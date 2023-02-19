https://ria.ru/20230219/vooruzhenie-1852983406.html

В Евросоюзе объяснили, почему вооружают Украину

В Евросоюзе объяснили, почему вооружают Украину - РИА Новости, 19.02.2023

В Евросоюзе объяснили, почему вооружают Украину

Евросоюз вооружает Украину, поскольку конфликт является вызовом для безопасности ЕС, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T16:11

2023-02-19T16:11

2023-02-19T17:34

специальная военная операция на украине

в мире

украина

жозеп боррель

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Евросоюз вооружает Украину, поскольку конфликт является вызовом для безопасности ЕС, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. "Мы вооружаем Украину, потому что эта война - вызов нашей безопасности, экзистенциальный вызов", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности, которая транслируется на ее сайте. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230219/konferentsiya-1852883543.html

https://ria.ru/20230219/neokolonializm-1852876820.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз