https://ria.ru/20230220/bayden-1853170734.html
В Крыму прокомментировали визит Байдена в Киев
В Крыму прокомментировали визит Байдена в Киев - РИА Новости, 20.02.2023
В Крыму прокомментировали визит Байдена в Киев
Председатель общественной палаты Крыма Александр Форманчук считает, что заявления президента США Джо Байдена в Киеве демонстрируют намерение вести... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:45
2023-02-20T14:45
2023-02-20T14:45
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александр форманчук
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Председатель общественной палаты Крыма Александр Форманчук считает, что заявления президента США Джо Байдена в Киеве демонстрируют намерение вести противостояние на Украине до последнего украинца. Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что на этой неделе Украине будут предоставлены "миллиарды" в виде прямой бюджетной поддержки. Также Байден заявил, что США будут оказывать поддержку Украине так долго, как потребуется. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом. "Я расцениваю это как вызов России и демонстрацию намерений вести войну на Украине до последнего украинца, оказывая для этого помощь, в том числе военную. Речь идет о серьезной эскалации военного конфликта на Украине", - заявил РИА Новости Форманчук. По его словам, визит Байдена продемонстрировал, что США не только участвуют в конфликте на Украине, но и возглавляют его.
https://ria.ru/20230220/bayden-1853157381.html
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РИА Новости
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, александр форманчук, джо байден
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Александр Форманчук, Джо Байден
В Крыму прокомментировали визит Байдена в Киев
ОП Крыма: заявления Байдена в Киеве показывают намерение воевать до последнего украинца