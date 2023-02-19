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Япония и США провели совместные воздушные учения - РИА Новости, 19.02.2023
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Япония и США провели совместные воздушные учения
Япония и США провели совместные воздушные учения - РИА Новости, 19.02.2023
Япония и США провели совместные воздушные учения
Япония и США провели совместные воздушные учения над Японским морем в ответ на ракетное испытание КНДР, говорится в сообщении командования японских воздушных... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T14:12
2023-02-19T14:28
япония
сша
f-16
в мире
японское море
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ТОКИО, 19 фев – РИА Новости. Япония и США провели совместные воздушные учения над Японским морем в ответ на ракетное испытание КНДР, говорится в сообщении командования японских воздушных сил самообороны."Девятнадцатого февраля истребители F-15 воздушных сил самообороны провели различные тактические учения совместно с бомбардировщиками B1 и истребителями F-16 ВВС США в воздушном пространстве над Японским морем", - отмечается в заявлении командования в Twitter.В ходе учений "была подтверждена совместная готовность сил в рамках японско-американского альянса"."Воздушные силы самообороны и ВВС США продолжат взаимодействие в мирное время и будут поддерживать готовность реагирования на любую ситуацию", - отмечается в сообщении.КНДР в субботу провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Как сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), пуск был осуществлен из международного аэропорта Пхеньяна. Ракета достигла высоты 5 768 километров и пролетела 989 километров за 4015 секунд. Как заявлял накануне министр обороны Японии Ясукадзу Хамада, по оценкам военных, выпущенная Северной Кореей межконтинентальная баллистическая ракета при пуске по обычной траектории способна преодолеть расстояние в 14 тысяч километров и достичь континентальной территории США.
https://ria.ru/20230218/natsbezopasnost-1852856354.html
https://ria.ru/20230218/raketa-1852858415.html
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япония, сша, f-16, в мире, японское море
Япония, США, F-16, В мире, Японское море
14:12 19.02.2023 (обновлено: 14:28 19.02.2023)
 
Япония и США провели совместные воздушные учения

Япония и США провели совместные воздушные учения с участием самолетов F-15, F-16 и B-1

© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jonathan WillcoxАмериканские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений
Американские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Lance Cpl. Jonathan Willcox
Американские военные производят выстрел ПТРК Javelin во время учений. Архивное фото
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ТОКИО, 19 фев – РИА Новости. Япония и США провели совместные воздушные учения над Японским морем в ответ на ракетное испытание КНДР, говорится в сообщении командования японских воздушных сил самообороны.
"Девятнадцатого февраля истребители F-15 воздушных сил самообороны провели различные тактические учения совместно с бомбардировщиками B1 и истребителями F-16 ВВС США в воздушном пространстве над Японским морем", - отмечается в заявлении командования в Twitter.
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"Воздушные силы самообороны и ВВС США продолжат взаимодействие в мирное время и будут поддерживать готовность реагирования на любую ситуацию", - отмечается в сообщении.
КНДР в субботу провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Как сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), пуск был осуществлен из международного аэропорта Пхеньяна. Ракета достигла высоты 5 768 километров и пролетела 989 километров за 4015 секунд. Как заявлял накануне министр обороны Японии Ясукадзу Хамада, по оценкам военных, выпущенная Северной Кореей межконтинентальная баллистическая ракета при пуске по обычной траектории способна преодолеть расстояние в 14 тысяч километров и достичь континентальной территории США.
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ЯпонияСШАF-16В миреЯпонское море
 
 
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