https://ria.ru/20230220/bayden-1853142643.html
Байден сообщил, что после визита в Киев направится в Польшу
Байден сообщил, что после визита в Киев направится в Польшу - РИА Новости, 20.02.2023
Байден сообщил, что после визита в Киев направится в Польшу
Президент США Джо Байден заявил, что после визита в Киев намерен отправиться в Польшу, где встретится с главой страны Анджеем Дудой и лидерами ряда других... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T13:24
2023-02-20T13:24
2023-02-20T13:28
в мире
польша
украина
джо байден
киев
сша
анджей дуда
владимир зеленский
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что после визита в Киев намерен отправиться в Польшу, где встретится с главой страны Анджеем Дудой и лидерами ряда других стран."Я с нетерпением жду поездки в Польшу, чтобы встретиться с президентом Дудой и лидерами наших союзников по восточному флангу, а также выступить с речью о том, как США продолжат объединять мир для поддержки народа Украины…", - говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.Ранее стало известно, что Байден в понедельник с необъявленным визитом посетил Киев и встретился с Владимиром Зеленским.
https://ria.ru/20230220/bayden-1853142905.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, украина, джо байден, киев, сша, анджей дуда, владимир зеленский
В мире, Польша, Украина, Джо Байден, Киев, США, Анджей Дуда, Владимир Зеленский
13:24 20.02.2023 (обновлено: 13:28 20.02.2023)
Байден сообщил, что после визита в Киев направится в Польшу
Байден сообщил, что после визита в Киев направится в Польшу, где встретится с Дудой