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В Белом доме назвали визит Байдена в Киев политической необходимостью - РИА Новости, 20.02.2023
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В Белом доме назвали визит Байдена в Киев политической необходимостью
В Белом доме назвали визит Байдена в Киев политической необходимостью - РИА Новости, 20.02.2023
В Белом доме назвали визит Байдена в Киев политической необходимостью
Визит президента США Джо Байдена в Киев был продиктован политической необходимостью, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на высокопоставленного сотрудника... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:07
2023-02-20T16:07
в мире
джо байден
украина
ллойд остин
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Киев был продиктован политической необходимостью, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома. Байден сегодня побывал с необъявленным визитом в Киеве, где встретился с Владимиром Зеленским. С политической точки зрения эта поездка "должна была состояться", заявил изданию чиновник. Он отметил, что за последний год Украину посещали первая леди Джилл Байден, министр обороны Ллойд Остин и другие члены американской администрации, но не сам президент. По словам собеседника издания, Байдену было представлено несколько вариантов поездки, один из них предусматривал встречу с Зеленским в неназванном месте на польско-украинской границе. Согласно другому плану, встреча должна была состояться во Львове. В конечном итоге Байден выбрал Киев.
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в мире, джо байден, украина, ллойд остин, владимир зеленский, сша
В мире, Джо Байден, Украина, Ллойд Остин, Владимир Зеленский, США
16:07 20.02.2023
 
В Белом доме назвали визит Байдена в Киев политической необходимостью

Rolling Stone: в Белом доме назвали визит Байдена в Киев политической необходимостью

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Киев был продиктован политической необходимостью, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома.
Байден сегодня побывал с необъявленным визитом в Киеве, где встретился с Владимиром Зеленским.
С политической точки зрения эта поездка "должна была состояться", заявил изданию чиновник. Он отметил, что за последний год Украину посещали первая леди Джилл Байден, министр обороны Ллойд Остин и другие члены американской администрации, но не сам президент.
По словам собеседника издания, Байдену было представлено несколько вариантов поездки, один из них предусматривал встречу с Зеленским в неназванном месте на польско-украинской границе. Согласно другому плану, встреча должна была состояться во Львове. В конечном итоге Байден выбрал Киев.
Американский самолет дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry AWACS - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 15:35
ВВС США дежурили у границ Украины во время визита Байдена в Киев
 
В миреДжо БайденУкраинаЛлойд ОстинВладимир ЗеленскийСША
 
 
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