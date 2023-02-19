https://ria.ru/20230219/ucheniya-1852945511.html

Южная Корея и США провели совместные учения ВВС

Южная Корея и США провели совместные учения ВВС - РИА Новости, 19.02.2023

Южная Корея и США провели совместные учения ВВС

Южная Корея и США в ответ на пуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) провели совместные учения авиации с участием американских самолетов F-16 и РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T11:04

2023-02-19T11:04

2023-02-19T11:04

в мире

южная корея

сша

f-16

f-15se

корейский полуостров

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СЕУЛ, 19 фев - РИА Новости. Южная Корея и США в ответ на пуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) провели совместные учения авиации с участием американских самолетов F-16 и тяжелого бомбардировщика B1-B, а также истребителей южнокорейских ВВС F-35A и F-15K, передает агентство Ренхап со ссылкой на ВВС Южной Кореи. Ранее сообщалось, что Северная Корея в субботу запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", она достигла высоты 5768 км и пролетела 989 км за 4015 секунд. Это уже второй пуск КНДР ракеты в 2023 году. До этого 1 января КНДР пустила одну ракету из сверхкрупной РСЗО. По данным военных, в ходе учений южнокорейские истребители провели учебный полет строем, охраняя американский бомбардировщик. Сообщается, что учения демонстрируют "передовые" оборонные способности альянса и его боевую готовность. "Учения улучшили операционные способности альянса, а также подтвердили приверженность США железной обороне Корейского полуострова и обязательствам по расширенному сдерживанию (КНДР - ред)", - заявили ВВС. Ранее США и Южная Корея провели аналогичные учения, 1 и 3 февраля. 1 февраля в них также участвовал бомбардировщик B1-B.

https://ria.ru/20230218/g7-1852895180.html

южная корея

сша

корейский полуостров

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, южная корея, сша, f-16, f-15se, корейский полуостров