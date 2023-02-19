https://ria.ru/20230219/vostok-1852974986.html
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 70 украинских военных
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 70 украинских военных - РИА Новости, 19.02.2023
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 70 украинских военных
Группировка российских войск "Восток" нанесла удары по позициям противника на южнодонецком и запорожском направлениях, за сутки он потерял до 70 убитыми и... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T15:21
2023-02-19T15:21
2023-02-19T17:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 19 фев – РИА Новости. Группировка российских войск "Восток" нанесла удары по позициям противника на южнодонецком и запорожском направлениях, за сутки он потерял до 70 убитыми и ранеными, шесть единиц техники, а также два склада с топливом и боеприпасами, сообщили в воскресенье в Минобороны России. По данным российского военного ведомства, на южнодонецком и запорожском направлениях оперативно-тактическая авиация и огнеметчики группировки "Восток" нанесли огневое поражение подразделениям противника в районе Угледара. "Потери противника составили до 70 военнослужащих убитыми и ранеными, один танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, две гаубицы Д-30 и одна гаубица Д-20. Кроме того, в районе населенного пункта Водяное уничтожены два склада 72-й механизированной бригады ВСУ с боеприпасами, а также топливом для военной техники", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Минобороны об уничтожении опорных пунктов и складов ВСУ
В районе населенного пункта Водяное уничтожены два склада украинской 72-й механизированной бригады с боеприпасами и топливом для техники, сообщили в воскресенье в Минобороны России. "В районе населенного пункта Водяное уничтожены два склада 72-й механизированной бригады ВСУ с боеприпасами, а также топливом для военной техники", - сообщили в Минобороны.
2023-02-19T15:21
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15:21 19.02.2023 (обновлено: 17:00 19.02.2023)
Группировка "Восток" за сутки уничтожила до 70 украинских военных
ВС России уничтожили до 70 украинских военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях