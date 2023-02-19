https://ria.ru/20230219/zavod-1853007048.html

В Lockheed Martin допустили возможность производства спутников в Британии

В Lockheed Martin допустили возможность производства спутников в Британии - РИА Новости, 19.02.2023

В Lockheed Martin допустили возможность производства спутников в Британии

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin планирует построить завод по производству спутников в Великобритании, сообщает газета Telegraph со... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T19:13

2023-02-19T19:13

2023-02-19T19:13

великобритания

lockheed martin

airbus

ньюкасл

сша

в мире

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin планирует построить завод по производству спутников в Великобритании, сообщает газета Telegraph со ссылкой на главу британского подразделения компании Пола Ливингстона. По информации издания, корпорация ищет поставщиков в районе Ньюкасла, где у Британии уже есть хаб космических компаний. Как отмечает издание, спутники для сети Skynet сейчас производит компания Airbus, и вскоре будет заказана новая партия. Ливингстон при этом отметил, что инвестиции в новый объект в стране не зависят от победы в тендере, однако он считает, что Британия должна показать открытость для новых поставщиков.

https://ria.ru/20230218/konflikt-1852891858.html

великобритания

ньюкасл

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великобритания, lockheed martin , airbus, ньюкасл, сша, в мире