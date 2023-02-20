В районе Приморья ввели карантин
В Хасанском районе Приморья, где в этом году впервые выявили очаг АЧС, ввели карантин
Вспышка африканской чумы среди животных. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 фев – РИА Новости. Карантин ввели на территории в Хасанском районе Приморья, где в этом году впервые выявили очаг африканской чумы свиней (АЧС), сообщает краевое правительство.
Ранее в понедельник Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора сообщило о первом в 2023 году случае АЧС в Приморье - ДНК вируса обнаружена в образцах тканей трупа дикого кабана, обнаруженного в лесу в Хасанском районе.
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"В радиусе пяти километров от места обнаружения очага в Хасанском муниципальном округе введен карантин. В угрожаемой зоне домашних свиней нет, изъятия не планируется", – приводятся слова руководителя государственной ветеринарной инспекции Приморского края Станислава Крушинского.
Отмечается, что дикий кабан, у которого выявлена АЧС, ликвидирован, на месте проведены противоэпизоотические мероприятия.
Африканская чума свиней (АЧС) - заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Она привела к сокращению численности кабанов в дикой природе в Приморье практически в два раза. Ранее генеральный директор центра "Амурский тигр" Сергей Арамилев рассказывал РИА Новости, что гибель диких кабанов от африканской чумы свиней на Дальнем Востоке приведет к тому, что рост популяции краснокнижного амурского тигра в России приостановится, его численность с этого года будет на определенном плато. В январе глава Приморья Олег Кожемяко подписал постановление о запрете на охоту на кабана с 1 февраля 2023 года по 30 сентября 2025 года.
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