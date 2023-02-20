Рейтинг@Mail.ru
В районе Приморья ввели карантин - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230220/achs-1853147634.html
В районе Приморья ввели карантин
В районе Приморья ввели карантин - РИА Новости, 20.02.2023
В районе Приморья ввели карантин
Карантин ввели на территории в Хасанском районе Приморья, где в этом году впервые выявили очаг африканской чумы свиней (АЧС), сообщает краевое правительство. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T13:38
2023-02-20T13:38
дальний восток
россия
происшествия
свиньи
приморский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600728554_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_00ffaa154bd72e2e65b951f404869778.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 20 фев – РИА Новости. Карантин ввели на территории в Хасанском районе Приморья, где в этом году впервые выявили очаг африканской чумы свиней (АЧС), сообщает краевое правительство. Ранее в понедельник Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщило о первом в 2023 году случае АЧС в Приморье - ДНК вируса обнаружена в образцах тканей трупа дикого кабана, обнаруженного в лесу в Хасанском районе. "В радиусе пяти километров от места обнаружения очага в Хасанском муниципальном округе введен карантин. В угрожаемой зоне домашних свиней нет, изъятия не планируется", – приводятся слова руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края Станислава Крушинского. Отмечается, что дикий кабан, у которого выявлена АЧС, ликвидирован, на месте проведены противоэпизоотические мероприятия. Африканская чума свиней (АЧС) - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Она привела к сокращению численности кабанов в дикой природе в Приморье практически в два раза. Ранее генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказывал РИА Новости, что гибель диких кабанов от африканской чумы свиней на Дальнем Востоке приведет к тому, что рост популяции краснокнижного амурского тигра в России приостановится, его численность с этого года будет на определенном плато. В январе глава Приморья Олег Кожемяко подписал постановление о запрете на охоту на кабана с 1 февраля 2023 года по 30 сентября 2025 года.
https://ria.ru/20230109/chuma-1843700049.html
https://ria.ru/20220406/achs-1782151141.html
дальний восток
россия
приморский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/0b/1600728554_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d22c952da12b49e4c6ed69e6dcd6749e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
дальний восток, россия, происшествия, свиньи, приморский край
Дальний Восток, Россия, Происшествия, свиньи, Приморский край
13:38 20.02.2023
 
В районе Приморья ввели карантин

В Хасанском районе Приморья, где в этом году впервые выявили очаг АЧС, ввели карантин

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в медиабанкВспышка африканской чумы среди животных
Вспышка африканской чумы среди животных - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в медиабанк
Вспышка африканской чумы среди животных. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 20 фев – РИА Новости. Карантин ввели на территории в Хасанском районе Приморья, где в этом году впервые выявили очаг африканской чумы свиней (АЧС), сообщает краевое правительство.
Ранее в понедельник Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщило о первом в 2023 году случае АЧС в Приморье - ДНК вируса обнаружена в образцах тканей трупа дикого кабана, обнаруженного в лесу в Хасанском районе.
Сотрудница лаборатории - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
9 января, 16:22
В Ростовской области выявили очаг африканской чумы свиней
"В радиусе пяти километров от места обнаружения очага в Хасанском муниципальном округе введен карантин. В угрожаемой зоне домашних свиней нет, изъятия не планируется", – приводятся слова руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края Станислава Крушинского.
Отмечается, что дикий кабан, у которого выявлена АЧС, ликвидирован, на месте проведены противоэпизоотические мероприятия.
Африканская чума свиней (АЧС) - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Она привела к сокращению численности кабанов в дикой природе в Приморье практически в два раза. Ранее генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказывал РИА Новости, что гибель диких кабанов от африканской чумы свиней на Дальнем Востоке приведет к тому, что рост популяции краснокнижного амурского тигра в России приостановится, его численность с этого года будет на определенном плато. В январе глава Приморья Олег Кожемяко подписал постановление о запрете на охоту на кабана с 1 февраля 2023 года по 30 сентября 2025 года.
Свиньи в стойле - РИА Новости, 1920, 06.04.2022
6 апреля 2022, 17:46
Один из штаммов АЧС вывели в американской лаборатории, заявили в Минобороны
 
Дальний ВостокРоссияПроисшествиясвиньиПриморский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала