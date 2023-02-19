https://ria.ru/20230219/ukraina-1852986306.html

Украина не будет участвовать в сессии ПА ОБСЕ, заявили в Раде

Украина не будет участвовать в сессии ПА ОБСЕ, заявили в Раде - РИА Новости, 19.02.2023

Украина не будет участвовать в сессии ПА ОБСЕ, заявили в Раде

Украинская делегация не будет участвовать в предстоящей зимней сессии парламентской Ассамблеи ОБСЕ, но поедет в Вену для переговоров с партнерами, заявила... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T16:31

2023-02-19T16:31

2023-02-19T16:31

в мире

вена

украина

евгения кравчук

обсе

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Украинская делегация не будет участвовать в предстоящей зимней сессии парламентской Ассамблеи ОБСЕ, но поедет в Вену для переговоров с партнерами, заявила депутат украинского парламента, член украинской делегации Евгения Кравчук. Заседание ПА ОБСЕ состоится 23-24 февраля в Вене. "Мы не будем принимать участие в официальных мероприятиях Парламентской ассамблеи, ни в каких. Но мы едем в Вену для переговоров с нашими партнерами насчет того, что делать и как вывести из этого кризиса ОБСЕ", - приводит слова Кравчук украинское издание УНИАН.

https://ria.ru/20230117/obse-1845378630.html

вена

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вена, украина, евгения кравчук, обсе