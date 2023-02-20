https://ria.ru/20230220/bayden-1853155094.html
В Госдуме визит Байдена в Киев назвали провокацией
В Госдуме визит Байдена в Киев назвали провокацией - РИА Новости, 20.02.2023
В Госдуме визит Байдена в Киев назвали провокацией
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал провокацией визит президента США Джо Байдена в Киев. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:03
2023-02-20T14:03
2023-02-20T14:03
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал провокацией визит президента США Джо Байдена в Киев. Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским. Президент США заявил, что Украина получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом. "Это провокация, по другому назвать это невозможно. Визит на территорию страны, которая является стороной конфликта, является вызывающим и вопиющим шагом, который будет иметь нещадные последствия для киевского режима", - сказал РИА Новости Шеремет. По его словам, Байден вместе с Зеленским являются международными преступниками, которые сполна ответят перед законом. "Это два кровавых диктатора. С приездом Байдена для Зеленского начался обратный отсчет, а американский народ должен осознать, что их горе-правителям нужна только война, разрушения и трагедии. Такие как Байден и его команда – это позор американского народа, как фашисты являются позором для немецкого", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20230220/ukraina-1853152562.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, сша, украина, владимир зеленский, джо байден, михаил шеремет, госдума рф
В мире, Киев, США, Украина, Владимир Зеленский, Джо Байден, Михаил Шеремет, Госдума РФ
В Госдуме визит Байдена в Киев назвали провокацией
Депутат Госдумы Михаил Шеремет назвал визит президента США Джо Байдена в Киев провокацией
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал провокацией визит президента США Джо Байдена в Киев.
Байден в понедельник прибыл в Киев с необъявленным визитом и встретился с Владимиром Зеленским
. Президент США заявил, что Украина
получит новый пакет военной помощи на 500 миллионов долларов, о котором будет объявлено во вторник. Он также будет включать реактивные системы залпового огня HIMARS. Зеленский в свою очередь назвал очень важными и полезными переговоры с Байденом.
"Это провокация, по другому назвать это невозможно. Визит на территорию страны, которая является стороной конфликта, является вызывающим и вопиющим шагом, который будет иметь нещадные последствия для киевского режима", - сказал РИА Новости Шеремет.
По его словам, Байден вместе с Зеленским являются международными преступниками, которые сполна ответят перед законом.
"Это два кровавых диктатора. С приездом Байдена для Зеленского начался обратный отсчет, а американский народ должен осознать, что их горе-правителям нужна только война, разрушения и трагедии. Такие как Байден и его команда – это позор американского народа, как фашисты являются позором для немецкого", - подчеркнул депутат.