https://ria.ru/20230219/uran-1853034095.html

Международные наблюдатели нашли в Иране уран, обогащенный до 84 процентов

Международные наблюдатели нашли в Иране уран, обогащенный до 84 процентов - РИА Новости, 19.02.2023

Международные наблюдатели нашли в Иране уран, обогащенный до 84 процентов

Международные наблюдатели на прошлой неделе обнаружили в Иране уран, обогащенный до 84%, что лишь немногим ниже уровня, необходимого для создания ядерного... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T23:17

2023-02-19T23:17

2023-02-19T23:17

в мире

иран

магатэ

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Международные наблюдатели на прошлой неделе обнаружили в Иране уран, обогащенный до 84%, что лишь немногим ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия, передает агентство Блумберг со ссылкой на двух неназванных высокопоставленных дипломатов. Подчеркивается, что такая концентрация всего на 6% ниже уровня, необходимого для создания ядерного оружия. Иран ранее сообщал МАГАТЭ, что его центрифуги позволяют обогащать уран до 60%, говорится в статье. Уточняется, что инспекторам необходимо провести тщательный анализ касаемо того, была ли данная концентрация достигнута намеренно. Согласно публикации, это уже второй за этот месяц случай, когда наблюдатели обнаружили "подозрительную деятельность, связанную с обогащением". В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку - Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года США при Дональде Трампе вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана. В Вене проходили переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. По словам иранского представителя Багери Кяни, переговоры проходили успешно, однако представитель госдепа США Нед Прайс оценил прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно.

https://ria.ru/20230206/uran-1850130040.html

https://ria.ru/20230209/svpd-1850801696.html

иран

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в мире, иран, магатэ, совместный всеобъемлющий план действий (свпд)