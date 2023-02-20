https://ria.ru/20230220/bayden-1853179673.html

США связались с Россией перед визитом Байдена в Киев

США связались с Россией перед визитом Байдена в Киев - РИА Новости, 20.02.2023

США связались с Россией перед визитом Байдена в Киев

США незадолго до визита президента страны Джо Байдена на Украину связались с Россией, сообщил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T15:18

2023-02-20T15:18

2023-02-20T16:40

в мире

сша

россия

украина

джо байден

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/14/1853184903_0:411:2910:2048_1920x0_80_0_0_7b54611491abfcedb3b3707490307248.jpg

МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. США незадолго до визита президента страны Джо Байдена на Украину связались с Россией, сообщил советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан.По словам Салливана, главу государства сопровождала малочисленная группа с его ближайшими советниками, ограниченным по численности медицинским персоналом, фотографом и несколькими сотрудниками службы охраны.Он добавил, что визит американского лидера в Киев спланировали "до мельчайших деталей".Как рассказал заместитель советника главы Белого дома по национальной безопасности Джон Файнер, подготовкой мероприятия занималось сразу несколько ведомств.Файнер добавил, что участие в подготовке также принимали сотрудники американской разведки.Глава США побывал сегодня в украинской столице с необъявленным визитом. Известно, что утром он приехал в Киев на поезде. Журналисты обратили внимание на повышенные меры безопасности в городе, но что именно было их причиной, стало известно только в районе полудня.По информации СМИ, визит планировался тайно из соображений безопасности.

https://ria.ru/20230220/ukraina-1853195683.html

https://ria.ru/20230220/kiev-1853139091.html

сша

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, россия, украина, джо байден, владимир зеленский