Рейтинг@Mail.ru
Байден сообщил, что после визита в Киев направится в Польшу - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230220/bayden-1853142643.html
Байден сообщил, что после визита в Киев направится в Польшу
Байден сообщил, что после визита в Киев направится в Польшу - РИА Новости, 20.02.2023
Байден сообщил, что после визита в Киев направится в Польшу
Президент США Джо Байден заявил, что после визита в Киев намерен отправиться в Польшу, где встретится с главой страны Анджеем Дудой и лидерами ряда других... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T13:24
2023-02-20T13:28
в мире
польша
украина
джо байден
киев
сша
анджей дуда
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850190338_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1fec4ccc75ec2503bc47b02e11e4f54e.jpg
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что после визита в Киев намерен отправиться в Польшу, где встретится с главой страны Анджеем Дудой и лидерами ряда других стран."Я с нетерпением жду поездки в Польшу, чтобы встретиться с президентом Дудой и лидерами наших союзников по восточному флангу, а также выступить с речью о том, как США продолжат объединять мир для поддержки народа Украины…", - говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.Ранее стало известно, что Байден в понедельник с необъявленным визитом посетил Киев и встретился с Владимиром Зеленским.
https://ria.ru/20230220/bayden-1853142905.html
польша
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850190338_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_06b7afc181502d2095dd74db4614b74e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, польша, украина, джо байден, киев, сша, анджей дуда, владимир зеленский
В мире, Польша, Украина, Джо Байден, Киев, США, Анджей Дуда, Владимир Зеленский
13:24 20.02.2023 (обновлено: 13:28 20.02.2023)
 
Байден сообщил, что после визита в Киев направится в Польшу

Байден сообщил, что после визита в Киев направится в Польшу, где встретится с Дудой

© AP Photo / Susan WalshПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Президент США Джо Байден. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что после визита в Киев намерен отправиться в Польшу, где встретится с главой страны Анджеем Дудой и лидерами ряда других стран.
"Я с нетерпением жду поездки в Польшу, чтобы встретиться с президентом Дудой и лидерами наших союзников по восточному флангу, а также выступить с речью о том, как США продолжат объединять мир для поддержки народа Украины…", - говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.
Ранее стало известно, что Байден в понедельник с необъявленным визитом посетил Киев и встретился с Владимиром Зеленским.
Джо Байден и Владимир Зеленский в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 13:24
Байден прибыл в Киев на поезде, сообщают СМИ
 
В миреПольшаУкраинаДжо БайденКиевСШААнджей ДудаВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала