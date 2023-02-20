https://ria.ru/20230220/bayden-1853179673.html
США связались с Россией перед визитом Байдена в Киев
США связались с Россией перед визитом Байдена в Киев - РИА Новости, 20.02.2023
США связались с Россией перед визитом Байдена в Киев
США незадолго до визита президента страны Джо Байдена на Украину связались с Россией, сообщил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T15:18
2023-02-20T15:18
2023-02-20T16:40
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. США незадолго до визита президента страны Джо Байдена на Украину связались с Россией, сообщил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.По словам Салливана, главу государства сопровождала малочисленная группа с его ближайшими советниками, ограниченным по численности медицинским персоналом, фотографом и несколькими сотрудниками службы охраны.Он добавил, что визит американского лидера в Киев спланировали "до мельчайших деталей".Как рассказал заместитель советника главы Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер, подготовкой мероприятия занималось сразу несколько ведомств.Файнер добавил, что участие в подготовке также принимали сотрудники американской разведки.Глава США побывал сегодня в украинской столице с необъявленным визитом. Известно, что утром он приехал в Киев на поезде. Журналисты обратили внимание на повышенные меры безопасности в городе, но что именно было их причиной, стало известно только в районе полудня.По информации СМИ, визит планировался тайно из соображений безопасности.
https://ria.ru/20230220/ukraina-1853195683.html
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в мире, сша, россия, украина, джо байден, владимир зеленский
В мире, США, Россия, Украина, Джо Байден, Владимир Зеленский
15:18 20.02.2023 (обновлено: 16:40 20.02.2023)
США связались с Россией перед визитом Байдена в Киев
AP: США связывались с Россией перед визитом Байдена в Киев, чтобы избежать происшествий
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. США незадолго до визита президента страны Джо Байдена на Украину связались с Россией, сообщил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.
"Мы уведомили Россию о том, что президент Байден отправится в Киев, за несколько часов до отправления в целях избежания конфликтной ситуации", — сказал он.
По словам Салливана, главу государства сопровождала малочисленная группа с его ближайшими советниками, ограниченным по численности медицинским персоналом, фотографом и несколькими сотрудниками службы охраны.
Он добавил, что визит американского лидера в Киев спланировали "до мельчайших деталей".
Как рассказал заместитель советника главы Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер, подготовкой мероприятия занималось сразу несколько ведомств.
"Этот визит тщательно планировался на протяжении месяцев с участием нескольких офисов в Белом доме, Комитета начальников штабов, Совета по национальной безопасности, <…> а также небольшого количества коллег из Пентагона и Секретной службы", — заявил он.
Файнер добавил, что участие в подготовке также принимали сотрудники американской разведки.
Глава США побывал сегодня в украинской столице с необъявленным визитом. Известно, что утром он приехал в Киев на поезде. Журналисты обратили внимание на повышенные меры безопасности в городе, но что именно было их причиной, стало известно только в районе полудня.
По информации СМИ, визит планировался тайно из соображений безопасности.