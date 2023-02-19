https://ria.ru/20230219/ucheniya-1852945511.html
Южная Корея и США провели совместные учения ВВС
Южная Корея и США провели совместные учения ВВС - РИА Новости, 19.02.2023
Южная Корея и США провели совместные учения ВВС
Южная Корея и США в ответ на пуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) провели совместные учения авиации с участием американских самолетов F-16 и РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T11:04
2023-02-19T11:04
2023-02-19T11:04
в мире
южная корея
сша
f-16
f-15se
корейский полуостров
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СЕУЛ, 19 фев - РИА Новости. Южная Корея и США в ответ на пуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) провели совместные учения авиации с участием американских самолетов F-16 и тяжелого бомбардировщика B1-B, а также истребителей южнокорейских ВВС F-35A и F-15K, передает агентство Ренхап со ссылкой на ВВС Южной Кореи. Ранее сообщалось, что Северная Корея в субботу запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", она достигла высоты 5768 км и пролетела 989 км за 4015 секунд. Это уже второй пуск КНДР ракеты в 2023 году. До этого 1 января КНДР пустила одну ракету из сверхкрупной РСЗО. По данным военных, в ходе учений южнокорейские истребители провели учебный полет строем, охраняя американский бомбардировщик. Сообщается, что учения демонстрируют "передовые" оборонные способности альянса и его боевую готовность. "Учения улучшили операционные способности альянса, а также подтвердили приверженность США железной обороне Корейского полуострова и обязательствам по расширенному сдерживанию (КНДР - ред)", - заявили ВВС. Ранее США и Южная Корея провели аналогичные учения, 1 и 3 февраля. 1 февраля в них также участвовал бомбардировщик B1-B.
https://ria.ru/20230218/g7-1852895180.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная корея, сша, f-16, f-15se, корейский полуостров
В мире, Южная Корея, США, F-16, F-15SE, Корейский полуостров
Южная Корея и США провели совместные учения ВВС
Ренхап: Южная Корея и США провели совместные учения ВВС в ответ на пуск ракеты КНДР
СЕУЛ, 19 фев - РИА Новости.
Южная Корея и США в ответ на пуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) провели совместные учения авиации с участием американских самолетов F-16 и тяжелого бомбардировщика B1-B, а также истребителей южнокорейских ВВС F-35A и F-15K, передает агентство Ренхап
со ссылкой на ВВС Южной Кореи.
Ранее сообщалось, что Северная Корея в субботу запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", она достигла высоты 5768 км и пролетела 989 км за 4015 секунд. Это уже второй пуск КНДР ракеты в 2023 году. До этого 1 января КНДР пустила одну ракету из сверхкрупной РСЗО.
По данным военных, в ходе учений южнокорейские истребители провели учебный полет строем, охраняя американский бомбардировщик.
Сообщается, что учения демонстрируют "передовые" оборонные способности альянса и его боевую готовность.
"Учения улучшили операционные способности альянса, а также подтвердили приверженность США железной обороне Корейского полуострова
и обязательствам по расширенному сдерживанию (КНДР - ред)", - заявили ВВС.
Ранее США и Южная Корея провели аналогичные учения, 1 и 3 февраля. 1 февраля в них также участвовал бомбардировщик B1-B.