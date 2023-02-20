https://ria.ru/20230220/bayden-1853170734.html

В Крыму прокомментировали визит Байдена в Киев

В Крыму прокомментировали визит Байдена в Киев - РИА Новости, 20.02.2023

В Крыму прокомментировали визит Байдена в Киев

Председатель общественной палаты Крыма Александр Форманчук считает, что заявления президента США Джо Байдена в Киеве демонстрируют намерение вести... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T14:45

2023-02-20T14:45

2023-02-20T14:45

в мире

украина

сша

киев

владимир зеленский

александр форманчук

джо байден

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Председатель общественной палаты Крыма Александр Форманчук считает, что заявления президента США Джо Байдена в Киеве демонстрируют намерение вести противостояние на Украине до последнего украинца. Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что на этой неделе Украине будут предоставлены "миллиарды" в виде прямой бюджетной поддержки. Также Байден заявил, что США будут оказывать поддержку Украине так долго, как потребуется. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом. "Я расцениваю это как вызов России и демонстрацию намерений вести войну на Украине до последнего украинца, оказывая для этого помощь, в том числе военную. Речь идет о серьезной эскалации военного конфликта на Украине", - заявил РИА Новости Форманчук. По его словам, визит Байдена продемонстрировал, что США не только участвуют в конфликте на Украине, но и возглавляют его.

https://ria.ru/20230220/bayden-1853157381.html

https://ria.ru/20230220/trevoga-1853157772.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, киев, владимир зеленский, александр форманчук, джо байден