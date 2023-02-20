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"Росатом" сообщил о планах построить в России 29 энергоблоков к 2045 году - РИА Новости, 20.02.2023
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"Росатом" сообщил о планах построить в России 29 энергоблоков к 2045 году
"Росатом" сообщил о планах построить в России 29 энергоблоков к 2045 году - РИА Новости, 20.02.2023
"Росатом" сообщил о планах построить в России 29 энергоблоков к 2045 году
В России к 2045 году планируется построить 29 новых атомных энергоблоков, сообщило официальное издание отечественной атомной отрасли газета "Страна Росатом". РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T14:20
2023-02-20T14:38
россия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
технологии
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В России к 2045 году планируется построить 29 новых атомных энергоблоков, сообщило официальное издание отечественной атомной отрасли газета "Страна Росатом"."В настоящее время утверждена схема до 2035 года (строительство 12 блоков) и обсуждается план до 2045 года (плюс еще 17 энергоблоков)", - пишет издание. В 2045 году выработка электроэнергии на отечественных АЭС должна составить около 373 миллиардов киловатт-часов. "К этому времени в России предстоит построить 29 новых энергоблоков, а 18 - вывести из эксплуатации", - отмечает "Страна Росатом". Причем будет идти постепенное смещение географии сооружения атомных блоков - из Центра России на Урал, Дальний Восток, в Сибирь и отчасти на юг страны, пишет издание. О новых блоках какой мощности идет речь, не уточняется. В планах "Росатома" строить в России блоки разной мощности - от единиц до 1,2 тыс МВт.Сегодня в состав концерна "Росэнергоатом" на правах его филиалов входят 11 действующих АЭС, в эксплуатации находятся 37 энергоблоков (включая блок плавучей атомной теплоэлектростанции в составе двух реакторных установок) суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт. В настоящее время доля атомной генерации составляет около 20% от всего объема выработки электроэнергии в РФ. К 2045 году доля атомной генерации в России должна вырасти до 25%.АЭС в России в 2022 годы установили новый рекорд выработки электроэнергии, выдав 223,4 миллиардов киловатт-часов. В ближайшие годы этот показатель планово снизится из-за выбытия генерирующих мощностей, но в 2027 году, как прогнозируется, вновь выйдет на траекторию роста.
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60
россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии
Россия, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Технологии
14:20 20.02.2023 (обновлено: 14:38 20.02.2023)
 
"Росатом" сообщил о планах построить в России 29 энергоблоков к 2045 году

"Росатом" сообщил, что в России к 2045 году планируется построить 29 энергоблоков АЭС

© РосэнергоатомСооружение второго в России инновационного энергоблока ВВЭР-ТОИ на площадке Курской АЭС-2
Сооружение второго в России инновационного энергоблока ВВЭР-ТОИ на площадке Курской АЭС-2
© Росэнергоатом
Сооружение второго в России инновационного энергоблока ВВЭР-ТОИ на площадке Курской АЭС-2 . Архивное фото
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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В России к 2045 году планируется построить 29 новых атомных энергоблоков, сообщило официальное издание отечественной атомной отрасли газета "Страна Росатом".
"В настоящее время утверждена схема до 2035 года (строительство 12 блоков) и обсуждается план до 2045 года (плюс еще 17 энергоблоков)", - пишет издание. В 2045 году выработка электроэнергии на отечественных АЭС должна составить около 373 миллиардов киловатт-часов. "К этому времени в России предстоит построить 29 новых энергоблоков, а 18 - вывести из эксплуатации", - отмечает "Страна Росатом". Причем будет идти постепенное смещение географии сооружения атомных блоков - из Центра России на Урал, Дальний Восток, в Сибирь и отчасти на юг страны, пишет издание. О новых блоках какой мощности идет речь, не уточняется. В планах "Росатома" строить в России блоки разной мощности - от единиц до 1,2 тыс МВт.
Сегодня в состав концерна "Росэнергоатом" на правах его филиалов входят 11 действующих АЭС, в эксплуатации находятся 37 энергоблоков (включая блок плавучей атомной теплоэлектростанции в составе двух реакторных установок) суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт. В настоящее время доля атомной генерации составляет около 20% от всего объема выработки электроэнергии в РФ. К 2045 году доля атомной генерации в России должна вырасти до 25%.
АЭС в России в 2022 годы установили новый рекорд выработки электроэнергии, выдав 223,4 миллиардов киловатт-часов. В ближайшие годы этот показатель планово снизится из-за выбытия генерирующих мощностей, но в 2027 году, как прогнозируется, вновь выйдет на траекторию роста.
Рабочий в цехе по производству оборудования для атомного реактора - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 08:00
Россия перешла в атомное наступление
 
РоссияГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Технологии
 
 
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