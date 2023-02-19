Рейтинг@Mail.ru
Источник: бойцы ВСУ боятся брать еду и воду у жителей Черниговской области - РИА Новости, 19.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230219/ukraina-1852923251.html
Источник: бойцы ВСУ боятся брать еду и воду у жителей Черниговской области
Источник: бойцы ВСУ боятся брать еду и воду у жителей Черниговской области - РИА Новости, 19.02.2023
Источник: бойцы ВСУ боятся брать еду и воду у жителей Черниговской области
Украинские военнослужащие рассказали, что в Черниговской области командование предупредило их о недопустимости принимать продукты и воду от местных жителей... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T03:55
2023-02-19T04:33
в мире
черниговская область
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851607956_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_0632cd71e785bdbcb69a1daa0fa5f444.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 19 фев – РИА Новости. Украинские военнослужащие рассказали, что в Черниговской области командование предупредило их о недопустимости принимать продукты и воду от местных жителей после произошедшего в начале февраля массового отравления едой, полученной от волонтеров, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "По информации, полученной от источника в ВСУ, в первых числах февраля у 40 военнослужащих одного из подразделений ВСУ в Черниговской области были выявлены симптомы острого отравления после употребления в пищу полуфабрикатов, полученных от представителей волонтерской организации. В этой связи всем военным в регионе запрещено принимать продукты и воду от местных жителей", - сказал собеседник агентства. Ранее в распоряжении РИА Новости оказалась видеозапись допроса пленного украинского солдата, рассказавшего, что украинские военнослужащие заказывают доставку любимой еды у волонтеров и зачастую вместе с продуктами питания волонтеры доставляют на позиции вместе с ней наркотики.
https://ria.ru/20230214/kupyansk-1851830488.html
черниговская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/0d/1851607956_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_9baf297410a64c24eaaa93edfc3d46f4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, черниговская область, вооруженные силы украины
В мире, Черниговская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине
03:55 19.02.2023 (обновлено: 04:33 19.02.2023)
 
Источник: бойцы ВСУ боятся брать еду и воду у жителей Черниговской области

Бойцы ВСУ рассказали о страхе отравиться провизией, взятой у жителей Черниговской области

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 19 фев – РИА Новости. Украинские военнослужащие рассказали, что в Черниговской области командование предупредило их о недопустимости принимать продукты и воду от местных жителей после произошедшего в начале февраля массового отравления едой, полученной от волонтеров, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"По информации, полученной от источника в ВСУ, в первых числах февраля у 40 военнослужащих одного из подразделений ВСУ в Черниговской области были выявлены симптомы острого отравления после употребления в пищу полуфабрикатов, полученных от представителей волонтерской организации. В этой связи всем военным в регионе запрещено принимать продукты и воду от местных жителей", - сказал собеседник агентства.
Мирные жители в Купянске - РИА Новости, 1920, 14.02.2023
14 февраля, 00:33
Многие в Купянске поддерживают Россию, рассказал местный житель
Ранее в распоряжении РИА Новости оказалась видеозапись допроса пленного украинского солдата, рассказавшего, что украинские военнослужащие заказывают доставку любимой еды у волонтеров и зачастую вместе с продуктами питания волонтеры доставляют на позиции вместе с ней наркотики.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЧерниговская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала