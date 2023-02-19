https://ria.ru/20230219/zdravookhranenie-1852944617.html
В Госдуме предложили использовать на Дальнем Востоке мини-поликлиники
В Госдуме предложили использовать на Дальнем Востоке мини-поликлиники - РИА Новости, 19.02.2023
В Госдуме предложили использовать на Дальнем Востоке мини-поликлиники
Гибридные мини-поликлиники и использование искусственного интеллекта (ИИ) для охраны здоровья людей в селах и деревнях Дальнего Востока – ближайшая задача,... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T10:55
2023-02-19T10:55
2023-02-19T10:55
общество
дальний восток
федот тумусов
госдума рф
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Гибридные мини-поликлиники и использование искусственного интеллекта (ИИ) для охраны здоровья людей в селах и деревнях Дальнего Востока – ближайшая задача, сообщил депутат Госдумы Федот Тумусов. "Есть дефицит медицинского оборудования и многого чего еще... Поэтому проблемы надо решать на совершенно новом технологическом уровне. И гибридные мини-поликлиники – это как раз об этом. А дальше надо будет переходить на применение искусственного интеллекта в системе здравоохранения", - написал он в своём Telegram-канале. По словам парламентария, у ИИ в медицине широчайший спектр применения, в том числе ИИ может подбирать протоколы лечения, разрабатывать лекарства, прогнозировать здоровье населения. "Программы на базе мощных компьютеров могут анализировать огромный массив сложных медицинских данных, выискивать скрытые для человеческого взгляда закономерности и взаимосвязи между профилактикой или лечением и результатами ("большие данные", Big Data)", - добавил депутат. Тумусов выразил надежду, что в ближайшее время с помощью передовых технологий можно будет обеспечить людей в отдаленных районах Дальнего Востока и Арктической зоны диагностикой и медпомощью самого высокого уровня. Гибридная мини-поликлиника – это место для оказания первичной медпомощи посредством очного и дистанционного взаимодействия пациента с медработниками. Слово "мини" означает, что для ее работы достаточно относительно небольшого помещения, например, дооборудованного фельдшерско-акушерского пункта, в котором может вести прием врач общей практики или фельдшер.
https://ria.ru/20230124/poliklinika-1847042358.html
https://ria.ru/20221229/polikliniki-1842289844.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, дальний восток, федот тумусов, госдума рф
Общество, Дальний Восток, Федот Тумусов, Госдума РФ
В Госдуме предложили использовать на Дальнем Востоке мини-поликлиники
В Госдуме предложили использовать в селах Дальнего Востока гибридные мини-поликлиники
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости.
Гибридные мини-поликлиники и использование искусственного интеллекта (ИИ) для охраны здоровья людей в селах и деревнях Дальнего Востока – ближайшая задача, сообщил
депутат Госдумы Федот Тумусов.
"Есть дефицит медицинского оборудования и многого чего еще... Поэтому проблемы надо решать на совершенно новом технологическом уровне. И гибридные мини-поликлиники – это как раз об этом. А дальше надо будет переходить на применение искусственного интеллекта в системе здравоохранения", - написал он в своём Telegram-канале.
По словам парламентария, у ИИ в медицине широчайший спектр применения, в том числе ИИ может подбирать протоколы лечения, разрабатывать лекарства, прогнозировать здоровье населения.
"Программы на базе мощных компьютеров могут анализировать огромный массив сложных медицинских данных, выискивать скрытые для человеческого взгляда закономерности и взаимосвязи между профилактикой или лечением и результатами ("большие данные", Big Data)", - добавил депутат.
Тумусов выразил надежду, что в ближайшее время с помощью передовых технологий можно будет обеспечить людей в отдаленных районах Дальнего Востока и Арктической зоны диагностикой и медпомощью самого высокого уровня.
Гибридная мини-поликлиника – это место для оказания первичной медпомощи посредством очного и дистанционного взаимодействия пациента с медработниками. Слово "мини" означает, что для ее работы достаточно относительно небольшого помещения, например, дооборудованного фельдшерско-акушерского пункта, в котором может вести прием врач общей практики или фельдшер.