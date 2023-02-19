16:11 19.02.2023 (обновлено: 17:34 19.02.2023)
В Евросоюзе объяснили, почему вооружают Украину
Боррель: Евросоюз вооружает Украину, поскольку конфликт является вызовом его безопасности
© AFP 2023 / Thomas KienzleВерховный представитель Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Фонтельес выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Верховный представитель Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Фонтельес выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Евросоюз вооружает Украину, поскольку конфликт является вызовом для безопасности ЕС, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"Мы вооружаем Украину, потому что эта война - вызов нашей безопасности, экзистенциальный вызов", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности, которая транслируется на ее сайте.
Вчера, 08:00Мюнхен уже не тот
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.