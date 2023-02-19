https://ria.ru/20230219/ukraina-1852923251.html
Источник: бойцы ВСУ боятся брать еду и воду у жителей Черниговской области
Источник: бойцы ВСУ боятся брать еду и воду у жителей Черниговской области - РИА Новости, 19.02.2023
Источник: бойцы ВСУ боятся брать еду и воду у жителей Черниговской области
Украинские военнослужащие рассказали, что в Черниговской области командование предупредило их о недопустимости принимать продукты и воду от местных жителей... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T03:55
2023-02-19T03:55
2023-02-19T04:33
в мире
черниговская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 19 фев – РИА Новости. Украинские военнослужащие рассказали, что в Черниговской области командование предупредило их о недопустимости принимать продукты и воду от местных жителей после произошедшего в начале февраля массового отравления едой, полученной от волонтеров, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "По информации, полученной от источника в ВСУ, в первых числах февраля у 40 военнослужащих одного из подразделений ВСУ в Черниговской области были выявлены симптомы острого отравления после употребления в пищу полуфабрикатов, полученных от представителей волонтерской организации. В этой связи всем военным в регионе запрещено принимать продукты и воду от местных жителей", - сказал собеседник агентства. Ранее в распоряжении РИА Новости оказалась видеозапись допроса пленного украинского солдата, рассказавшего, что украинские военнослужащие заказывают доставку любимой еды у волонтеров и зачастую вместе с продуктами питания волонтеры доставляют на позиции вместе с ней наркотики.
https://ria.ru/20230214/kupyansk-1851830488.html
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в мире, черниговская область, вооруженные силы украины
В мире, Черниговская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
03:55 19.02.2023 (обновлено: 04:33 19.02.2023)
Источник: бойцы ВСУ боятся брать еду и воду у жителей Черниговской области
Бойцы ВСУ рассказали о страхе отравиться провизией, взятой у жителей Черниговской области