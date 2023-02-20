https://ria.ru/20230220/bayden-1853089519.html

Политолог поделился ожиданиями от выступления Байдена в Польше

Политолог поделился ожиданиями от выступления Байдена в Польше - РИА Новости, 20.02.2023

Политолог поделился ожиданиями от выступления Байдена в Польше

Выступление президента США Джо Байдена в ходе визита в Польшу в понедельник-вторник станет кульминацией антироссийской риторики, американский лидер может... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T10:59

2023-02-20T10:59

2023-02-20T11:00

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Выступление президента США Джо Байдена в ходе визита в Польшу в понедельник-вторник станет кульминацией антироссийской риторики, американский лидер может обратиться к россиянам с призывом выступить против спецоперации, сказал РИА Новости политолог Борис Межуев. Президент США Джо Байден в понедельник начинает двухдневный визит в Польшу, в ходе которого встретится с лидерами стран восточного фланга НАТО и выступит с речью о конфликте на Украине. Как сообщили ранее в Белом доме, визит продлится до 22 февраля. В рамках посещения страны Байден встретится с президентом Польши Анджеем Дудой, а также "лидерами восточного фланга НАТО". "Байден не поехал на Украину, потому что спецслужбы не дали ему полной гарантии безопасности, никакой другой подоплеки нет. Визит в Польшу станет кульминацией той беспрецедентной кампании риторического удара по России", - сказал эксперт. По его мнению, в ходе выступления Байден заявит, что Россия неизбежно проиграет, и ничего сделать невозможно, "режим российский обречен". По его словам, в речи Байдена могут также быть призывы к российскому народу проявить активность в выражении протеста против спецоперации на Украине. "Трудно сказать, будет ли Байден показывать заинтересованность в переговорах, наверняка, будет что-то об этом сказано, якобы Россия не позволяет эти переговоры начать", - заключил Межуев. Координатор стратегических коммуникаций в совете национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что встречи Байдена с Владимиром Зеленским в рамках визита в Польшу пока не планируется. Он подчеркивал, что речь президента США Джо Байдена, приуроченная к годовщине конфликта на Украине, может включать обращение к российскому коллеге Владимиру Путину и народу России. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. Ранее Путин заявил, что Запад пытался создать на Украине антироссийский анклав для развала России, для предотвращения этого и началась спецоперация. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран". Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.

https://ria.ru/20230218/zapad-1852762497.html

https://ria.ru/20230219/bayden-1852994892.html

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