https://ria.ru/20230220/bayden-1853142643.html

Байден сообщил, что после визита в Киев направится в Польшу

Байден сообщил, что после визита в Киев направится в Польшу - РИА Новости, 20.02.2023

Байден сообщил, что после визита в Киев направится в Польшу

Президент США Джо Байден заявил, что после визита в Киев намерен отправиться в Польшу, где встретится с главой страны Анджеем Дудой и лидерами ряда других... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T13:24

2023-02-20T13:24

2023-02-20T13:28

в мире

польша

украина

джо байден

киев

сша

анджей дуда

владимир зеленский

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Президент США Джо Байден заявил, что после визита в Киев намерен отправиться в Польшу, где встретится с главой страны Анджеем Дудой и лидерами ряда других стран."Я с нетерпением жду поездки в Польшу, чтобы встретиться с президентом Дудой и лидерами наших союзников по восточному флангу, а также выступить с речью о том, как США продолжат объединять мир для поддержки народа Украины…", - говорится в заявлении Байдена на сайте Белого дома.Ранее стало известно, что Байден в понедельник с необъявленным визитом посетил Киев и встретился с Владимиром Зеленским.

https://ria.ru/20230220/bayden-1853142905.html

польша

украина

киев

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, польша, украина, джо байден, киев, сша, анджей дуда, владимир зеленский