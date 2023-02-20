https://ria.ru/20230220/bayden-1853144768.html
Байден назвал цель визита в Киев
Байден назвал цель визита в Киев - РИА Новости, 20.02.2023
Байден назвал цель визита в Киев
Президент США Джо Байден заявил, что находится в Киеве, намерен подтвердить свою приверженность суверенитету Украины. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T13:29
2023-02-20T13:29
2023-02-20T13:29
в мире
украина
сша
джо байден
киев
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что находится в Киеве, намерен подтвердить свою приверженность суверенитету Украины. "Сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую и неизменную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома. Это первый визит Байдена на Украину с начала российской специальной военной операции.
https://ria.ru/20230220/kiev-1853139091.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, джо байден, киев
В мире, Украина, США, Джо Байден, Киев
Байден назвал цель визита в Киев
Байден заявил, что приехал в Киев, чтобы подтвердить приверженность суверенитету Украины
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что находится в Киеве, намерен подтвердить свою приверженность суверенитету Украины.
"Сегодня я нахожусь в Киеве, чтобы встретиться с президентом Зеленским и подтвердить нашу непоколебимую и неизменную приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте Белого дома.
Это первый визит Байдена на Украину с начала российской специальной военной операции.