https://ria.ru/20230220/aurus-1853255970.html

Сервисный центр автомобилей Aurus могут открыть в ОАЭ до конца года

Сервисный центр автомобилей Aurus могут открыть в ОАЭ до конца года - РИА Новости, 20.02.2023

Сервисный центр автомобилей Aurus могут открыть в ОАЭ до конца года

Сервисный центр люксовых российских автомобилей Aurus могут открыть в ОАЭ до конца 2023 года, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T19:02

2023-02-20T19:02

2023-02-20T19:02

экономика

оаэ

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

aurus

в мире

авто

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АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. Сервисный центр люксовых российских автомобилей Aurus могут открыть в ОАЭ до конца 2023 года, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. "Основным рынком на ближайшую перспективу мы видим рынок MENA - это Персидский залив. И в Эмиратах планируется открытие сервисного центра - центра кастомизации. Рассчитываем расширять поставки, в первую очередь, пока по ближневосточным регионам", - сказал он, отвечая на вопрос про экспорт Aurus. "До конца года они могут создать сервисный центр и определиться с дистрибьютером", - добавил вице-премьер - глава Минпромторга РФ, комментируя перспективы российского автобренда в ОАЭ.

https://ria.ru/20230214/aurus-1851930734.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Владимир Лаврентьев

экономика, оаэ, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), aurus, в мире, авто