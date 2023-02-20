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Сервисный центр автомобилей Aurus могут открыть в ОАЭ до конца года - РИА Новости, 20.02.2023
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Сервисный центр автомобилей Aurus могут открыть в ОАЭ до конца года
Сервисный центр автомобилей Aurus могут открыть в ОАЭ до конца года - РИА Новости, 20.02.2023
Сервисный центр автомобилей Aurus могут открыть в ОАЭ до конца года
Сервисный центр люксовых российских автомобилей Aurus могут открыть в ОАЭ до конца 2023 года, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T19:02
2023-02-20T19:02
экономика
оаэ
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
aurus
в мире
авто
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АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. Сервисный центр люксовых российских автомобилей Aurus могут открыть в ОАЭ до конца 2023 года, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. "Основным рынком на ближайшую перспективу мы видим рынок MENA - это Персидский залив. И в Эмиратах планируется открытие сервисного центра - центра кастомизации. Рассчитываем расширять поставки, в первую очередь, пока по ближневосточным регионам", - сказал он, отвечая на вопрос про экспорт Aurus. "До конца года они могут создать сервисный центр и определиться с дистрибьютером", - добавил вице-премьер - глава Минпромторга РФ, комментируя перспективы российского автобренда в ОАЭ.
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экономика, оаэ, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), aurus, в мире, авто
Экономика, ОАЭ, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Aurus, В мире, Авто
19:02 20.02.2023
 
Сервисный центр автомобилей Aurus могут открыть в ОАЭ до конца года

Вице-премьер Мантуров: сервисный центр автомобилей Aurus могут открыть в ОАЭ до конца года

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкПрезентация внедорожника Aurus Komendant
Презентация внедорожника Aurus Komendant - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Презентация внедорожника Aurus Komendant. Архивное фото
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АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. Сервисный центр люксовых российских автомобилей Aurus могут открыть в ОАЭ до конца 2023 года, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Основным рынком на ближайшую перспективу мы видим рынок MENA - это Персидский залив. И в Эмиратах планируется открытие сервисного центра - центра кастомизации. Рассчитываем расширять поставки, в первую очередь, пока по ближневосточным регионам", - сказал он, отвечая на вопрос про экспорт Aurus.
"До конца года они могут создать сервисный центр и определиться с дистрибьютером", - добавил вице-премьер - глава Минпромторга РФ, комментируя перспективы российского автобренда в ОАЭ.
Эмблема Aurus - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля, 13:52
В Москве представили бытовую технику под брендом Aurus
 
ЭкономикаОАЭРоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)AurusВ миреАвто
 
 
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