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Зеленский назвал ситуацию на Угледарском направлении очень непростой - РИА Новости, 19.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230219/zelenskiy-1853032817.html
Зеленский назвал ситуацию на Угледарском направлении очень непростой
Зеленский назвал ситуацию на Угледарском направлении очень непростой - РИА Новости, 19.02.2023
Зеленский назвал ситуацию на Угледарском направлении очень непростой
Ситуация на Угледарском направлении в Донбассе очень непростая, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T22:57
2023-02-19T22:57
специальная военная операция на украине
донбасс
донецкая народная республика
владимир зеленский
денис пушилин
валерий залужный
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ситуация на Угледарском направлении в Донбассе очень непростая, заявил Владимир Зеленский. Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что противник продолжает перебрасывать резервы на Угледарском направлении, не считаясь с потерями. "Угледарское направление – докладывал генерал (Юрий – ред.) Содоль. Ситуация очень непростая", - сказал Зеленский в своем видеообращении о заседании ставки верховного главнокомандующего, которое прошло в воскресенье. По его словам, на заседании главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный доложил о ситуации в целом на фронте и ходе мобилизации.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донбасс, донецкая народная республика, владимир зеленский, денис пушилин, валерий залужный, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донбасс, Донецкая Народная Республика, Владимир Зеленский, Денис Пушилин, Валерий Залужный, Украина, Вооруженные силы Украины
22:57 19.02.2023
 
Зеленский назвал ситуацию на Угледарском направлении очень непростой

Зеленский: ситуация на Угледарском направлении в Донбассе очень непростая

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ситуация на Угледарском направлении в Донбассе очень непростая, заявил Владимир Зеленский.
Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что противник продолжает перебрасывать резервы на Угледарском направлении, не считаясь с потерями.
"Угледарское направление – докладывал генерал (Юрий – ред.) Содоль. Ситуация очень непростая", - сказал Зеленский в своем видеообращении о заседании ставки верховного главнокомандующего, которое прошло в воскресенье.
По его словам, на заседании главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный доложил о ситуации в целом на фронте и ходе мобилизации.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонбассДонецкая Народная РеспубликаВладимир ЗеленскийДенис ПушилинВалерий ЗалужныйУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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