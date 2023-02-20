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В Новой Москве девушка пострадала при взрыве подарочной коробки - РИА Новости, 20.02.2023
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В Новой Москве девушка пострадала при взрыве подарочной коробки
В Новой Москве девушка пострадала при взрыве подарочной коробки - РИА Новости, 20.02.2023
В Новой Москве девушка пострадала при взрыве подарочной коробки
Девушка в новой Москве получила ожоги лица и рук при взрыве, по предварительной информации, косметического аэрозольного баллончика, заказанного через интернет,... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T11:58
2023-02-20T11:58
происшествия
москва
россия
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Девушка в новой Москве получила ожоги лица и рук при взрыве, по предварительной информации, косметического аэрозольного баллончика, заказанного через интернет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы в понедельник. "В поселке Изумрудный произошла разгерметизация аэрозольного косметического баллона, оформленного по интернету", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате происшествия получила ожоги рук и лица девушка, оформившая заказ. Обстоятельства ЧП выясняются. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, предварительно установлено, что девушка "получила травмы при открытии подарочной коробки". Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства ЧП. В пресс-службе столичного главка СК РФ добавили агентству, что по данному факту проводится доследственная проверка.
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
11:58 20.02.2023
 
В Новой Москве девушка пострадала при взрыве подарочной коробки

В Новой Москве девушка получила ожоги лица и рук, открыв подарочную коробку с баллончиком

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Девушка в новой Москве получила ожоги лица и рук при взрыве, по предварительной информации, косметического аэрозольного баллончика, заказанного через интернет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы в понедельник.
"В поселке Изумрудный произошла разгерметизация аэрозольного косметического баллона, оформленного по интернету", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, в результате происшествия получила ожоги рук и лица девушка, оформившая заказ. Обстоятельства ЧП выясняются.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, предварительно установлено, что девушка "получила травмы при открытии подарочной коробки". Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства ЧП.
В пресс-службе столичного главка СК РФ добавили агентству, что по данному факту проводится доследственная проверка.
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