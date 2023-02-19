12:23 19.02.2023 (обновлено: 12:51 19.02.2023)
Ученые зафиксировали более шести тысяч афтершоков в Турции за 12 дней
Ученые зафиксировали более шести тысяч афтершоков в Турции за 12 дней, что превышает норму
© Sputnik / Махир Бозтепе / Перейти в медиабанкРазбор завалов на месте разрушенного в результате землетрясения здания в Антакье, Турция
© Sputnik / Махир Бозтепе
Разбор завалов на месте разрушенного в результате землетрясения здания в Антакье, Турция. Архивное фото
СТАМБУЛ, 19 фев – РИА Новости. Число афтершоков в Турции после катастрофических землетрясений 6 февраля превысило шесть тысяч, для страны это норма за четыре месяца, заявило в воскресенье Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
"Число афтершоков с 6 февраля превысило 6040 – в обычное время это количество землетрясений, фиксируемых в Турции за четыре месяца", - заявил на брифинге глава управления Орхан Татар.
15 февраля, 10:03В эпицентре землетрясений в Турции зафиксировали новый афтершок
По его словам, один афтершок был магнитудой 6,6, порядка 40 варьировались в магнитуде от 5 до 6 баллов, еще 436 достигли мощности в 4-5 баллов.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 40 тысяч человек.
11 февраля, 12:35На юго-востоке Турции зафиксировали уже более двух тысяч афтершоков