https://ria.ru/20230219/zaem-1852931066.html

Эксперт рассказал, как заемщикам вести себя с кредиторами

Эксперт рассказал, как заемщикам вести себя с кредиторами - РИА Новости, 19.02.2023

Эксперт рассказал, как заемщикам вести себя с кредиторами

Заемщик, который из-за форс-мажора не может вовремя совершить платеж по ссуде, должен предупредить кредитора об этом, чтобы найти решение, а игнорирование и... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T08:27

2023-02-19T08:27

2023-02-19T08:40

экономика

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Заемщик, который из-за форс-мажора не может вовремя совершить платеж по ссуде, должен предупредить кредитора об этом, чтобы найти решение, а игнорирование и "бегство" только ухудшат ситуацию, рассказал РИА Новости генеральный директор МФК "Честное слово" Андрей Петков. "Когда заемщик понимает, что вовремя вернуть долг кредитору, кажется, не получится, первым делом ему следует подумать, какие варианты найти нужную сумму у него сейчас уже есть... Если справиться своими силами не выходит, заемщик должен обратиться к кредитору. А вот чего делать однозначно не стоит - игнорировать или скрываться от кредитора. Это только ухудшит ситуацию, и справиться с последствиями просрочки будет сложнее", - сообщил Петков. Долг, который не возвращают - это проблема для обоих сторон, как заемщика, так и кредитора. "Решить ее - в интересах обоих сторон. Поэтому не бойтесь идти на диалог с банком или МФО", - обращает внимание эксперт. Таким образом, если вовремя совершить платеж не получается, заемщик должен сообщить о своей проблеме кредитору. В случае, если причина невыплаты уважительная, например задержка зарплаты, потеря работы или болезнь, ему предложат варианты урегулирования ситуации. Самый частый - пролонгация займа, то есть отсрочка даты платежа. Еще один вариант - реструктуризация задолженности. Воспользоваться ей клиенту предлагают, когда его ситуация подпадает под ряд условий: как правило, это случаи, когда уже после заключения договора финансовое положение человека существенно ухудшается. Например, он становится единственным кормильцем в семье, получает инвалидность I–II группы, одномоментно теряет имущество стоимостью больше полумиллиона рублей. Для получения реструктуризации нужно предоставить документы, которые подтвердят ухудшение финансового положения, говорит эксперт. Отложить платеж помогут и кредитные каникулы. Это можно сделать в обычном порядке - по ФЗ №106, или в случае участия заемщика в СВО - по ФЗ №377. Чтобы получить кредитные каникулы в обычном порядке, заем должен быть не больше 250 тысяч рублей, доход за месяц до обращения к кредитору должен упасть минимум на 30% по сравнению со средним доходом за предыдущий год, также не должно быть других льгот по займу. Все эти пункты также требуется подтвердить документами, заключил Петков.

https://ria.ru/20220302/tsb-1776148421.html

https://realty.ria.ru/20221219/riski-1839704794.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика