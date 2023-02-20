https://ria.ru/20230220/aurus-1853255970.html
Сервисный центр автомобилей Aurus могут открыть в ОАЭ до конца года
Сервисный центр автомобилей Aurus могут открыть в ОАЭ до конца года - РИА Новости, 20.02.2023
Сервисный центр автомобилей Aurus могут открыть в ОАЭ до конца года
Сервисный центр люксовых российских автомобилей Aurus могут открыть в ОАЭ до конца 2023 года, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T19:02
2023-02-20T19:02
2023-02-20T19:02
экономика
оаэ
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
aurus
в мире
авто
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АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. Сервисный центр люксовых российских автомобилей Aurus могут открыть в ОАЭ до конца 2023 года, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. "Основным рынком на ближайшую перспективу мы видим рынок MENA - это Персидский залив. И в Эмиратах планируется открытие сервисного центра - центра кастомизации. Рассчитываем расширять поставки, в первую очередь, пока по ближневосточным регионам", - сказал он, отвечая на вопрос про экспорт Aurus. "До конца года они могут создать сервисный центр и определиться с дистрибьютером", - добавил вице-премьер - глава Минпромторга РФ, комментируя перспективы российского автобренда в ОАЭ.
https://ria.ru/20230214/aurus-1851930734.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Сервисный центр автомобилей Aurus могут открыть в ОАЭ до конца года
Вице-премьер Мантуров: сервисный центр автомобилей Aurus могут открыть в ОАЭ до конца года