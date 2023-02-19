https://ria.ru/20230219/zemletryaseniya-1852979187.html
Число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 40 689
Число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 40 689 - РИА Новости, 19.02.2023
Число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 40 689
Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 40 689, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T15:44
2023-02-19T15:44
2023-02-19T15:56
в мире
турция
сильное землетрясение в турции и сирии
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АНКАРА, 19 фев - РИА Новости. Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 40 689, сообщил глава управления по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD) Юнус Сезер.По его словам, поисково-спасательные работы завершены в большей части регионов Турции, которых затронуло землетрясение.
https://ria.ru/20230219/zemletryasenie-1852955015.html
турция
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, турция, сильное землетрясение в турции и сирии
В мире, Турция, Сильное землетрясение в Турции и Сирии
15:44 19.02.2023 (обновлено: 15:56 19.02.2023)
Число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 40 689
Глава AFAD Сезер: число погибших при землетрясениях в Турции возросло до 40 689 человек