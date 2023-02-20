Байден стал вторым президентом США, который посетил Украину
Байден стал вторым президентом США, который посетил Украину, первым был Джордж Буш-старший
© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Президенты США не частые гости на Украине, и визита нынешнего главы Белого дома Джо Байдена в Киев в понедельник никто не ожидал. Сначала об этом сообщили украинские издания, а затем информацию подтвердил Владимир Зеленский.
Белый дом изначально сообщал, что Байден не планирует посещать Украину по время своего визита в Европу. СМИ отмечали, что поездка была бы слишком сложной с точки зрения логистики: 10 часов на поезде или опасный перелет.
Вчера, 13:52СМИ назвали цель визита Байдена в Киев
В понедельник украинские СМИ передали кадры, как Байден с Зеленским выходят из Михайловского собора, тут же начинает звучать воздушная тревога.
В 2019 году Зеленский, будучи в ООН, приглашал бывшего президента США Дональда Трампа посетить Украину, тот обещал, что постарается, но так и не приехал. Не был на Украине и бывший американский лидер Барак Обама.
В интернете можно найти единственное упоминание о посещении Украины президентом США в 1991 году, тогда в Киев приехал Джордж Буш-старший. Он произнес речь в Верховном Совете республики.