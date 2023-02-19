https://ria.ru/20230219/ugrozy-1852961108.html

Автор хита "Триста тридцать три" заявил об угрозах с украинской стороны

Автор хита "Триста тридцать три" заявил об угрозах с украинской стороны - РИА Новости, 19.02.2023

Автор хита "Триста тридцать три" заявил об угрозах с украинской стороны

Музыкант из Тамбова, автор хита спецоперации "Триста тридцать три" Александр Ванюшкин сообщил, что ему и его жене поступают угрозы с украинской стороны. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T13:13

2023-02-19T13:13

2023-02-19T13:57

общество

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ЛУГАНСК, 19 фев — РИА Новости. Музыкант из Тамбова, автор хита спецоперации "Триста тридцать три" Александр Ванюшкин сообщил, что ему и его жене поступают угрозы с украинской стороны. Ванюшкин — подполковник спецназа "Вепрь" ФСИН в отставке, ветеран войны в Чечне. В Тамбове работал тамадой на свадьбах и корпоративах, после начала спецоперации стал возить гуманитарную помощь и выступать с концертами. В январе видео его песни под гармонь "Триста тридцать три" стало популярным в соцсетях. "Всем привет, я Александр Ванюшкин, песню написал "Триста тридцать три", пацанам ее пел на фронте. Думаю, к кому обратиться. А почему бы сразу не к Зеленскому", — сказал Ванюшкин в видеообращении, которое есть в распоряжении РИА Новости. Он сообщил, что ему поступают угрозы. "Что, задели наши гармошки?" — спросил Ванюшкин. Музыкант рассказал РИА Новости, что его супруге начали угрожать. "Угрожают всей моей семье. Видимо, они не дремлют и контролируют даже наши песни. Сначала моей жене начали писать и ее запугивать, потом они стали ей звонить. <…> Они ей сказали, что меня доставят к ней в мешке для товаров Т9 (для трупов)", — рассказал он. Ванюшкин добавил, что это обычная тактика украинских войск. По его словам, реакция украинских боевиков показывает, что свою задачу он "все-таки выполнил, пусть даже со своей гармошкой".

https://ria.ru/20230119/khit-1845969960.html

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Александр Ванюшкин исполняет песню ''Триста тридцать три'' Корреспондент РИА Новости пообщался с автором песни "Триста тридцать три", которая набирает популярность на передовой. Александр Ванюшкин – подполковник спецназа ФСИН в отставке, ему 49 лет, воевал в Чечне. Работал тамадой, а после начала спецоперации начал возить гуманитарную помощь на передовую и заодно давать концерты (у Ванюшкина своя группа). Музыкант говорит, что свой хит написал за три минуты - после того, как послушал новости. 2023-02-19T13:13 true PT1M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество