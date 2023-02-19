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Украина не будет участвовать в сессии ПА ОБСЕ, заявили в Раде - РИА Новости, 19.02.2023
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Украина не будет участвовать в сессии ПА ОБСЕ, заявили в Раде
Украина не будет участвовать в сессии ПА ОБСЕ, заявили в Раде - РИА Новости, 19.02.2023
Украина не будет участвовать в сессии ПА ОБСЕ, заявили в Раде
Украинская делегация не будет участвовать в предстоящей зимней сессии парламентской Ассамблеи ОБСЕ, но поедет в Вену для переговоров с партнерами, заявила... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T16:31
2023-02-19T16:31
в мире
вена
украина
евгения кравчук
обсе
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинская делегация не будет участвовать в предстоящей зимней сессии парламентской Ассамблеи ОБСЕ, но поедет в Вену для переговоров с партнерами, заявила депутат украинского парламента, член украинской делегации Евгения Кравчук. Заседание ПА ОБСЕ состоится 23-24 февраля в Вене. "Мы не будем принимать участие в официальных мероприятиях Парламентской ассамблеи, ни в каких. Но мы едем в Вену для переговоров с нашими партнерами насчет того, что делать и как вывести из этого кризиса ОБСЕ", - приводит слова Кравчук украинское издание УНИАН.
https://ria.ru/20230117/obse-1845378630.html
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в мире, вена, украина, евгения кравчук, обсе
В мире, Вена, Украина, Евгения Кравчук, ОБСЕ
16:31 19.02.2023
 
Украина не будет участвовать в сессии ПА ОБСЕ, заявили в Раде

Депутат Рады Кравчук: Украина не будет участвовать в предстоящей сессии ПА ОБСЕ

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛоготип ОБСЕ на здании в Вене
Логотип ОБСЕ на здании в Вене - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Логотип ОБСЕ на здании в Вене. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинская делегация не будет участвовать в предстоящей зимней сессии парламентской Ассамблеи ОБСЕ, но поедет в Вену для переговоров с партнерами, заявила депутат украинского парламента, член украинской делегации Евгения Кравчук.
Заседание ПА ОБСЕ состоится 23-24 февраля в Вене.
"Мы не будем принимать участие в официальных мероприятиях Парламентской ассамблеи, ни в каких. Но мы едем в Вену для переговоров с нашими партнерами насчет того, что делать и как вывести из этого кризиса ОБСЕ", - приводит слова Кравчук украинское издание УНИАН.
Вход и логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во дворце Хофбург в Вене - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 10:33
Захарова назвала работу ОБСЕ дипломатией политических трупов
 
В миреВенаУкраинаЕвгения КравчукОБСЕ
 
 
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