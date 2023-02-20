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Источник: ООН и Турция решают проблему экспорта российской агропродукции - РИА Новости, 20.02.2023
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Источник: ООН и Турция решают проблему экспорта российской агропродукции
Источник: ООН и Турция решают проблему экспорта российской агропродукции - РИА Новости, 20.02.2023
Источник: ООН и Турция решают проблему экспорта российской агропродукции
ООН и Турция работают над устранением препятствий по экспорту российской агропродукции и аммиака на рынки, переговоры идут постоянно, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T05:38
2023-02-20T05:38
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россия
украина
мартин гриффитс
оон
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АНКАРА, 20 фев - РИА Новости. ООН и Турция работают над устранением препятствий по экспорту российской агропродукции и аммиака на рынки, переговоры идут постоянно, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами по продлению зерновой сделки. В МИД РФ ранее заявили, что уверенность заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи Мартина Гриффитса в продлении зерновой сделки после 18 марта смотрится удивительно на фоне снижения поставок зерна в беднейшие страны. "Это и есть самый проблемный вопрос. Вы знаете, что с первого дня ООН и Турция занимаются этим вопросом, Турция включила все дипломатические усилия для того, чтобы зерновая сделка работала по всем пунктам, полноценно. В этом контексте работа идёт, переговоры продолжаются",- сообщил собеседник агентства. Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату. Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
https://ria.ru/20230210/sdelka-1851106996.html
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турция, россия, украина, мартин гриффитс, оон
Турция, Россия, Украина, Мартин Гриффитс, ООН
05:38 20.02.2023
 
Источник: ООН и Турция решают проблему экспорта российской агропродукции

ООН и Турция работают над проблемой выхода российской агропродукции на рынки

© AP Photo / Khalil HamraГрузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© AP Photo / Khalil Hamra
Грузовые суда у входа в пролив Босфор в Стамбуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 20 фев - РИА Новости. ООН и Турция работают над устранением препятствий по экспорту российской агропродукции и аммиака на рынки, переговоры идут постоянно, сообщил РИА Новости источник, знакомый с переговорами по продлению зерновой сделки.
В МИД РФ ранее заявили, что уверенность заместителя генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатора чрезвычайной помощи Мартина Гриффитса в продлении зерновой сделки после 18 марта смотрится удивительно на фоне снижения поставок зерна в беднейшие страны.
Обработка зерна - РИА Новости, 1920, 10.02.2023
10 февраля, 12:41
Небензя оценил перспективы продления зерновой сделки
"Это и есть самый проблемный вопрос. Вы знаете, что с первого дня ООН и Турция занимаются этим вопросом, Турция включила все дипломатические усилия для того, чтобы зерновая сделка работала по всем пунктам, полноценно. В этом контексте работа идёт, переговоры продолжаются",- сообщил собеседник агентства.
Зерновая сделка, которую 22 июля 2022 года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу. Согласованием движения судов занимается Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле. Договор истекал 18 ноября 2022 года, но подразумевал автоматическое продление на 120 дней до 18 марта при отсутствии возражений какой-либо из сторон. В МИД РФ заявили, что "таких возражений не поступило", одновременно отметив, что российская сторона допускает техническую пролонгацию "черноморской инициативы" по вывозу украинского зерна без каких-либо изменений по срокам и охвату.
Сама зерновая сделка является составной частью пакетной договоренности, которая в том числе предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений - Москва отмечала, что именно это выполнено не было. При этом со стороны ООН были заверения, что ограничения будут сняты.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 20.12.2022
20 декабря 2022, 17:25
РЭЦ: новый шоурум российской агропродукции начал работу в Стамбуле
 
ТурцияРоссияУкраинаМартин ГриффитсООН
 
 
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