https://ria.ru/20230220/arena-1853128048.html

Новая ледовая арена открылась в Вологде

Новая ледовая арена открылась в Вологде - РИА Новости, 20.02.2023

Новая ледовая арена открылась в Вологде

Открытие ледового дворца "ВологдАрена" общей площадью более 9 тысяч квадратных метров состоялось в пятницу в Вологде, сообщила пресс-служба правительства... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T12:37

2023-02-20T12:37

2023-02-20T12:37

вологодская область

андрей луценко

вологодская область

вологда

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 фев – РИА Новости. Открытие ледового дворца "ВологдАрена" общей площадью более 9 тысяч квадратных метров состоялось в пятницу в Вологде, сообщила пресс-служба правительства Вологодской области. "Масштабным шоу на льду и хоккейным матчем открыт ледовый дворец "ВологдАрена" "Более 9 тысяч квадратных метров, современное ледовое поле, 788 мест на трибунах", - говорится в сообщении. Спортивный объект построен за 2,5 года в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни" нацпроекта "Демография". Стоимость строительства составила более 1,2 миллиарда рублей. "Появление ледового дворца такого уровня является большим стимулом для занимающихся, для подрастающего поколения. Дети будут тренироваться в отличных условиях, пробьются в национальные сборные команды России и принесут славу стране и Вологодской области", - сказал на церемонии открытия заместитель министра спорта РФ Алексей Морозов, слова которого приводятся в сообщении.Как отметил на открытии председатель Законодательного Собрания области Вологодской области Андрей Луценко, желающих заниматься спортом в области очень много, однако ледовых площадок пока недостаточно."2,5 года напряженной работы по строительству позади. Мы видим прекрасный лед, который позволит тренироваться хоккеистам и фигуристам. Благодарю губернатора Вологодской области, правительство региона, которое занималось реализацией этого проекта вместе со строителями, администрацию города. Спасибо также министерству спорта за выделение средств в рамках федеральной программы", - привели в пресс-службе регионального парламента слова Луценко.

https://ria.ru/20230203/lutsenko-1849441931.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей луценко, вологодская область, вологда, россия