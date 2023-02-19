https://ria.ru/20230219/ukraina-1852923251.html

Источник: бойцы ВСУ боятся брать еду и воду у жителей Черниговской области

Источник: бойцы ВСУ боятся брать еду и воду у жителей Черниговской области - РИА Новости, 19.02.2023

Источник: бойцы ВСУ боятся брать еду и воду у жителей Черниговской области

Украинские военнослужащие рассказали, что в Черниговской области командование предупредило их о недопустимости принимать продукты и воду от местных жителей... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T03:55

2023-02-19T03:55

2023-02-19T04:33

в мире

черниговская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 19 фев – РИА Новости. Украинские военнослужащие рассказали, что в Черниговской области командование предупредило их о недопустимости принимать продукты и воду от местных жителей после произошедшего в начале февраля массового отравления едой, полученной от волонтеров, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "По информации, полученной от источника в ВСУ, в первых числах февраля у 40 военнослужащих одного из подразделений ВСУ в Черниговской области были выявлены симптомы острого отравления после употребления в пищу полуфабрикатов, полученных от представителей волонтерской организации. В этой связи всем военным в регионе запрещено принимать продукты и воду от местных жителей", - сказал собеседник агентства. Ранее в распоряжении РИА Новости оказалась видеозапись допроса пленного украинского солдата, рассказавшего, что украинские военнослужащие заказывают доставку любимой еды у волонтеров и зачастую вместе с продуктами питания волонтеры доставляют на позиции вместе с ней наркотики.

https://ria.ru/20230214/kupyansk-1851830488.html

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в мире, черниговская область, вооруженные силы украины