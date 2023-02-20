Рейтинг@Mail.ru
Производство системы ABS для автомобилей начнется в России в этом году - РИА Новости, 20.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230220/abs-1853283606.html
Производство системы ABS для автомобилей начнется в России в этом году
Производство системы ABS для автомобилей начнется в России в этом году - РИА Новости, 20.02.2023
Производство системы ABS для автомобилей начнется в России в этом году
Производство системы ABS для автомобиля, которая предотвращает блокировку колёс при торможении, начнётся в РФ в 2023 году, сообщил журналистам вице-премьер -... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T20:41
2023-02-20T20:41
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571614163_0:98:3293:1950_1920x0_80_0_0_ddf51adfa069beb74518023583a55a42.jpg
АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. Производство системы ABS для автомобиля, которая предотвращает блокировку колёс при торможении, начнётся в РФ в 2023 году, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Основное предназначение системы ABS - сохранение устойчивости и управляемости машиной. С весны 2022 года в РФ действуют упрощенные требования по выпуску машин, которые разрешают автопроизводителям ее не устанавливать. "До конца года производители компонентов обещали уже сформировать программу по российскому ABS", - сказал он. На вопрос, начнется ли производство системы в РФ в 2023 году, Мантуров ответил: "Да".
https://ria.ru/20220616/avtoprom-1795929888.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571614163_281:0:3010:2047_1920x0_80_0_0_14972e16836403f61f8453c0eebe8532.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
20:41 20.02.2023
 
Производство системы ABS для автомобилей начнется в России в этом году

Мантуров: производство системы ABS для автомобилей начнется в России в 2023 году

© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в медиабанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в медиабанк
Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
Читать ria.ru в
АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. Производство системы ABS для автомобиля, которая предотвращает блокировку колёс при торможении, начнётся в РФ в 2023 году, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Основное предназначение системы ABS - сохранение устойчивости и управляемости машиной. С весны 2022 года в РФ действуют упрощенные требования по выпуску машин, которые разрешают автопроизводителям ее не устанавливать.
"До конца года производители компонентов обещали уже сформировать программу по российскому ABS", - сказал он.
На вопрос, начнется ли производство системы в РФ в 2023 году, Мантуров ответил: "Да".
Завод АвтоВАЗ в Тольятти - РИА Новости, 1920, 16.06.2022
16 июня 2022, 20:58
Путин назвал ключевую задачу для отечественного автопрома
 
ЭкономикаРоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала