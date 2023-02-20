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Визит Байдена в Киев направлен на продолжение войны, заявила Ковитиди - РИА Новости, 20.02.2023
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Визит Байдена в Киев направлен на продолжение войны, заявила Ковитиди
Визит Байдена в Киев направлен на продолжение войны, заявила Ковитиди - РИА Новости, 20.02.2023
Визит Байдена в Киев направлен на продолжение войны, заявила Ковитиди
Цель визита президента США Джо Байдена на Украину - продолжение затеянной Вашингтоном братоубийственной войны на Украине с целью ослабления России, однако он не РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T15:37
2023-02-20T15:37
в мире
цены на нефть
россия
украина
джо байден
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евросоюз
северный поток
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Цель визита президента США Джо Байдена на Украину - продолжение затеянной Вашингтоном братоубийственной войны на Украине с целью ослабления России, однако он не будет иметь успеха, заявила РИА Новости в понедельник сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. "Визит Байдена на Украину от начала до конца проигрышный. Всем очевидно, что приезд Байдена в Киев ещё более усугубит европейскую внешнеполитическую повестку", - сказала политик. По ее словам, целью визита президента США в Киев "является не помощь народу Украины, а продолжение затеянной Вашингтоном братоубийственной войны на Украине с целью ослабления России и отстранения ее от европейского рынка углеводородов". При этом антиамериканские протесты, охватившие крупные города Европы, свидетельствуют об осознании европейцами разрушительной роли Вашингтона в европейской действительности, считает Ковитиди. "Уничтожив "Северный поток" и внеся семя раздора между ЕС и Россией, США не смогло разрушить симпатии европейцев к России и Путину", - подчеркнула она. Сенатор отметила, что "президенту США так и не удалось осуществить перехват мировой информационной повестки, в преддверии ожидаемого всем мировым сообществом послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию".
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в мире, цены на нефть, россия, украина, джо байден, владимир путин, евросоюз, северный поток, сша
В мире, Цены на нефть, Россия, Украина, Джо Байден, Владимир Путин, Евросоюз, Северный поток, США
15:37 20.02.2023
 
Визит Байдена в Киев направлен на продолжение войны, заявила Ковитиди

Сенатор от Крыма Ковитиди заявила, что визит Байдена в Киев направлен на продолжение войны

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Цель визита президента США Джо Байдена на Украину - продолжение затеянной Вашингтоном братоубийственной войны на Украине с целью ослабления России, однако он не будет иметь успеха, заявила РИА Новости в понедельник сенатор от Крыма Ольга Ковитиди.
"Визит Байдена на Украину от начала до конца проигрышный. Всем очевидно, что приезд Байдена в Киев ещё более усугубит европейскую внешнеполитическую повестку", - сказала политик.
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
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В Госдуме сравнили Байдена и Зеленского с изгнанными из храма торговцами
По ее словам, целью визита президента США в Киев "является не помощь народу Украины, а продолжение затеянной Вашингтоном братоубийственной войны на Украине с целью ослабления России и отстранения ее от европейского рынка углеводородов".
При этом антиамериканские протесты, охватившие крупные города Европы, свидетельствуют об осознании европейцами разрушительной роли Вашингтона в европейской действительности, считает Ковитиди.
"Уничтожив "Северный поток" и внеся семя раздора между ЕС и Россией, США не смогло разрушить симпатии европейцев к России и Путину", - подчеркнула она.
Сенатор отметила, что "президенту США так и не удалось осуществить перехват мировой информационной повестки, в преддверии ожидаемого всем мировым сообществом послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию".
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