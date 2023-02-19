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Международные наблюдатели нашли в Иране уран, обогащенный до 84 процентов - РИА Новости, 19.02.2023
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Международные наблюдатели нашли в Иране уран, обогащенный до 84 процентов
Международные наблюдатели нашли в Иране уран, обогащенный до 84 процентов - РИА Новости, 19.02.2023
Международные наблюдатели нашли в Иране уран, обогащенный до 84 процентов
Международные наблюдатели на прошлой неделе обнаружили в Иране уран, обогащенный до 84%, что лишь немногим ниже уровня, необходимого для создания ядерного... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T23:17
2023-02-19T23:17
в мире
иран
магатэ
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Международные наблюдатели на прошлой неделе обнаружили в Иране уран, обогащенный до 84%, что лишь немногим ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия, передает агентство Блумберг со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных дипломатов. Подчеркивается, что такая концентрация всего на 6% ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия. Иран ранее сообщал МАГАТЭ, что его центрифуги позволяют обогащать уран до 60%, говорится в статье. Уточняется, что инспекторам необходимо провести тщательный анализ касаемо того, была ли данная концентрация достигнута намеренно. Согласно публикации, это уже второй за этот месяц случай, когда наблюдатели обнаружили "подозрительную деятельность, связанную с обогащением". В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
https://ria.ru/20230206/uran-1850130040.html
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в мире, иран, магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
В мире, Иран, МАГАТЭ, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
23:17 19.02.2023
 
Международные наблюдатели нашли в Иране уран, обогащенный до 84 процентов

Bloomberg: международные наблюдатели обнаружили в Иране уран, обогащенный до 84 процентов

© AP Photo / Atomic Energy Organization of IranЦентрифуги на заводе по обогащению урана в Иране
Центрифуги на заводе по обогащению урана в Иране - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© AP Photo / Atomic Energy Organization of Iran
Центрифуги на заводе по обогащению урана в Иране. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Международные наблюдатели на прошлой неделе обнаружили в Иране уран, обогащенный до 84%, что лишь немногим ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия, передает агентство Блумберг со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных дипломатов.
"Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) пытается выяснить, как Иран накопил уран, обогащенный до чистоты 84% - это самый высокий уровень, обнаруженный инспекторами в стране на сегодняшний день", - говорится в публикации.
Подчеркивается, что такая концентрация всего на 6% ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия. Иран ранее сообщал МАГАТЭ, что его центрифуги позволяют обогащать уран до 60%, говорится в статье.
Уточняется, что инспекторам необходимо провести тщательный анализ касаемо того, была ли данная концентрация достигнута намеренно. Согласно публикации, это уже второй за этот месяц случай, когда наблюдатели обнаружили "подозрительную деятельность, связанную с обогащением".
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 19:22
В Иране приступили к разработке самого большого месторождения урана
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.
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В миреИранМАГАТЭСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)
 
 
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