https://ria.ru/20230220/bayden-1853146565.html

"Приехал за ручки подержаться": немцы высмеяли визит Байдена в Киев

"Приехал за ручки подержаться": немцы высмеяли визит Байдена в Киев - РИА Новости, 20.02.2023

"Приехал за ручки подержаться": немцы высмеяли визит Байдена в Киев

Читатели немецкой газеты Die Welt отреагировали на новость о визите президента США Джо Байдена на Украину, заметив, что целью американского лидера может быть... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T13:36

2023-02-20T13:36

2023-02-20T13:52

в мире

киев

сша

украина

джо байден

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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt отреагировали на новость о визите президента США Джо Байдена на Украину, заметив, что целью американского лидера может быть передача новых распоряжений Киеву.Многие комментаторы заметили, что, несмотря на эффектность появления американского лидера в украинской столице, на практике поездка вряд ли принесет реальные результаты."Иногда я даже желаю, чтобы злой Трамп вернулся, как нетрансатлантист..." — написал Heiko F."О... командировка мистера Байдена. Консультационные контракты Хантера истекают? Он там как предприниматель или как президент США?" — уточнил Karl Berger."Как он нашел дорогу туда? Ведь он уже заблудился в собственном саду..." — напомнил Sebastian S.Байден прибыл в Киев в понедельник утром. На фоне его визита американские власти анонсировали новые санкции против людей и компаний, связанных с российской спецоперацией на Украине.

https://ria.ru/20230220/bayden-1853142905.html

https://ria.ru/20230220/pomosch-1853139947.html

киев

сша

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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Ольга Матыс

в мире, киев, сша, украина, джо байден