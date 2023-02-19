https://ria.ru/20230219/ucheniya-1852939120.html

Япония и США планируют провести совместные воздушные учения

Япония и США планируют провести совместные воздушные учения - РИА Новости, 19.02.2023

Япония и США планируют провести совместные воздушные учения

Япония и США согласовывают возможность проведения совместных воздушных учений в ответ на ракетное испытание КНДР, сообщил телеканал FNN со ссылкой на... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T09:59

2023-02-19T09:59

2023-02-19T10:13

в мире

япония

сша

пхеньян

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149567/38/1495673874_0:353:5115:3230_1920x0_80_0_0_52b3528022bf91cfb37a2f70c1590ae8.jpg

ТОКИО, 19 фев – РИА Новости. Япония и США согласовывают возможность проведения совместных воздушных учений в ответ на ракетное испытание КНДР, сообщил телеканал FNN со ссылкой на информированные источники.По их данным, в учениях должны принять участие истребители воздушных сил самообороны Японии и бомбардировщики ВС США. В зависимости от погодных условий, учения могут состояться уже во второй половине дня воскресенья, 19 февраля.КНДР в субботу провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Как сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), пуск был осуществлен из международного аэропорта Пхеньяна. Ракета достигла высоты 5768 километров и пролетела 989 километров за 4015 секунд.Как заявлял, в свою очередь, накануне министр обороны Японии Ясукадзу Хамада, по оценкам военных, выпущенная Северной Кореей межконтинентальная баллистическая ракета при пуске по обычной траектории способна преодолеть расстояние в 14 тысяч километров и достичь континентальной территории США.

https://ria.ru/20230219/khvason-15-1852918269.html

https://ria.ru/20230218/raketa-1852858415.html

япония

сша

пхеньян

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, сша, пхеньян