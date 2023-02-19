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В Lockheed Martin допустили возможность производства спутников в Британии - РИА Новости, 19.02.2023
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В Lockheed Martin допустили возможность производства спутников в Британии
В Lockheed Martin допустили возможность производства спутников в Британии - РИА Новости, 19.02.2023
В Lockheed Martin допустили возможность производства спутников в Британии
Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin планирует построить завод по производству спутников в Великобритании, сообщает газета Telegraph со... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T19:13
2023-02-19T19:13
великобритания
lockheed martin
airbus
ньюкасл
сша
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin планирует построить завод по производству спутников в Великобритании, сообщает газета Telegraph со ссылкой на главу британского подразделения компании Пола Ливингстона. По информации издания, корпорация ищет поставщиков в районе Ньюкасла, где у Британии уже есть хаб космических компаний. Как отмечает издание, спутники для сети Skynet сейчас производит компания Airbus, и вскоре будет заказана новая партия. Ливингстон при этом отметил, что инвестиции в новый объект в стране не зависят от победы в тендере, однако он считает, что Британия должна показать открытость для новых поставщиков.
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великобритания, lockheed martin , airbus, ньюкасл, сша, в мире
Великобритания, Lockheed Martin , Airbus, Ньюкасл, США, В мире
19:13 19.02.2023
 
В Lockheed Martin допустили возможность производства спутников в Британии

В Lockheed Martin допустили строительство завода по производству спутников в Британии

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанкЧасовая башня "Биг Бен" Вестминстерского дворца в Лондоне
Часовая башня Биг Бен Вестминстерского дворца в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Часовая башня "Биг Бен" Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin планирует построить завод по производству спутников в Великобритании, сообщает газета Telegraph со ссылкой на главу британского подразделения компании Пола Ливингстона.
По информации издания, корпорация ищет поставщиков в районе Ньюкасла, где у Британии уже есть хаб космических компаний.
"По словам Пола Ливингстона, (компания - ред.) готова вложить инвестиции, которые могли бы создать две тысячи рабочих мест в Соединенном Королевстве, если правительство откроет следующий этап своей программы военной связи Skynet стоимостью шесть миллиардов фунтов стерлингов для проведения конкурсных торгов", - говорится в сообщении газеты.
Как отмечает издание, спутники для сети Skynet сейчас производит компания Airbus, и вскоре будет заказана новая партия. Ливингстон при этом отметил, что инвестиции в новый объект в стране не зависят от победы в тендере, однако он считает, что Британия должна показать открытость для новых поставщиков.
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