https://ria.ru/20230220/bayden-1853192044.html
В Белом доме назвали визит Байдена в Киев политической необходимостью
В Белом доме назвали визит Байдена в Киев политической необходимостью - РИА Новости, 20.02.2023
В Белом доме назвали визит Байдена в Киев политической необходимостью
Визит президента США Джо Байдена в Киев был продиктован политической необходимостью, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на высокопоставленного сотрудника... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T16:07
2023-02-20T16:07
2023-02-20T16:07
в мире
джо байден
украина
ллойд остин
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Киев был продиктован политической необходимостью, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома. Байден сегодня побывал с необъявленным визитом в Киеве, где встретился с Владимиром Зеленским. С политической точки зрения эта поездка "должна была состояться", заявил изданию чиновник. Он отметил, что за последний год Украину посещали первая леди Джилл Байден, министр обороны Ллойд Остин и другие члены американской администрации, но не сам президент. По словам собеседника издания, Байдену было представлено несколько вариантов поездки, один из них предусматривал встречу с Зеленским в неназванном месте на польско-украинской границе. Согласно другому плану, встреча должна была состояться во Львове. В конечном итоге Байден выбрал Киев.
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в мире, джо байден, украина, ллойд остин, владимир зеленский, сша
В мире, Джо Байден, Украина, Ллойд Остин, Владимир Зеленский, США
В Белом доме назвали визит Байдена в Киев политической необходимостью
Rolling Stone: в Белом доме назвали визит Байдена в Киев политической необходимостью