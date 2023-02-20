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Производство системы ABS для автомобилей начнется в России в этом году

Производство системы ABS для автомобилей начнется в России в этом году - РИА Новости, 20.02.2023

Производство системы ABS для автомобилей начнется в России в этом году

Производство системы ABS для автомобиля, которая предотвращает блокировку колёс при торможении, начнётся в РФ в 2023 году, сообщил журналистам вице-премьер -... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T20:41

2023-02-20T20:41

2023-02-20T20:41

экономика

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. Производство системы ABS для автомобиля, которая предотвращает блокировку колёс при торможении, начнётся в РФ в 2023 году, сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Основное предназначение системы ABS - сохранение устойчивости и управляемости машиной. С весны 2022 года в РФ действуют упрощенные требования по выпуску машин, которые разрешают автопроизводителям ее не устанавливать. "До конца года производители компонентов обещали уже сформировать программу по российскому ABS", - сказал он. На вопрос, начнется ли производство системы в РФ в 2023 году, Мантуров ответил: "Да".

https://ria.ru/20220616/avtoprom-1795929888.html

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экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)