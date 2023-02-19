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В Евросоюзе объяснили, почему вооружают Украину - РИА Новости, 19.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230219/vooruzhenie-1852983406.html
В Евросоюзе объяснили, почему вооружают Украину
В Евросоюзе объяснили, почему вооружают Украину - РИА Новости, 19.02.2023
В Евросоюзе объяснили, почему вооружают Украину
Евросоюз вооружает Украину, поскольку конфликт является вызовом для безопасности ЕС, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T16:11
2023-02-19T17:34
специальная военная операция на украине
в мире
украина
жозеп боррель
евросоюз
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БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Евросоюз вооружает Украину, поскольку конфликт является вызовом для безопасности ЕС, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель. "Мы вооружаем Украину, потому что эта война - вызов нашей безопасности, экзистенциальный вызов", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности, которая транслируется на ее сайте. РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20230219/konferentsiya-1852883543.html
https://ria.ru/20230219/neokolonializm-1852876820.html
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в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз
16:11 19.02.2023 (обновлено: 17:34 19.02.2023)
 
В Евросоюзе объяснили, почему вооружают Украину

Боррель: Евросоюз вооружает Украину, поскольку конфликт является вызовом его безопасности

© AFP 2023 / Thomas KienzleВерховный представитель Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Фонтельес выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Верховный представитель Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Фонтельес выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© AFP 2023 / Thomas Kienzle
Верховный представитель Европейской комиссии по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель Фонтельес выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
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БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Евросоюз вооружает Украину, поскольку конфликт является вызовом для безопасности ЕС, сказал глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.
"Мы вооружаем Украину, потому что эта война - вызов нашей безопасности, экзистенциальный вызов", - сказал он на Мюнхенской конференции по безопасности, которая транслируется на ее сайте.
Сотрудники стоят перед отелем Bayerischer Hof в Мюнхене, где проходит Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
Вчера, 08:00
Мюнхен уже не тот
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
Вчера, 08:00
Бревно в чужом глазу: Запад обвинил Россию в "неоколониализме"
 
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