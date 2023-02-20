https://ria.ru/20230220/bayden-1853184566.html

В Госдуме сравнили Байдена и Зеленского с изгнанными из храма торговцами

В Госдуме сравнили Байдена и Зеленского с изгнанными из храма торговцами - РИА Новости, 20.02.2023

В Госдуме сравнили Байдена и Зеленского с изгнанными из храма торговцами

Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов сравнил встретившихся в Киеве президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского с изгнанными из храма торговцами РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T15:35

2023-02-20T15:35

2023-02-20T15:35

джо байден

владимир зеленский

олег морозов

госдума рф

в мире

украина

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов сравнил встретившихся в Киеве президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского с изгнанными из храма торговцами из Евангелия. Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским, встреча прошла в Михайловском соборе. "Байден с Зеленским в соборе - это библейская аналогия: фарисействующие торговцы в храме. Те торговали волами и голубями, а эти - "Леопардами" и "Хаймарсами". Продолжая аналогию - судьба фарисействующих торговцев известна: их точно погонят и из храма, и из истории", - сказал Морозов РИА Новости. В евангельском рассказе Христос изгнал торговцев из Иерусалимского храма.

https://ria.ru/20230220/kiev-1853139091.html

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Кирилл Волков

джо байден, владимир зеленский, олег морозов, госдума рф, в мире, украина, россия, сша, киев