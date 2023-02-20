https://ria.ru/20230220/achs-1853147634.html

В районе Приморья ввели карантин

В районе Приморья ввели карантин - РИА Новости, 20.02.2023

В районе Приморья ввели карантин

Карантин ввели на территории в Хасанском районе Приморья, где в этом году впервые выявили очаг африканской чумы свиней (АЧС), сообщает краевое правительство. РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T13:38

2023-02-20T13:38

2023-02-20T13:38

дальний восток

россия

происшествия

свиньи

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 20 фев – РИА Новости. Карантин ввели на территории в Хасанском районе Приморья, где в этом году впервые выявили очаг африканской чумы свиней (АЧС), сообщает краевое правительство. Ранее в понедельник Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщило о первом в 2023 году случае АЧС в Приморье - ДНК вируса обнаружена в образцах тканей трупа дикого кабана, обнаруженного в лесу в Хасанском районе. "В радиусе пяти километров от места обнаружения очага в Хасанском муниципальном округе введен карантин. В угрожаемой зоне домашних свиней нет, изъятия не планируется", – приводятся слова руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края Станислава Крушинского. Отмечается, что дикий кабан, у которого выявлена АЧС, ликвидирован, на месте проведены противоэпизоотические мероприятия. Африканская чума свиней (АЧС) - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Она привела к сокращению численности кабанов в дикой природе в Приморье практически в два раза. Ранее генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказывал РИА Новости, что гибель диких кабанов от африканской чумы свиней на Дальнем Востоке приведет к тому, что рост популяции краснокнижного амурского тигра в России приостановится, его численность с этого года будет на определенном плато. В январе глава Приморья Олег Кожемяко подписал постановление о запрете на охоту на кабана с 1 февраля 2023 года по 30 сентября 2025 года.

https://ria.ru/20230109/chuma-1843700049.html

https://ria.ru/20220406/achs-1782151141.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

дальний восток, россия, происшествия, свиньи, приморский край