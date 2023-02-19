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Ученые зафиксировали более шести тысяч афтершоков в Турции за 12 дней - РИА Новости, 19.02.2023
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Ученые зафиксировали более шести тысяч афтершоков в Турции за 12 дней
Ученые зафиксировали более шести тысяч афтершоков в Турции за 12 дней - РИА Новости, 19.02.2023
Ученые зафиксировали более шести тысяч афтершоков в Турции за 12 дней
Число афтершоков в Турции после катастрофических землетрясений 6 февраля превысило шесть тысяч, для страны это норма за четыре месяца, заявило в воскресенье... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T12:23
2023-02-19T12:51
турция
кахраманмараш
сильное землетрясение в турции и сирии
в мире
сирия
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СТАМБУЛ, 19 фев – РИА Новости. Число афтершоков в Турции после катастрофических землетрясений 6 февраля превысило шесть тысяч, для страны это норма за четыре месяца, заявило в воскресенье Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD)."Число афтершоков с 6 февраля превысило 6040 – в обычное время это количество землетрясений, фиксируемых в Турции за четыре месяца", - заявил на брифинге глава управления Орхан Татар.По его словам, один афтершок был магнитудой 6,6, порядка 40 варьировались в магнитуде от 5 до 6 баллов, еще 436 достигли мощности в 4-5 баллов.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 40 тысяч человек.
https://ria.ru/20230215/turtsiya-1852084322.html
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турция, кахраманмараш, сильное землетрясение в турции и сирии, в мире, сирия
Турция, Кахраманмараш, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, В мире, Сирия
12:23 19.02.2023 (обновлено: 12:51 19.02.2023)
 
Ученые зафиксировали более шести тысяч афтершоков в Турции за 12 дней

Ученые зафиксировали более шести тысяч афтершоков в Турции за 12 дней, что превышает норму

© Sputnik / Махир Бозтепе / Перейти в медиабанкРазбор завалов на месте разрушенного в результате землетрясения здания в Антакье, Турция
Разбор завалов на месте разрушенного в результате землетрясения здания в Антакье, Турция - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© Sputnik / Махир Бозтепе
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Разбор завалов на месте разрушенного в результате землетрясения здания в Антакье, Турция. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 19 фев – РИА Новости. Число афтершоков в Турции после катастрофических землетрясений 6 февраля превысило шесть тысяч, для страны это норма за четыре месяца, заявило в воскресенье Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (AFAD).
"Число афтершоков с 6 февраля превысило 6040 – в обычное время это количество землетрясений, фиксируемых в Турции за четыре месяца", - заявил на брифинге глава управления Орхан Татар.
Здания, разрушенные в результате землетрясения в турецком городе Кахраманмараш - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
15 февраля, 10:03
В эпицентре землетрясений в Турции зафиксировали новый афтершок
По его словам, один афтершок был магнитудой 6,6, порядка 40 варьировались в магнитуде от 5 до 6 баллов, еще 436 достигли мощности в 4-5 баллов.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. По последним данным, в Турции погибли более 40 тысяч человек.
Последствия землетрясения в Хатае - РИА Новости, 1920, 11.02.2023
11 февраля, 12:35
На юго-востоке Турции зафиксировали уже более двух тысяч афтершоков
 
ТурцияКахраманмарашСильное землетрясение в Турции и СирииВ миреСирия
 
 
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