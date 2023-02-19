https://ria.ru/20230219/zemletryaseniya-1852979187.html

Число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 40 689

Число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 40 689 - РИА Новости, 19.02.2023

Число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 40 689

Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 40 689, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T15:44

2023-02-19T15:44

2023-02-19T15:56

в мире

турция

сильное землетрясение в турции и сирии

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АНКАРА, 19 фев - РИА Новости. Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 40 689, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер.По его словам, поисково-спасательные работы завершены в большей части регионов Турции, которых затронуло землетрясение.

https://ria.ru/20230219/zemletryasenie-1852955015.html

турция

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2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии