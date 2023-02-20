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ABS снова станет обязательной для российских автопроизводителей - РИА Новости, 20.02.2023
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ABS снова станет обязательной для российских автопроизводителей
ABS снова станет обязательной для российских автопроизводителей - РИА Новости, 20.02.2023
ABS снова станет обязательной для российских автопроизводителей
Минпромторг намерен вернуть систему ABS в обязательные требования по выпуску машин в РФ до конца 2023 года, сообщали журналистам вице-премьер - глава... РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T20:40
2023-02-20T20:40
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
глонасс (система навигации)
автопром
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АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. Минпромторг намерен вернуть систему ABS в обязательные требования по выпуску машин в РФ до конца 2023 года, сообщали журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. ABS - система, предотвращающая блокировку автомобиля, при торможении. Основное её предназначение — сохранение устойчивости и управляемости. В конце января правительство РФ продлило действие упрощенных правил по выпуску автомобилей в РФ до 1 июня. В целом, они заработали в стране с весны 2022 года. Документ позволяет автопроизводителями не устанавливать на новые машины ряд систем - в частности, ABS и ESP, - а система экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс" может не иметь функций автоматического срабатывания. Также разрешается производить машины с двигателями разных классов экологичности, в том числе самым низким "Евро-0".
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экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), глонасс (система навигации), автопром
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), ГЛОНАСС (система навигации), Автопром
20:40 20.02.2023
 
ABS снова станет обязательной для российских автопроизводителей

Минпромторг намерен в 2023 году вернуть ABS в обязательные требования по выпуску машин

© Фото : ПАО "АВТОВАЗ"Салон автомобиля LADA Granta
Салон автомобиля LADA Granta - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
© Фото : ПАО "АВТОВАЗ"
Салон автомобиля LADA Granta. Архивное фото
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АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. Минпромторг намерен вернуть систему ABS в обязательные требования по выпуску машин в РФ до конца 2023 года, сообщали журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров.
"Не назову конкретно месяц, но до конца года производители компонентов обещали уже сформировать программу по российскому ABS. Исходя из этого мы его вернём на круги своя", - сказал он.
ABS - система, предотвращающая блокировку автомобиля, при торможении. Основное её предназначение — сохранение устойчивости и управляемости.
В конце января правительство РФ продлило действие упрощенных правил по выпуску автомобилей в РФ до 1 июня. В целом, они заработали в стране с весны 2022 года. Документ позволяет автопроизводителями не устанавливать на новые машины ряд систем - в частности, ABS и ESP, - а система экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс" может не иметь функций автоматического срабатывания. Также разрешается производить машины с двигателями разных классов экологичности, в том числе самым низким "Евро-0".
Стенд Минпромторга - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
31 января, 21:42
Минпромторг планирует ужесточить требования к выпуску автомобилей
 
ЭкономикаРоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)ГЛОНАСС (система навигации)Автопром
 
 
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