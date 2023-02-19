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Япония и США планируют провести совместные воздушные учения - РИА Новости, 19.02.2023
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Япония и США планируют провести совместные воздушные учения
Япония и США планируют провести совместные воздушные учения - РИА Новости, 19.02.2023
Япония и США планируют провести совместные воздушные учения
Япония и США согласовывают возможность проведения совместных воздушных учений в ответ на ракетное испытание КНДР, сообщил телеканал FNN со ссылкой на... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T09:59
2023-02-19T10:13
в мире
япония
сша
пхеньян
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ТОКИО, 19 фев – РИА Новости. Япония и США согласовывают возможность проведения совместных воздушных учений в ответ на ракетное испытание КНДР, сообщил телеканал FNN со ссылкой на информированные источники.По их данным, в учениях должны принять участие истребители воздушных сил самообороны Японии и бомбардировщики ВС США. В зависимости от погодных условий, учения могут состояться уже во второй половине дня воскресенья, 19 февраля.КНДР в субботу провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Как сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), пуск был осуществлен из международного аэропорта Пхеньяна. Ракета достигла высоты 5768 километров и пролетела 989 километров за 4015 секунд.Как заявлял, в свою очередь, накануне министр обороны Японии Ясукадзу Хамада, по оценкам военных, выпущенная Северной Кореей межконтинентальная баллистическая ракета при пуске по обычной траектории способна преодолеть расстояние в 14 тысяч километров и достичь континентальной территории США.
https://ria.ru/20230219/khvason-15-1852918269.html
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в мире, япония, сша, пхеньян
В мире, Япония, США, Пхеньян
09:59 19.02.2023 (обновлено: 10:13 19.02.2023)
 
Япония и США планируют провести совместные воздушные учения

Япония и США планируют провести совместные воздушные учения в ответ на пуск ракеты КНДР

© AP Photo / Haven Daley, FileЯпонские солдаты во время военных учений
Японские солдаты во время военных учений - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© AP Photo / Haven Daley, File
Японские солдаты во время военных учений. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 19 фев – РИА Новости. Япония и США согласовывают возможность проведения совместных воздушных учений в ответ на ракетное испытание КНДР, сообщил телеканал FNN со ссылкой на информированные источники.
По их данным, в учениях должны принять участие истребители воздушных сил самообороны Японии и бомбардировщики ВС США. В зависимости от погодных условий, учения могут состояться уже во второй половине дня воскресенья, 19 февраля.
Выпуск новостей с записью испытания северокорейской ракеты на железнодорожной станции в Сеуле - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
01:33
КНДР провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15"
КНДР в субботу провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Как сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), пуск был осуществлен из международного аэропорта Пхеньяна. Ракета достигла высоты 5768 километров и пролетела 989 километров за 4015 секунд.
Как заявлял, в свою очередь, накануне министр обороны Японии Ясукадзу Хамада, по оценкам военных, выпущенная Северной Кореей межконтинентальная баллистическая ракета при пуске по обычной траектории способна преодолеть расстояние в 14 тысяч километров и достичь континентальной территории США.
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 15:04
Ракета КНДР способна достичь территории США, считают в Японии
 
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