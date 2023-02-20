https://ria.ru/20230220/abs-1853283440.html

ABS снова станет обязательной для российских автопроизводителей

ABS снова станет обязательной для российских автопроизводителей - РИА Новости, 20.02.2023

ABS снова станет обязательной для российских автопроизводителей

Минпромторг намерен вернуть систему ABS в обязательные требования по выпуску машин в РФ до конца 2023 года, сообщали журналистам вице-премьер - глава... РИА Новости, 20.02.2023

2023-02-20T20:40

2023-02-20T20:40

2023-02-20T20:40

экономика

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

глонасс (система навигации)

автопром

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АБУ-ДАБИ, 20 фев - РИА Новости. Минпромторг намерен вернуть систему ABS в обязательные требования по выпуску машин в РФ до конца 2023 года, сообщали журналистам вице-премьер - глава Минпромторга Денис Мантуров. ABS - система, предотвращающая блокировку автомобиля, при торможении. Основное её предназначение — сохранение устойчивости и управляемости. В конце января правительство РФ продлило действие упрощенных правил по выпуску автомобилей в РФ до 1 июня. В целом, они заработали в стране с весны 2022 года. Документ позволяет автопроизводителями не устанавливать на новые машины ряд систем - в частности, ABS и ESP, - а система экстренного реагирования при авариях "Эра-Глонасс" может не иметь функций автоматического срабатывания. Также разрешается производить машины с двигателями разных классов экологичности, в том числе самым низким "Евро-0".

https://ria.ru/20230131/avtomobili-1848810968.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), глонасс (система навигации), автопром