https://ria.ru/20230219/uchitelya-1852978733.html
Депутат Госдумы рассказала о работе над закреплением статуса учителя
Депутат Госдумы рассказала о работе над закреплением статуса учителя - РИА Новости, 19.02.2023
Депутат Госдумы рассказала о работе над закреплением статуса учителя
В Госдуме работают над закреплением статуса учителей для их защиты на законодательном уровне, а также прорабатывают вопрос воспитательной работы, сообщила глава РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T15:43
2023-02-19T15:43
2023-02-19T15:43
общество
ольга казакова
госдума рф
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В Госдуме работают над закреплением статуса учителей для их защиты на законодательном уровне, а также прорабатывают вопрос воспитательной работы, сообщила глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова. "Мы хорошо видим два сигнала... первый - это невероятный запрос на воспитательную работу, отовсюду, от родителей, от бабушек, дедушек наших школьников сегодняшних, от педагогов. И второй запрос на статус учителя, на защиту учителя. И, безусловно, мы работаем над теми законами, которые могут быть приняты, чтобы этот статус укрепить", - сказала она журналистам. По словам Казаковой, у учителя очень много обязанностей, но не в каждой ситуации понятно, что конкретно в полномочиях педагога. "Может ли учитель забрать у школьника вейп или предмет, который может быть опасен для других школьников - вопрос", - добавила депутат.
https://ria.ru/20230207/proekt-1850216927.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, ольга казакова, госдума рф
Общество, Ольга Казакова, Госдума РФ
Депутат Госдумы рассказала о работе над закреплением статуса учителя
Депутат Казакова: в Госдуме работают над закреплением статуса учителей для их защиты
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В Госдуме работают над закреплением статуса учителей для их защиты на законодательном уровне, а также прорабатывают вопрос воспитательной работы, сообщила глава думского комитета по просвещению Ольга Казакова.
"Мы хорошо видим два сигнала... первый - это невероятный запрос на воспитательную работу, отовсюду, от родителей, от бабушек, дедушек наших школьников сегодняшних, от педагогов. И второй запрос на статус учителя, на защиту учителя. И, безусловно, мы работаем над теми законами, которые могут быть приняты, чтобы этот статус укрепить", - сказала она журналистам.
По словам Казаковой, у учителя очень много обязанностей, но не в каждой ситуации понятно, что конкретно в полномочиях педагога.
"Может ли учитель забрать у школьника вейп или предмет, который может быть опасен для других школьников - вопрос", - добавила депутат.