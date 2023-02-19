https://ria.ru/20230219/ukraina-1852986306.html
Украина не будет участвовать в сессии ПА ОБСЕ, заявили в Раде
Украина не будет участвовать в сессии ПА ОБСЕ, заявили в Раде - РИА Новости, 19.02.2023
Украина не будет участвовать в сессии ПА ОБСЕ, заявили в Раде
Украинская делегация не будет участвовать в предстоящей зимней сессии парламентской Ассамблеи ОБСЕ, но поедет в Вену для переговоров с партнерами, заявила... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T16:31
2023-02-19T16:31
2023-02-19T16:31
в мире
вена
украина
евгения кравчук
обсе
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинская делегация не будет участвовать в предстоящей зимней сессии парламентской Ассамблеи ОБСЕ, но поедет в Вену для переговоров с партнерами, заявила депутат украинского парламента, член украинской делегации Евгения Кравчук. Заседание ПА ОБСЕ состоится 23-24 февраля в Вене. "Мы не будем принимать участие в официальных мероприятиях Парламентской ассамблеи, ни в каких. Но мы едем в Вену для переговоров с нашими партнерами насчет того, что делать и как вывести из этого кризиса ОБСЕ", - приводит слова Кравчук украинское издание УНИАН.
https://ria.ru/20230117/obse-1845378630.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вена, украина, евгения кравчук, обсе
В мире, Вена, Украина, Евгения Кравчук, ОБСЕ
Украина не будет участвовать в сессии ПА ОБСЕ, заявили в Раде
Депутат Рады Кравчук: Украина не будет участвовать в предстоящей сессии ПА ОБСЕ
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинская делегация не будет участвовать в предстоящей зимней сессии парламентской Ассамблеи ОБСЕ, но поедет в Вену для переговоров с партнерами, заявила депутат украинского парламента, член украинской делегации Евгения Кравчук.
Заседание ПА ОБСЕ состоится 23-24 февраля в Вене.
"Мы не будем принимать участие в официальных мероприятиях Парламентской ассамблеи, ни в каких. Но мы едем в Вену для переговоров с нашими партнерами насчет того, что делать и как вывести из этого кризиса ОБСЕ", - приводит слова Кравчук украинское издание УНИАН.