https://ria.ru/20230220/bayden-1853185302.html

Визит Байдена в Киев направлен на продолжение войны, заявила Ковитиди

Визит Байдена в Киев направлен на продолжение войны, заявила Ковитиди - РИА Новости, 20.02.2023

Визит Байдена в Киев направлен на продолжение войны, заявила Ковитиди

Цель визита президента США Джо Байдена на Украину - продолжение затеянной Вашингтоном братоубийственной войны на Украине с целью ослабления России, однако он не РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T15:37

2023-02-20T15:37

2023-02-20T15:37

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Цель визита президента США Джо Байдена на Украину - продолжение затеянной Вашингтоном братоубийственной войны на Украине с целью ослабления России, однако он не будет иметь успеха, заявила РИА Новости в понедельник сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. "Визит Байдена на Украину от начала до конца проигрышный. Всем очевидно, что приезд Байдена в Киев ещё более усугубит европейскую внешнеполитическую повестку", - сказала политик. По ее словам, целью визита президента США в Киев "является не помощь народу Украины, а продолжение затеянной Вашингтоном братоубийственной войны на Украине с целью ослабления России и отстранения ее от европейского рынка углеводородов". При этом антиамериканские протесты, охватившие крупные города Европы, свидетельствуют об осознании европейцами разрушительной роли Вашингтона в европейской действительности, считает Ковитиди. "Уничтожив "Северный поток" и внеся семя раздора между ЕС и Россией, США не смогло разрушить симпатии европейцев к России и Путину", - подчеркнула она. Сенатор отметила, что "президенту США так и не удалось осуществить перехват мировой информационной повестки, в преддверии ожидаемого всем мировым сообществом послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию".

https://ria.ru/20230220/bayden-1853184566.html

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в мире, цены на нефть, россия, украина, джо байден, владимир путин, евросоюз, северный поток, сша