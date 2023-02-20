https://ria.ru/20230220/bayden-1853192044.html

В Белом доме назвали визит Байдена в Киев политической необходимостью

В Белом доме назвали визит Байдена в Киев политической необходимостью - РИА Новости, 20.02.2023

В Белом доме назвали визит Байдена в Киев политической необходимостью

Визит президента США Джо Байдена в Киев был продиктован политической необходимостью, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на высокопоставленного сотрудника... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T16:07

2023-02-20T16:07

2023-02-20T16:07

в мире

джо байден

украина

ллойд остин

владимир зеленский

сша

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Киев был продиктован политической необходимостью, сообщает журнал Rolling Stone со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома. Байден сегодня побывал с необъявленным визитом в Киеве, где встретился с Владимиром Зеленским. С политической точки зрения эта поездка "должна была состояться", заявил изданию чиновник. Он отметил, что за последний год Украину посещали первая леди Джилл Байден, министр обороны Ллойд Остин и другие члены американской администрации, но не сам президент. По словам собеседника издания, Байдену было представлено несколько вариантов поездки, один из них предусматривал встречу с Зеленским в неназванном месте на польско-украинской границе. Согласно другому плану, встреча должна была состояться во Львове. В конечном итоге Байден выбрал Киев.

https://ria.ru/20230220/samolety-1853184748.html

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в мире, джо байден, украина, ллойд остин, владимир зеленский, сша