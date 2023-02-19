https://ria.ru/20230219/vostok-1852974986.html

Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 70 украинских военных

Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 70 украинских военных - РИА Новости, 19.02.2023

Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 70 украинских военных

Группировка российских войск "Восток" нанесла удары по позициям противника на южнодонецком и запорожском направлениях, за сутки он потерял до 70 убитыми и... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T15:21

2023-02-19T15:21

2023-02-19T17:00

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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Группировка российских войск "Восток" нанесла удары по позициям противника на южнодонецком и запорожском направлениях, за сутки он потерял до 70 убитыми и ранеными, шесть единиц техники, а также два склада с топливом и боеприпасами, сообщили в воскресенье в Минобороны России. По данным российского военного ведомства, на южнодонецком и запорожском направлениях оперативно-тактическая авиация и огнеметчики группировки "Восток" нанесли огневое поражение подразделениям противника в районе Угледара. "Потери противника составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Водяное уничтожены два склада 72-й механизированной бригады ВСУ с боеприпасами, а также топливом для военной техники", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Минобороны об уничтожении опорных пунктов и складов ВСУ В районе населенного пункта Водяное уничтожены два склада украинской 72-й механизированной бригады с боеприпасами и топливом для техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России. "В районе населенного пункта Водяное уничтожены два склада 72-й механизированной бригады ВСУ с боеприпасами, а также топливом для военной техники", - сообщили в Минобороны. 2023-02-19T15:21 true PT4M29S

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вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина, в мире, угледар, запорожская область, донецкая народная республика