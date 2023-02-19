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Со стороны Запада готовности к мирным инициативам нет, заявил Песков - РИА Новости, 19.02.2023
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Со стороны Запада готовности к мирным инициативам нет, заявил Песков
Со стороны Запада готовности к мирным инициативам нет, заявил Песков - РИА Новости, 19.02.2023
Со стороны Запада готовности к мирным инициативам нет, заявил Песков
Готовности или открытости к мирным инициативам со стороны коллективного Запада пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T13:53
2023-02-19T14:29
россия
сша
белоруссия
александр лукашенко
дмитрий песков
в мире
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 фев - РИА Новости. Готовности или открытости к мирным инициативам со стороны коллективного Запада пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу лидера Белоруссии о переговорах с участием РФ и США.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести трехстороннюю встречу с участием лидеров России и США. Песков говорил, что Путин всегда открыт к диалогу с Лукашенко. Позже российский лидер уже на личной встрече с белорусским коллегой ответил, что смотрел его выступление."Здесь надеяться на какую-то взаимность и ответ на подобную инициативу со стороны хоть кого-то из коллективного Запада вряд ли представляется возможным. И мы слышали заявления из Вашингтона о том, что у (президента США Джо - ред.) Байдена, естественно, не будет никаких остановок кроме как в Польшу. Поэтому пока со стороны коллективного Запада никакой готовности или открытости к мирным инициативам нет", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
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россия, сша, белоруссия, александр лукашенко, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Белоруссия, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, В мире
13:53 19.02.2023 (обновлено: 14:29 19.02.2023)
 
Со стороны Запада готовности к мирным инициативам нет, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: со стороны Запада никакой готовности к мирным инициативам нет

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в медиабанкДмитрий Песков
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Дмитрий Песков. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 фев - РИА Новости. Готовности или открытости к мирным инициативам со стороны коллективного Запада пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу лидера Белоруссии о переговорах с участием РФ и США.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести трехстороннюю встречу с участием лидеров России и США. Песков говорил, что Путин всегда открыт к диалогу с Лукашенко. Позже российский лидер уже на личной встрече с белорусским коллегой ответил, что смотрел его выступление.
"Здесь надеяться на какую-то взаимность и ответ на подобную инициативу со стороны хоть кого-то из коллективного Запада вряд ли представляется возможным. И мы слышали заявления из Вашингтона о том, что у (президента США Джо - ред.) Байдена, естественно, не будет никаких остановок кроме как в Польшу. Поэтому пока со стороны коллективного Запада никакой готовности или открытости к мирным инициативам нет", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
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