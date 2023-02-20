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В Крыму прокомментировали визит Байдена в Киев - РИА Новости, 20.02.2023
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В Крыму прокомментировали визит Байдена в Киев
В Крыму прокомментировали визит Байдена в Киев - РИА Новости, 20.02.2023
В Крыму прокомментировали визит Байдена в Киев
Председатель общественной палаты Крыма Александр Форманчук считает, что заявления президента США Джо Байдена в Киеве демонстрируют намерение вести... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:45
2023-02-20T14:45
в мире
украина
сша
киев
владимир зеленский
александр форманчук
джо байден
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Председатель общественной палаты Крыма Александр Форманчук считает, что заявления президента США Джо Байдена в Киеве демонстрируют намерение вести противостояние на Украине до последнего украинца. Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что на этой неделе Украине будут предоставлены "миллиарды" в виде прямой бюджетной поддержки. Также Байден заявил, что США будут оказывать поддержку Украине так долго, как потребуется. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом. "Я расцениваю это как вызов России и демонстрацию намерений вести войну на Украине до последнего украинца, оказывая для этого помощь, в том числе военную. Речь идет о серьезной эскалации военного конфликта на Украине", - заявил РИА Новости Форманчук. По его словам, визит Байдена продемонстрировал, что США не только участвуют в конфликте на Украине, но и возглавляют его.
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в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, александр форманчук, джо байден
В мире, Украина, США, Киев, Владимир Зеленский, Александр Форманчук, Джо Байден
14:45 20.02.2023
 
В Крыму прокомментировали визит Байдена в Киев

ОП Крыма: заявления Байдена в Киеве показывают намерение воевать до последнего украинца

© AP Photo / Evan VucciВладимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Киеве
Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Владимир Зеленский и Джо Байден во время встречи в Киеве
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Председатель общественной палаты Крыма Александр Форманчук считает, что заявления президента США Джо Байдена в Киеве демонстрируют намерение вести противостояние на Украине до последнего украинца.
Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что на этой неделе Украине будут предоставлены "миллиарды" в виде прямой бюджетной поддержки. Также Байден заявил, что США будут оказывать поддержку Украине так долго, как потребуется. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом.
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 14:11Специальная военная операция на Украине
Байден о конфликте на Украине: Киев платит большую цену
"Я расцениваю это как вызов России и демонстрацию намерений вести войну на Украине до последнего украинца, оказывая для этого помощь, в том числе военную. Речь идет о серьезной эскалации военного конфликта на Украине", - заявил РИА Новости Форманчук.
По его словам, визит Байдена продемонстрировал, что США не только участвуют в конфликте на Украине, но и возглавляют его.
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 14:11Специальная военная операция на Украине
Эксперт назвал воздушную тревогу в Киеве в день визита Байдена театром
 
В миреУкраинаСШАКиевВладимир ЗеленскийАлександр ФорманчукДжо Байден
 
 
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