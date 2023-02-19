https://ria.ru/20230219/ucheniya-1852967016.html

Япония и США провели совместные воздушные учения

Япония и США провели совместные воздушные учения - РИА Новости, 19.02.2023

Япония и США провели совместные воздушные учения

Япония и США провели совместные воздушные учения над Японским морем в ответ на ракетное испытание КНДР, говорится в сообщении командования японских воздушных... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T14:12

2023-02-19T14:12

2023-02-19T14:28

япония

сша

f-16

в мире

японское море

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ТОКИО, 19 фев – РИА Новости. Япония и США провели совместные воздушные учения над Японским морем в ответ на ракетное испытание КНДР, говорится в сообщении командования японских воздушных сил самообороны."Девятнадцатого февраля истребители F-15 воздушных сил самообороны провели различные тактические учения совместно с бомбардировщиками B1 и истребителями F-16 ВВС США в воздушном пространстве над Японским морем", - отмечается в заявлении командования в Twitter.В ходе учений "была подтверждена совместная готовность сил в рамках японско-американского альянса"."Воздушные силы самообороны и ВВС США продолжат взаимодействие в мирное время и будут поддерживать готовность реагирования на любую ситуацию", - отмечается в сообщении.КНДР в субботу провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Как сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), пуск был осуществлен из международного аэропорта Пхеньяна. Ракета достигла высоты 5 768 километров и пролетела 989 километров за 4015 секунд. Как заявлял накануне министр обороны Японии Ясукадзу Хамада, по оценкам военных, выпущенная Северной Кореей межконтинентальная баллистическая ракета при пуске по обычной траектории способна преодолеть расстояние в 14 тысяч километров и достичь континентальной территории США.

https://ria.ru/20230218/natsbezopasnost-1852856354.html

https://ria.ru/20230218/raketa-1852858415.html

япония

сша

японское море

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

япония, сша, f-16, в мире, японское море