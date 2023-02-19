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"Жестокая ирония". На Западе признали неприятную правду об Украине и НАТО - РИА Новости, 19.02.2023
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"Жестокая ирония". На Западе признали неприятную правду об Украине и НАТО
"Жестокая ирония". На Западе признали неприятную правду об Украине и НАТО - РИА Новости, 19.02.2023
"Жестокая ирония". На Западе признали неприятную правду об Украине и НАТО
Украина не станет частью НАТО в обозримом будущем, пишет обозреватель Хал Брэндс в статье для Bloomberg. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T09:40
2023-02-19T13:30
в мире
украина
киев
нато
евросоюз
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Украина не станет частью НАТО в обозримом будущем, пишет обозреватель Хал Брэндс в статье для Bloomberg.По мнению журналиста, существует два плана относительно будущего постсоветской республики. Первый из них предусматривает членство страны в объединении, но этого не случится из-за правил, не позволяющих начать процесс вступления при территориальных спорах или вооруженных конфликтах с другими государствами.Второй план, как утверждает Брэндс, заключается в том, чтобы сохранить Украину в качестве "союзника" Запада и продолжить поставки оружия и тяжелой техники в страну. Но, как отметил обозреватель, Киеву будет очень трудно поддерживать вооруженные силы, учитывая, что из-за конфликта экономика страны находится не в лучшем состоянии и республика будет сильно зависеть от Запада."Таким образом, Украина, скорее всего, останется экономическим подопечным Запада, а Вашингтон и его союзники будут финансировать оборону страны в обозримом будущем. Даже если страна не вступит в НАТО, окончание конфликта может стать лишь началом длительных обязательств Запада перед Украиной", — подытожил Брэндс.Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что 4 страны нет альтернативы вступлению в НАТО и ЕС.
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в мире, украина, киев, нато, евросоюз
В мире, Украина, Киев, НАТО, Евросоюз
09:40 19.02.2023 (обновлено: 13:30 19.02.2023)
 
"Жестокая ирония". На Западе признали неприятную правду об Украине и НАТО

Обозреватель Bloomberg Брэндс: Украина не сможет вступить в НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysБаннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© AP Photo / Olivier Matthys
Баннеры у здания штаб-квартиры НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Украина не станет частью НАТО в обозримом будущем, пишет обозреватель Хал Брэндс в статье для Bloomberg.
По мнению журналиста, существует два плана относительно будущего постсоветской республики. Первый из них предусматривает членство страны в объединении, но этого не случится из-за правил, не позволяющих начать процесс вступления при территориальных спорах или вооруженных конфликтах с другими государствами.

"Киев может стать жертвой жестокой иронии, когда лишь одно условие делает членство в НАТО невозможным", — указал автор материала.

Второй план, как утверждает Брэндс, заключается в том, чтобы сохранить Украину в качестве "союзника" Запада и продолжить поставки оружия и тяжелой техники в страну. Но, как отметил обозреватель, Киеву будет очень трудно поддерживать вооруженные силы, учитывая, что из-за конфликта экономика страны находится не в лучшем состоянии и республика будет сильно зависеть от Запада.
"Таким образом, Украина, скорее всего, останется экономическим подопечным Запада, а Вашингтон и его союзники будут финансировать оборону страны в обозримом будущем. Даже если страна не вступит в НАТО, окончание конфликта может стать лишь началом длительных обязательств Запада перед Украиной", — подытожил Брэндс.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что 4 страны нет альтернативы вступлению в НАТО и ЕС.
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