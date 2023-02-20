https://ria.ru/20230220/aes-1853160898.html

"Росатом" сообщил о планах построить в России 29 энергоблоков к 2045 году

"Росатом" сообщил о планах построить в России 29 энергоблоков к 2045 году - РИА Новости, 20.02.2023

"Росатом" сообщил о планах построить в России 29 энергоблоков к 2045 году

В России к 2045 году планируется построить 29 новых атомных энергоблоков, сообщило официальное издание отечественной атомной отрасли газета "Страна Росатом". РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T14:20

2023-02-20T14:20

2023-02-20T14:38

россия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

технологии

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МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. В России к 2045 году планируется построить 29 новых атомных энергоблоков, сообщило официальное издание отечественной атомной отрасли газета "Страна Росатом"."В настоящее время утверждена схема до 2035 года (строительство 12 блоков) и обсуждается план до 2045 года (плюс еще 17 энергоблоков)", - пишет издание. В 2045 году выработка электроэнергии на отечественных АЭС должна составить около 373 миллиардов киловатт-часов. "К этому времени в России предстоит построить 29 новых энергоблоков, а 18 - вывести из эксплуатации", - отмечает "Страна Росатом". Причем будет идти постепенное смещение географии сооружения атомных блоков - из Центра России на Урал, Дальний Восток, в Сибирь и отчасти на юг страны, пишет издание. О новых блоках какой мощности идет речь, не уточняется. В планах "Росатома" строить в России блоки разной мощности - от единиц до 1,2 тыс МВт.Сегодня в состав концерна "Росэнергоатом" на правах его филиалов входят 11 действующих АЭС, в эксплуатации находятся 37 энергоблоков (включая блок плавучей атомной теплоэлектростанции в составе двух реакторных установок) суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт. В настоящее время доля атомной генерации составляет около 20% от всего объема выработки электроэнергии в РФ. К 2045 году доля атомной генерации в России должна вырасти до 25%.АЭС в России в 2022 годы установили новый рекорд выработки электроэнергии, выдав 223,4 миллиардов киловатт-часов. В ближайшие годы этот показатель планово снизится из-за выбытия генерирующих мощностей, но в 2027 году, как прогнозируется, вновь выйдет на траекторию роста.

https://ria.ru/20230216/rossiya-1852275947.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", технологии