https://ria.ru/20230219/zemletryasenie-1852955015.html

Ученые зафиксировали более шести тысяч афтершоков в Турции за 12 дней

Ученые зафиксировали более шести тысяч афтершоков в Турции за 12 дней - РИА Новости, 19.02.2023

Ученые зафиксировали более шести тысяч афтершоков в Турции за 12 дней

Число афтершоков в Турции после катастрофических землетрясений 6 февраля превысило шесть тысяч, для страны это норма за четыре месяца, заявило в воскресенье... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T12:23

2023-02-19T12:23

2023-02-19T12:51

турция

кахраманмараш

сильное землетрясение в турции и сирии

в мире

сирия

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СТАМБУЛ, 19 фев – РИА Новости. Число афтершоков в Турции после катастрофических землетрясений 6 февраля превысило шесть тысяч, для страны это норма за четыре месяца, заявило в воскресенье Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD)."Число афтершоков с 6 февраля превысило 6040 – в обычное время это количество землетрясений, фиксируемых в Турции за четыре месяца", - заявил на брифинге глава управления Орхан Татар.По его словам, один афтершок был магнитудой 6,6, порядка 40 варьировались в магнитуде от 5 до 6 баллов, еще 436 достигли мощности в 4-5 баллов.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 40 тысяч человек.

https://ria.ru/20230215/turtsiya-1852084322.html

https://ria.ru/20230211/turtsiya-1851386810.html

турция

кахраманмараш

сирия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

турция, кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, сирия