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Эксперт прокомментировал визит Байдена в Киев - РИА Новости, 20.02.2023
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Эксперт прокомментировал визит Байдена в Киев
Эксперт прокомментировал визит Байдена в Киев - РИА Новости, 20.02.2023
Эксперт прокомментировал визит Байдена в Киев
Визит президента США Джо Байдена в Киев доказывает, что Запад является непосредственной стороной конфликта на Украине, ведет к новым поставкам вооружений,... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T13:31
2023-02-20T13:31
в мире
украина
киев
сша
джо байден
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Киев доказывает, что Запад является непосредственной стороной конфликта на Украине, ведет к новым поставкам вооружений, включая, возможно, и самолеты, на Украину, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев, по мнению которого Россия должна "на это отреагировать". СМИ ранее сообщили, что президент США находится в Киеве, куда прибыл утром в понедельник на поезде. Указывалось, что он провел встречу с Владимиром Зеленским в Михайловском соборе. Позже Зеленский подтвердил визит Байдена, назвав его "чрезвычайно важным проявлением поддержки". "Конечно, это знаковое событие, когда президент великой державы, надо отдать должное, прилетает на Украину - в страну, которая сегодня не представляет из себя субъект международного права... Это значит, что конфронтация будет продолжаться, коллективный Запад во главе с США будет поставлять тяжелые виды вооружений, включая танки и, скорее всего, самолеты", - сказал Гусев. По его мнению, этот визит демонстрирует, что коллективный Запад - сторона конфликта на Украине. "Мы воюем не с Украиной, тем более не с украинским народом, а сегодня киевская власть олицетворяет инструмент коллективного Запада. В противном случае Байден не стал бы тратить время на перелеты, переговоры с Зеленским и так далее. Это характеризует достаточно напряженные отношения между РФ и США. Фактически коллективный Запад стал стороной конфликта, и мы должны на это отреагировать", - подчеркнул Гусев.
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в мире, украина, киев, сша, джо байден, владимир зеленский
В мире, Украина, Киев, США, Джо Байден, Владимир Зеленский
13:31 20.02.2023
 
Эксперт прокомментировал визит Байдена в Киев

Эксперт Гусев: визит Байдена в Киев означает, что Запад стал стороной конфликта на Украине

© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFFДжо Байден и Владимир Зеленский в Киеве
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFF
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Визит президента США Джо Байдена в Киев доказывает, что Запад является непосредственной стороной конфликта на Украине, ведет к новым поставкам вооружений, включая, возможно, и самолеты, на Украину, заявил РИА Новости доктор политических наук, профессор РАН Александр Гусев, по мнению которого Россия должна "на это отреагировать".
СМИ ранее сообщили, что президент США находится в Киеве, куда прибыл утром в понедельник на поезде. Указывалось, что он провел встречу с Владимиром Зеленским в Михайловском соборе. Позже Зеленский подтвердил визит Байдена, назвав его "чрезвычайно важным проявлением поддержки".
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"Конечно, это знаковое событие, когда президент великой державы, надо отдать должное, прилетает на Украину - в страну, которая сегодня не представляет из себя субъект международного права... Это значит, что конфронтация будет продолжаться, коллективный Запад во главе с США будет поставлять тяжелые виды вооружений, включая танки и, скорее всего, самолеты", - сказал Гусев.
По его мнению, этот визит демонстрирует, что коллективный Запад - сторона конфликта на Украине.
"Мы воюем не с Украиной, тем более не с украинским народом, а сегодня киевская власть олицетворяет инструмент коллективного Запада. В противном случае Байден не стал бы тратить время на перелеты, переговоры с Зеленским и так далее. Это характеризует достаточно напряженные отношения между РФ и США. Фактически коллективный Запад стал стороной конфликта, и мы должны на это отреагировать", - подчеркнул Гусев.
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