https://ria.ru/20230219/ugrozy-1853007670.html

В США считают Россию и Китай самыми серьезными угрозами в космосе

В США считают Россию и Китай самыми серьезными угрозами в космосе - РИА Новости, 19.02.2023

В США считают Россию и Китай самыми серьезными угрозами в космосе

Новый командующий космических войск США генерал Брэдли Чанс Солтцмэн считает, что Россия и Китай являются самыми серьезными угрозами в космосе. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T19:16

2023-02-19T19:16

2023-02-19T19:16

в мире

сша

китай

россия

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Новый командующий космических войск США генерал Брэдли Чанс Солтцмэн считает, что Россия и Китай являются самыми серьезными угрозами в космосе. Советники Солтцмэна сообщили агентству, что он еще не вел переговоры со своими российскими и китайскими коллегами. Ранее замглавы российской делегации в ООН Константин Воронцов заявил, что США и их союзники задействуют компоненты гражданской инфраструктуры в космосе в вооруженных конфликтах. Российский представитель заявил, что квазигражданская инфраструктура может оказаться законной целью для ответного удара. Представитель Белого дома Джон Кирби на это заявил, что любые атаки на инфраструктуру США не останутся без ответа Вашингтона.

https://ria.ru/20230216/sputniki-1852356604.html

сша

китай

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, китай, россия, джон кирби, оон