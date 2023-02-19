https://ria.ru/20230219/zapad-1852965815.html
Со стороны Запада готовности к мирным инициативам нет, заявил Песков
Со стороны Запада готовности к мирным инициативам нет, заявил Песков - РИА Новости, 19.02.2023
Со стороны Запада готовности к мирным инициативам нет, заявил Песков
Готовности или открытости к мирным инициативам со стороны коллективного Запада пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T13:53
2023-02-19T13:53
2023-02-19T14:29
россия
сша
белоруссия
александр лукашенко
дмитрий песков
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_0:241:3042:1952_1920x0_80_0_0_13bdf0fe886e57c9d216a5a19cf321b6.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 фев - РИА Новости. Готовности или открытости к мирным инициативам со стороны коллективного Запада пока нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя инициативу лидера Белоруссии о переговорах с участием РФ и США.Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести трехстороннюю встречу с участием лидеров России и США. Песков говорил, что Путин всегда открыт к диалогу с Лукашенко. Позже российский лидер уже на личной встрече с белорусским коллегой ответил, что смотрел его выступление."Здесь надеяться на какую-то взаимность и ответ на подобную инициативу со стороны хоть кого-то из коллективного Запада вряд ли представляется возможным. И мы слышали заявления из Вашингтона о том, что у (президента США Джо - ред.) Байдена, естественно, не будет никаких остановок кроме как в Польшу. Поэтому пока со стороны коллективного Запада никакой готовности или открытости к мирным инициативам нет", - сказал Песков в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".
https://ria.ru/20230219/mir-1852960191.html
россия
сша
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/14/1784467068_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_f32303b0f8c72f50d02841491942624c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, белоруссия, александр лукашенко, дмитрий песков, в мире
Россия, США, Белоруссия, Александр Лукашенко, Дмитрий Песков, В мире
13:53 19.02.2023 (обновлено: 14:29 19.02.2023)
Со стороны Запада готовности к мирным инициативам нет, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: со стороны Запада никакой готовности к мирным инициативам нет