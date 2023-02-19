https://ria.ru/20230219/ukraina-1852914101.html

На Украине заявили, что Нидерланды профинансируют "реестр ущерба" от России

На Украине заявили, что Нидерланды профинансируют "реестр ущерба" от России - РИА Новости, 19.02.2023

На Украине заявили, что Нидерланды профинансируют "реестр ущерба" от России

Глава украинского минюста Денис Малюська сообщил, что правительство Нидерландов профинансирует создание "реестра ущерба" Украины, который будет функционировать... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T00:17

2023-02-19T00:17

2023-02-19T00:18

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денис малюська

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Глава украинского минюста Денис Малюська сообщил, что правительство Нидерландов профинансирует создание "реестра ущерба" Украины, который будет функционировать в формате международной организации. Экс-министр юстиции Украины Ирина Мудрая еще в ноябре прошлого года заявляла, что в течение 2023 года Киев намерен подписать со странами G7 международный договор о взыскании репараций с РФ, а также создать реестр нанесенного ущерба. Генеральная ассамблея ООН еще прошлой осенью большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву, понесенного "в результате международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее". В Кремле тогда заявили, что это юридически не обязывающий документ. Постпред России в ООН Василий Небензя заявлял на заседании, что западные страны стремятся использовать заблокированные ими суверенные средства РФ для продолжения поставок и оплаты уже предоставленных Киеву вооружений и назвал такую возможность "неприкрытым грабежом". "Реестр ущерба, нанесенного Украине в результате российской агрессии, и связанный с ним фонд компенсации будет работать в формате международной организации и будет получать финансирование от правительства Нидерландов. Нидерланды будут это финансировать, по крайней мере - на первых этапах создания и поддержки в течение первого года", - приводит слова Малюска издание "Общественные новости". Он отметил, что после запуска реестра будет создана комиссия по рассмотрению требований компенсаций, которая будет работать на базе международной организации, а ее представители будут иметь аналог дипломатического иммунитета. По его словам, новый международный реестр будет синхронизироваться с уже сформированным украинским. В дальнейшем будет происходить наполнение фонда и проведение выплат по требованиям, внесенным в реестр. "То есть это гораздо больше, чем создание какого-либо софта или продукта", - пояснил министр.

https://ria.ru/20230216/obespechenie-1852538772.html

https://ria.ru/20230206/pomosch-1850159990.html

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украина, россия, нидерланды, денис малюська, василий небензя, оон, g7