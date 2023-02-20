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В Новой Москве девушка пострадала при взрыве подарочной коробки
В Новой Москве девушка пострадала при взрыве подарочной коробки - РИА Новости, 20.02.2023
В Новой Москве девушка пострадала при взрыве подарочной коробки
Девушка в новой Москве получила ожоги лица и рук при взрыве, по предварительной информации, косметического аэрозольного баллончика, заказанного через интернет,... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T11:58
2023-02-20T11:58
2023-02-20T11:58
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Девушка в новой Москве получила ожоги лица и рук при взрыве, по предварительной информации, косметического аэрозольного баллончика, заказанного через интернет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы в понедельник. "В поселке Изумрудный произошла разгерметизация аэрозольного косметического баллона, оформленного по интернету", - сказал собеседник агентства. По его словам, в результате происшествия получила ожоги рук и лица девушка, оформившая заказ. Обстоятельства ЧП выясняются. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, предварительно установлено, что девушка "получила травмы при открытии подарочной коробки". Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства ЧП. В пресс-службе столичного главка СК РФ добавили агентству, что по данному факту проводится доследственная проверка.
https://ria.ru/20230220/primore-1853046809.html
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происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Новой Москве девушка пострадала при взрыве подарочной коробки
В Новой Москве девушка получила ожоги лица и рук, открыв подарочную коробку с баллончиком
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Девушка в новой Москве получила ожоги лица и рук при взрыве, по предварительной информации, косметического аэрозольного баллончика, заказанного через интернет, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы в понедельник.
"В поселке Изумрудный произошла разгерметизация аэрозольного косметического баллона, оформленного по интернету", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в результате происшествия получила ожоги рук и лица девушка, оформившая заказ. Обстоятельства ЧП выясняются.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД, предварительно установлено, что девушка "получила травмы при открытии подарочной коробки". Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства ЧП.
В пресс-службе столичного главка СК РФ
добавили агентству, что по данному факту проводится доследственная проверка.