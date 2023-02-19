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В США считают Россию и Китай самыми серьезными угрозами в космосе - РИА Новости, 19.02.2023
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В США считают Россию и Китай самыми серьезными угрозами в космосе
В США считают Россию и Китай самыми серьезными угрозами в космосе - РИА Новости, 19.02.2023
В США считают Россию и Китай самыми серьезными угрозами в космосе
Новый командующий космических войск США генерал Брэдли Чанс Солтцмэн считает, что Россия и Китай являются самыми серьезными угрозами в космосе. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T19:16
2023-02-19T19:16
в мире
сша
китай
россия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Новый командующий космических войск США генерал Брэдли Чанс Солтцмэн считает, что Россия и Китай являются самыми серьезными угрозами в космосе. Советники Солтцмэна сообщили агентству, что он еще не вел переговоры со своими российскими и китайскими коллегами. Ранее замглавы российской делегации в ООН Константин Воронцов заявил, что США и их союзники задействуют компоненты гражданской инфраструктуры в космосе в вооруженных конфликтах. Российский представитель заявил, что квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. Представитель Белого дома Джон Кирби на это заявил, что любые атаки на инфраструктуру США не останутся без ответа Вашингтона.
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в мире, сша, китай, россия, джон кирби, оон
В мире, США, Китай, Россия, Джон Кирби, ООН
19:16 19.02.2023
 
В США считают Россию и Китай самыми серьезными угрозами в космосе

Главком космических войск США назвал Россию и Китай самыми серьезными угрозами в космосе

© Фото : АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева"Космический аппарат "Луч-5В"
Космический аппарат Луч-5В - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© Фото : АО "Информационные спутниковые системы" имени академика М. Ф. Решетнева"
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Новый командующий космических войск США генерал Брэдли Чанс Солтцмэн считает, что Россия и Китай являются самыми серьезными угрозами в космосе.
"Самой серьезной угрозой является Китай, а также Россия", - приводит агентство Франс Пресс слова Солтцмэна. Он утверждает, что "стратегические конкуренты" США якобы производят разного рода оружие для применения в космосе, в частности, упомянув противоспутниковые ракеты и перехватчики.
Советники Солтцмэна сообщили агентству, что он еще не вел переговоры со своими российскими и китайскими коллегами.
Ранее замглавы российской делегации в ООН Константин Воронцов заявил, что США и их союзники задействуют компоненты гражданской инфраструктуры в космосе в вооруженных конфликтах. Российский представитель заявил, что квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. Представитель Белого дома Джон Кирби на это заявил, что любые атаки на инфраструктуру США не останутся без ответа Вашингтона.
Космический аппарат серии Экспресс - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
16 февраля, 11:42
США создают средства для выведения российских спутников из строя
 
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