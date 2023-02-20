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СМИ: в Папуа-Новой Гвинее взяли в заложники австралийского профессора
СМИ: в Папуа-Новой Гвинее взяли в заложники австралийского профессора - РИА Новости, 20.02.2023
СМИ: в Папуа-Новой Гвинее взяли в заложники австралийского профессора
Австралийский профессор вместе с тремя коллегами взят в заложники вооруженной группировкой в Папуа-Новой Гвинее, сообщил австралийский телеканал ABC News. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T04:39
2023-02-20T04:39
2023-02-20T04:39
в мире
папуа-новая гвинея
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Австралийский профессор вместе с тремя коллегами взят в заложники вооруженной группировкой в Папуа-Новой Гвинее, сообщил австралийский телеканал ABC News. "Австралийский профессор и трое его коллег, как предполагается, были взяты в заложники в отдаленном районе Папуа-Новой Гвинеи", - говорится в сообщении. Уточняется, что за освобождение австралийского профессора, а также координатора программы в Папуа-Новой Гвинее и двух выпускников Университета Папуа-Новой Гвинеи, взятых в заложники, группировка потребовала выкуп.
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в мире, папуа-новая гвинея
В мире, Папуа-Новая Гвинея
СМИ: в Папуа-Новой Гвинее взяли в заложники австралийского профессора
ABC News: в Папуа-Новой Гвинее взяли в заложники профессора из Австралии с тремя коллегами