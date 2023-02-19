https://ria.ru/20230219/zelenskiy-1853032817.html

Зеленский назвал ситуацию на Угледарском направлении очень непростой

Зеленский назвал ситуацию на Угледарском направлении очень непростой - РИА Новости, 19.02.2023

Зеленский назвал ситуацию на Угледарском направлении очень непростой

Ситуация на Угледарском направлении в Донбассе очень непростая, заявил Владимир Зеленский. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T22:57

2023-02-19T22:57

2023-02-19T22:57

специальная военная операция на украине

донбасс

донецкая народная республика

владимир зеленский

денис пушилин

валерий залужный

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/17/1846811119_247:0:2844:1461_1920x0_80_0_0_c898e7b24f91edab7657fb1632f847fd.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Ситуация на Угледарском направлении в Донбассе очень непростая, заявил Владимир Зеленский. Ранее врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что противник продолжает перебрасывать резервы на Угледарском направлении, не считаясь с потерями. "Угледарское направление – докладывал генерал (Юрий – ред.) Содоль. Ситуация очень непростая", - сказал Зеленский в своем видеообращении о заседании ставки верховного главнокомандующего, которое прошло в воскресенье. По его словам, на заседании главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный доложил о ситуации в целом на фронте и ходе мобилизации.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

донецкая народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донбасс, донецкая народная республика, владимир зеленский, денис пушилин, валерий залужный, украина, вооруженные силы украины