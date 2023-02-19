https://ria.ru/20230219/zapad-1852965815.html

Со стороны Запада готовности к мирным инициативам нет, заявил Песков

Со стороны Запада готовности к мирным инициативам нет, заявил Песков - РИА Новости, 19.02.2023

Со стороны Запада готовности к мирным инициативам нет, заявил Песков

Готовности или открытости к мирным инициативам со стороны коллективного Запада пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T13:53

2023-02-19T13:53

2023-02-19T14:29

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сша

белоруссия

александр лукашенко

дмитрий песков

в мире

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 фев - РИА Новости. Готовности или открытости к мирным инициативам со стороны коллективного Запада пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу лидера Белоруссии о переговорах с участием РФ и США.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести трехстороннюю встречу с участием лидеров России и США. Песков говорил, что Путин всегда открыт к диалогу с Лукашенко. Позже российский лидер уже на личной встрече с белорусским коллегой ответил, что смотрел его выступление."Здесь надеяться на какую-то взаимность и ответ на подобную инициативу со стороны хоть кого-то из коллективного Запада вряд ли представляется возможным. И мы слышали заявления из Вашингтона о том, что у (президента США Джо - ред.) Байдена, естественно, не будет никаких остановок кроме как в Польшу. Поэтому пока со стороны коллективного Запада никакой готовности или открытости к мирным инициативам нет", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

https://ria.ru/20230219/mir-1852960191.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, сша, белоруссия, александр лукашенко, дмитрий песков, в мире