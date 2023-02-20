https://ria.ru/20230220/avstraliya-1853045332.html

СМИ: в Папуа-Новой Гвинее взяли в заложники австралийского профессора

СМИ: в Папуа-Новой Гвинее взяли в заложники австралийского профессора - РИА Новости, 20.02.2023

СМИ: в Папуа-Новой Гвинее взяли в заложники австралийского профессора

Австралийский профессор вместе с тремя коллегами взят в заложники вооруженной группировкой в Папуа-Новой Гвинее, сообщил австралийский телеканал ABC News. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T04:39

2023-02-20T04:39

2023-02-20T04:39

в мире

папуа-новая гвинея

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153312/35/1533123519_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_019a1ee594536f2a92e1c3144eeef8a4.jpg

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Австралийский профессор вместе с тремя коллегами взят в заложники вооруженной группировкой в Папуа-Новой Гвинее, сообщил австралийский телеканал ABC News. "Австралийский профессор и трое его коллег, как предполагается, были взяты в заложники в отдаленном районе Папуа-Новой Гвинеи", - говорится в сообщении. Уточняется, что за освобождение австралийского профессора, а также координатора программы в Папуа-Новой Гвинее и двух выпускников Университета Папуа-Новой Гвинеи, взятых в заложники, группировка потребовала выкуп.

https://ria.ru/20221009/filippiny-1822583246.html

папуа-новая гвинея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, папуа-новая гвинея