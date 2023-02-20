https://ria.ru/20230220/bayden-1853156017.html

Байден стал вторым президентом США, который посетил Украину

Байден стал вторым президентом США, который посетил Украину - РИА Новости, 20.02.2023

Байден стал вторым президентом США, который посетил Украину

Президенты США не частые гости на Украине, и визита нынешнего главы Белого дома Джо Байдена в Киев в понедельник никто не ожидал. Сначала об этом сообщили... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T14:04

2023-02-20T14:04

2023-02-20T14:04

в мире

украина

сша

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владимир зеленский

дональд трамп

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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Президенты США не частые гости на Украине, и визита нынешнего главы Белого дома Джо Байдена в Киев в понедельник никто не ожидал. Сначала об этом сообщили украинские издания, а затем информацию подтвердил Владимир Зеленский. Белый дом изначально сообщал, что Байден не планирует посещать Украину по время своего визита в Европу. СМИ отмечали, что поездка была бы слишком сложной с точки зрения логистики: 10 часов на поезде или опасный перелет. В понедельник украинские СМИ передали кадры, как Байден с Зеленским выходят из Михайловского собора, тут же начинает звучать воздушная тревога. В 2019 году Зеленский, будучи в ООН, приглашал бывшего президента США Дональда Трампа посетить Украину, тот обещал, что постарается, но так и не приехал. Не был на Украине и бывший американский лидер Барак Обама. В интернете можно найти единственное упоминание о посещении Украины президентом США в 1991 году, тогда в Киев приехал Джордж Буш-старший. Он произнес речь в Верховном Совете республики.

https://ria.ru/20230220/bayden-1853151884.html

https://ria.ru/20230220/bayden-1853146565.html

украина

сша

киев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, сша, киев, джо байден, владимир зеленский, дональд трамп, оон