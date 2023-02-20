https://ria.ru/20230220/ballon-1853115573.html

В Новой Москве девушка пострадала при взрыве подарочной коробки

В Новой Москве девушка пострадала при взрыве подарочной коробки - РИА Новости, 20.02.2023

В Новой Москве девушка пострадала при взрыве подарочной коробки

Девушка в новой Москве получила ожоги лица и рук при взрыве, по предварительной информации, косметического аэрозольного баллончика, заказанного через интернет,... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T11:58

2023-02-20T11:58

2023-02-20T11:58

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Девушка в новой Москве получила ожоги лица и рук при взрыве, по предварительной информации, косметического аэрозольного баллончика, заказанного через интернет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы в понедельник. "В поселке Изумрудный произошла разгерметизация аэрозольного косметического баллона, оформленного по интернету", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате происшествия получила ожоги рук и лица девушка, оформившая заказ. Обстоятельства ЧП выясняются. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, предварительно установлено, что девушка "получила травмы при открытии подарочной коробки". Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства ЧП. В пресс-службе столичного главка СК РФ добавили агентству, что по данному факту проводится доследственная проверка.

https://ria.ru/20230220/primore-1853046809.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)