо байден, владимир зеленский, религия, сша, украина, православная церковь украины (пцу)
Религия, Джо Байден, Владимир Зеленский, Религия, США, Украина, Православная церковь Украины (ПЦУ)
16:08 20.02.2023
 
Источник в РПЦ оценил визит Байдена в храм ПЦУ

В РПЦ заявили, что Байдену не интересны большинство верующих Украины

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Встреча президента США Джо Байдена с главой раскольнической "Православной церкви Украины" (ПЦУ) в контролируемом ею киевском Михайловском монастыре показывает подлинную цену словам представителей США о невмешательстве в дела религий, а также то, что США не интересно мнение большинства украинских верующих, заявил РИА Новости источник в Русской православной церкви (РПЦ).
Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом. В этот же день президент США покинул столицу Украины.
Визит президента США Джо Байдена в Киев - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 16:03
Байден стал объектом шуток в Twitter из-за визита в Киев
Телеграм-канал агентства "Униан" опубликовал совместные фото Байдена с главой раскольнической ПЦУ Епифанием (Думенко).
"Встреча президента Джозефа Байдена с главой украинских раскольников лишь подтверждает, на кого американцы делают ставки в межрелигиозном конфликте на Украине. Это также показывает подлинную цену нарративам о религиозной свободе, невмешательстве государства в дела религиозных общин, которые представители США провозглашают со всех высоких трибун", - сказал источник агентства в Русской церкви.
Деятельность раскольников, отметил он, совпадает с целями США на Украине. "Все просто и цинично. Верующие УПЦ, которых на Украине большинство, американскому президенту не интересны", - заключил собеседник РИА Новости.
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 15:35
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РелигияДжо БайденВладимир ЗеленскийРелигияСШАУкраинаПравославная церковь Украины (ПЦУ)
 
 
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