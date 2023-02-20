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Байден стал вторым президентом США, который посетил Украину - РИА Новости, 20.02.2023
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Байден стал вторым президентом США, который посетил Украину
Байден стал вторым президентом США, который посетил Украину - РИА Новости, 20.02.2023
Байден стал вторым президентом США, который посетил Украину
Президенты США не частые гости на Украине, и визита нынешнего главы Белого дома Джо Байдена в Киев в понедельник никто не ожидал. Сначала об этом сообщили... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:04
2023-02-20T14:04
в мире
украина
сша
киев
джо байден
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дональд трамп
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МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Президенты США не частые гости на Украине, и визита нынешнего главы Белого дома Джо Байдена в Киев в понедельник никто не ожидал. Сначала об этом сообщили украинские издания, а затем информацию подтвердил Владимир Зеленский. Белый дом изначально сообщал, что Байден не планирует посещать Украину по время своего визита в Европу. СМИ отмечали, что поездка была бы слишком сложной с точки зрения логистики: 10 часов на поезде или опасный перелет. В понедельник украинские СМИ передали кадры, как Байден с Зеленским выходят из Михайловского собора, тут же начинает звучать воздушная тревога. В 2019 году Зеленский, будучи в ООН, приглашал бывшего президента США Дональда Трампа посетить Украину, тот обещал, что постарается, но так и не приехал. Не был на Украине и бывший американский лидер Барак Обама. В интернете можно найти единственное упоминание о посещении Украины президентом США в 1991 году, тогда в Киев приехал Джордж Буш-старший. Он произнес речь в Верховном Совете республики.
https://ria.ru/20230220/bayden-1853151884.html
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в мире, украина, сша, киев, джо байден, владимир зеленский, дональд трамп, оон
В мире, Украина, США, Киев, Джо Байден, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, ООН
14:04 20.02.2023
 
Байден стал вторым президентом США, который посетил Украину

Байден стал вторым президентом США, который посетил Украину, первым был Джордж Буш-старший

© AP Photo / Evan VucciДжо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Evan Vucci
Джо Байден и Владимир Зеленский во время встречи в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев – РИА Новости. Президенты США не частые гости на Украине, и визита нынешнего главы Белого дома Джо Байдена в Киев в понедельник никто не ожидал. Сначала об этом сообщили украинские издания, а затем информацию подтвердил Владимир Зеленский.
Белый дом изначально сообщал, что Байден не планирует посещать Украину по время своего визита в Европу. СМИ отмечали, что поездка была бы слишком сложной с точки зрения логистики: 10 часов на поезде или опасный перелет.
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 13:52
СМИ назвали цель визита Байдена в Киев
В понедельник украинские СМИ передали кадры, как Байден с Зеленским выходят из Михайловского собора, тут же начинает звучать воздушная тревога.
В 2019 году Зеленский, будучи в ООН, приглашал бывшего президента США Дональда Трампа посетить Украину, тот обещал, что постарается, но так и не приехал. Не был на Украине и бывший американский лидер Барак Обама.
В интернете можно найти единственное упоминание о посещении Украины президентом США в 1991 году, тогда в Киев приехал Джордж Буш-старший. Он произнес речь в Верховном Совете республики.
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 13:36
"Приехал за ручки подержаться": немцы высмеяли визит Байдена в Киев
 
В миреУкраинаСШАКиевДжо БайденВладимир ЗеленскийДональд ТрампООН
 
 
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