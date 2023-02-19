https://ria.ru/20230219/zelenskiy-1853032817.html
Зеленский назвал ситуацию на Угледарском направлении очень непростой
Зеленский назвал ситуацию на Угледарском направлении очень непростой - РИА Новости, 19.02.2023
Зеленский назвал ситуацию на Угледарском направлении очень непростой
Ситуация на Угледарском направлении в Донбассе очень непростая, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T22:57
2023-02-19T22:57
2023-02-19T22:57
специальная военная операция на украине
донбасс
донецкая народная республика
владимир зеленский
денис пушилин
валерий залужный
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ситуация на Угледарском направлении в Донбассе очень непростая, заявил Владимир Зеленский. Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что противник продолжает перебрасывать резервы на Угледарском направлении, не считаясь с потерями. "Угледарское направление – докладывал генерал (Юрий – ред.) Содоль. Ситуация очень непростая", - сказал Зеленский в своем видеообращении о заседании ставки верховного главнокомандующего, которое прошло в воскресенье. По его словам, на заседании главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный доложил о ситуации в целом на фронте и ходе мобилизации.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донбасс, донецкая народная республика, владимир зеленский, денис пушилин, валерий залужный, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Денис Пушилин, Валерий Залужный, Украина, Вооруженные силы Украины
Зеленский назвал ситуацию на Угледарском направлении очень непростой
Зеленский: ситуация на Угледарском направлении в Донбассе очень непростая