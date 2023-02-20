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Российские гранатометчики учатся уничтожать танки Abrams - РИА Новости, 20.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230220/abrams-1853137432.html
Российские гранатометчики учатся уничтожать танки Abrams
Российские гранатометчики учатся уничтожать танки Abrams - РИА Новости, 20.02.2023
Российские гранатометчики учатся уничтожать танки Abrams
Расчеты противотанковых гранатометов Вооруженных сил России на Запорожском направлении учатся уничтожать танки Abrams, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.02.2023
2023-02-20T13:04
2023-02-20T13:04
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
запорожская область
вооруженные силы рф
украина
сша
нато
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Расчеты противотанковых гранатометов Вооруженных сил России на Запорожском направлении учатся уничтожать танки Abrams, передает корреспондент РИА Новости. Макеты, повторяющие габариты и силуэт Abrams, установлены на одном из полигонов Запорожской области. "Гранатометчик производит выстрел по макету танка Abrams. Макет сделан по размерам танка. Длинна восемь метров, высота около двух с половиной метров. Макет полностью повторяет габариты танка. Выполнено две проекции – боковая и фронтальная. Бойцы обучены, готовы, попадают", - рассказала журналистам инструктор по стрельбе из гранатомета. Видео со стрельб опубликовано в телеграм-канале РИА Новости. Ранее США пообещали украинским военным батальонный комплект - 31 единицу - своих основных боевых танков Abrams M1A2, которые еще предстоит изготовить. Белый дом уточнял, что поставка Abrams займет "много месяцев". При этом газета Financial Times со ссылкой на экспертов писала, что Abrams требуют значительной материально-технической поддержки, в частности солидных запасов реактивного топлива, и длительного обучения персонала – более длительного, чем на немецкие танки Leopard 2, которые также обещают поставить Киеву. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html
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запорожская область
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безопасность, россия, запорожская область, вооруженные силы рф, украина, сша, нато, m1 abrams, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Запорожская область, Вооруженные силы РФ, Украина, США, НАТО, M1 Abrams, Ситуация в ДНР и ЛНР
13:04 20.02.2023
 
Российские гранатометчики учатся уничтожать танки Abrams

Российские гранатометчики на Запорожском направлении учатся уничтожать танки Abrams

© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannelТанки M1A1 Abrams
Танки M1A1 Abrams
© CC BY-NC-ND 2.0/NATOChannel
Танки M1A1 Abrams. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 фев – РИА Новости. Расчеты противотанковых гранатометов Вооруженных сил России на Запорожском направлении учатся уничтожать танки Abrams, передает корреспондент РИА Новости.
Макеты, повторяющие габариты и силуэт Abrams, установлены на одном из полигонов Запорожской области.
"Гранатометчик производит выстрел по макету танка Abrams. Макет сделан по размерам танка. Длинна восемь метров, высота около двух с половиной метров. Макет полностью повторяет габариты танка. Выполнено две проекции – боковая и фронтальная. Бойцы обучены, готовы, попадают", - рассказала журналистам инструктор по стрельбе из гранатомета. Видео со стрельб опубликовано в телеграм-канале РИА Новости.
Ранее США пообещали украинским военным батальонный комплект - 31 единицу - своих основных боевых танков Abrams M1A2, которые еще предстоит изготовить. Белый дом уточнял, что поставка Abrams займет "много месяцев".
При этом газета Financial Times со ссылкой на экспертов писала, что Abrams требуют значительной материально-технической поддержки, в частности солидных запасов реактивного топлива, и длительного обучения персонала – более длительного, чем на немецкие танки Leopard 2, которые также обещают поставить Киеву.
Танки Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 08:00
Переехали красные линии. Что последует за передачей танков Украине
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Работа самоходной артиллерийской установки 2С1 Гвоздика ВС России - РИА Новости, 1920, 20.02.2023
Вчера, 08:00
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияЗапорожская областьВооруженные силы РФУкраинаСШАНАТОM1 AbramsСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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