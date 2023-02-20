https://ria.ru/20230220/abs-1853283606.html
Производство системы ABS для автомобилей начнется в России в этом году
Производство системы ABS для автомобилей начнется в России в этом году - РИА Новости, 20.02.2023
Производство системы ABS для автомобилей начнется в России в этом году
Производство системы ABS для автомобиля, которая предотвращает блокировку колёс при торможении, начнётся в РФ в 2023 году, сообщил журналистам вице-премьер -... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T20:41
2023-02-20T20:41
2023-02-20T20:41
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571614163_0:98:3293:1950_1920x0_80_0_0_ddf51adfa069beb74518023583a55a42.jpg
АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. Производство системы ABS для автомобиля, которая предотвращает блокировку колёс при торможении, начнётся в РФ в 2023 году, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Основное предназначение системы ABS - сохранение устойчивости и управляемости машиной. С весны 2022 года в РФ действуют упрощенные требования по выпуску машин, которые разрешают автопроизводителям ее не устанавливать. "До конца года производители компонентов обещали уже сформировать программу по российскому ABS", - сказал он. На вопрос, начнется ли производство системы в РФ в 2023 году, Мантуров ответил: "Да".
https://ria.ru/20220616/avtoprom-1795929888.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/12/1571614163_281:0:3010:2047_1920x0_80_0_0_14972e16836403f61f8453c0eebe8532.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Производство системы ABS для автомобилей начнется в России в этом году
Мантуров: производство системы ABS для автомобилей начнется в России в 2023 году
АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. Производство системы ABS для автомобиля, которая предотвращает блокировку колёс при торможении, начнётся в РФ в 2023 году, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Основное предназначение системы ABS - сохранение устойчивости и управляемости машиной. С весны 2022 года в РФ действуют упрощенные требования по выпуску машин, которые разрешают автопроизводителям ее не устанавливать.
"До конца года производители компонентов обещали уже сформировать программу по российскому ABS", - сказал он.
На вопрос, начнется ли производство системы в РФ в 2023 году, Мантуров ответил: "Да".