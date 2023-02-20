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В Госдуме сравнили Байдена и Зеленского с изгнанными из храма торговцами - РИА Новости, 20.02.2023
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В Госдуме сравнили Байдена и Зеленского с изгнанными из храма торговцами
В Госдуме сравнили Байдена и Зеленского с изгнанными из храма торговцами - РИА Новости, 20.02.2023
В Госдуме сравнили Байдена и Зеленского с изгнанными из храма торговцами
Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов сравнил встретившихся в Киеве президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского с изгнанными из храма торговцами РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T15:35
2023-02-20T15:35
джо байден
владимир зеленский
олег морозов
госдума рф
в мире
украина
россия
сша
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов сравнил встретившихся в Киеве президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского с изгнанными из храма торговцами из Евангелия. Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским, встреча прошла в Михайловском соборе. "Байден с Зеленским в соборе - это библейская аналогия: фарисействующие торговцы в храме. Те торговали волами и голубями, а эти - "Леопардами" и "Хаймарсами". Продолжая аналогию - судьба фарисействующих торговцев известна: их точно погонят и из храма, и из истории", - сказал Морозов РИА Новости. В евангельском рассказе Христос изгнал торговцев из Иерусалимского храма.
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джо байден, владимир зеленский, олег морозов, госдума рф, в мире, украина, россия, сша, киев
Джо Байден, Владимир Зеленский, Олег Морозов, Госдума РФ, В мире, Украина, Россия, США, Киев
15:35 20.02.2023
 
В Госдуме сравнили Байдена и Зеленского с изгнанными из храма торговцами

Депутат Морозов назвал Байдена и Зеленского фарисействующими торговцами в храме

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Депутат Госдумы от "Единой России" Олег Морозов сравнил встретившихся в Киеве президента США Джо Байдена и Владимира Зеленского с изгнанными из храма торговцами из Евангелия.
Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским, встреча прошла в Михайловском соборе.
"Байден с Зеленским в соборе - это библейская аналогия: фарисействующие торговцы в храме. Те торговали волами и голубями, а эти - "Леопардами" и "Хаймарсами". Продолжая аналогию - судьба фарисействующих торговцев известна: их точно погонят и из храма, и из истории", - сказал Морозов РИА Новости.
В евангельском рассказе Христос изгнал торговцев из Иерусалимского храма.
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Джо БайденВладимир ЗеленскийОлег МорозовГосдума РФВ миреУкраинаРоссияСШАКиев
 
 
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