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"Приехал за ручки подержаться": немцы высмеяли визит Байдена в Киев - РИА Новости, 20.02.2023
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"Приехал за ручки подержаться": немцы высмеяли визит Байдена в Киев
"Приехал за ручки подержаться": немцы высмеяли визит Байдена в Киев - РИА Новости, 20.02.2023
"Приехал за ручки подержаться": немцы высмеяли визит Байдена в Киев
Читатели немецкой газеты Die Welt отреагировали на новость о визите президента США Джо Байдена на Украину, заметив, что целью американского лидера может быть... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T13:36
2023-02-20T13:52
в мире
киев
сша
украина
джо байден
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МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt отреагировали на новость о визите президента США Джо Байдена на Украину, заметив, что целью американского лидера может быть передача новых распоряжений Киеву.Многие комментаторы заметили, что, несмотря на эффектность появления американского лидера в украинской столице, на практике поездка вряд ли принесет реальные результаты."Иногда я даже желаю, чтобы злой Трамп вернулся, как нетрансатлантист..." — написал Heiko F."О... командировка мистера Байдена. Консультационные контракты Хантера истекают? Он там как предприниматель или как президент США?" — уточнил Karl Berger."Как он нашел дорогу туда? Ведь он уже заблудился в собственном саду..." — напомнил Sebastian S.Байден прибыл в Киев в понедельник утром. На фоне его визита американские власти анонсировали новые санкции против людей и компаний, связанных с российской спецоперацией на Украине.
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в мире, киев, сша, украина, джо байден
В мире, Киев, США, Украина, Джо Байден
13:36 20.02.2023 (обновлено: 13:52 20.02.2023)
 
"Приехал за ручки подержаться": немцы высмеяли визит Байдена в Киев

Читатели Die Welt назвали визит Байдена в Киев раздачей поручений Зеленскому

© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFFДжо Байден и Владимир Зеленский в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFF
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев — РИА Новости. Читатели немецкой газеты Die Welt отреагировали на новость о визите президента США Джо Байдена на Украину, заметив, что целью американского лидера может быть передача новых распоряжений Киеву.
Многие комментаторы заметили, что, несмотря на эффектность появления американского лидера в украинской столице, на практике поездка вряд ли принесет реальные результаты.
"Приехал за ручки подержаться?" — съязвил Eberhard F.
"Иногда я даже желаю, чтобы злой Трамп вернулся, как нетрансатлантист..." — написал Heiko F.
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 13:24
Байден прибыл в Киев на поезде, сообщают СМИ
"О... командировка мистера Байдена. Консультационные контракты Хантера истекают? Он там как предприниматель или как президент США?" — уточнил Karl Berger.
"Байден в гостях у своего "коллеги". Я считаю, что с точки зрения иерархии это, наверное, сформулировано неправильно. Трудно представить, чтобы Байден летал туда с какой-либо иной целью, кроме как отдавать различные указания", — считает SchönerLeben.
"Как он нашел дорогу туда? Ведь он уже заблудился в собственном саду..." — напомнил Sebastian S.
Байден прибыл в Киев в понедельник утром. На фоне его визита американские власти анонсировали новые санкции против людей и компаний, связанных с российской спецоперацией на Украине.
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 13:12
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