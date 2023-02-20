https://ria.ru/20230220/bayden-1853144768.html

Байден назвал цель визита в Киев

Байден назвал цель визита в Киев - РИА Новости, 20.02.2023

Байден назвал цель визита в Киев

Президент США Джо Байден заявил, что находится в Киеве, намерен подтвердить свою приверженность суверенитету Украины. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T13:29

2023-02-20T13:29

2023-02-20T13:29

в мире

украина

сша

джо байден

киев

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что находится в Киеве, намерен подтвердить свою приверженность суверенитету Украины. "Сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую и неизменную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома. Это первый визит Байдена на Украину с начала российской специальной военной операции.

https://ria.ru/20230220/kiev-1853139091.html

украина

сша

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Кирилл Волков

в мире, украина, сша, джо байден, киев