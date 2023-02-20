https://ria.ru/20230220/bayden-1853145332.html

Эксперт прокомментировал визит Байдена в Киев

Эксперт прокомментировал визит Байдена в Киев - РИА Новости, 20.02.2023

Эксперт прокомментировал визит Байдена в Киев

Визит президента США Джо Байдена в Киев доказывает, что Запад является непосредственной стороной конфликта на Украине, ведет к новым поставкам вооружений,... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T13:31

2023-02-20T13:31

2023-02-20T13:31

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Киев доказывает, что Запад является непосредственной стороной конфликта на Украине, ведет к новым поставкам вооружений, включая, возможно, и самолеты, на Украину, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев, по мнению которого Россия должна "на это отреагировать". СМИ ранее сообщили, что президент США находится в Киеве, куда прибыл утром в понедельник на поезде. Указывалось, что он провел встречу с Владимиром Зеленским в Михайловском соборе. Позже Зеленский подтвердил визит Байдена, назвав его "чрезвычайно важным проявлением поддержки". "Конечно, это знаковое событие, когда президент великой державы, надо отдать должное, прилетает на Украину - в страну, которая сегодня не представляет из себя субъект международного права... Это значит, что конфронтация будет продолжаться, коллективный Запад во главе с США будет поставлять тяжелые виды вооружений, включая танки и, скорее всего, самолеты", - сказал Гусев. По его мнению, этот визит демонстрирует, что коллективный Запад - сторона конфликта на Украине. "Мы воюем не с Украиной, тем более не с украинским народом, а сегодня киевская власть олицетворяет инструмент коллективного Запада. В противном случае Байден не стал бы тратить время на перелеты, переговоры с Зеленским и так далее. Это характеризует достаточно напряженные отношения между РФ и США. Фактически коллективный Запад стал стороной конфликта, и мы должны на это отреагировать", - подчеркнул Гусев.

https://ria.ru/20230220/vooruzhenie-1853140658.html

https://ria.ru/20230220/kiev-1853139091.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, украина, киев, сша, джо байден, владимир зеленский