09:59 19.02.2023 (обновлено: 10:13 19.02.2023)
Япония и США планируют провести совместные воздушные учения
Япония и США планируют провести совместные воздушные учения в ответ на пуск ракеты КНДР
© AP Photo / Haven Daley, FileЯпонские солдаты во время военных учений
© AP Photo / Haven Daley, File
Японские солдаты во время военных учений. Архивное фото
ТОКИО, 19 фев – РИА Новости. Япония и США согласовывают возможность проведения совместных воздушных учений в ответ на ракетное испытание КНДР, сообщил телеканал FNN со ссылкой на информированные источники.
По их данным, в учениях должны принять участие истребители воздушных сил самообороны Японии и бомбардировщики ВС США. В зависимости от погодных условий, учения могут состояться уже во второй половине дня воскресенья, 19 февраля.
КНДР в субботу провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15". Как сообщает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК), пуск был осуществлен из международного аэропорта Пхеньяна. Ракета достигла высоты 5768 километров и пролетела 989 километров за 4015 секунд.
Как заявлял, в свою очередь, накануне министр обороны Японии Ясукадзу Хамада, по оценкам военных, выпущенная Северной Кореей межконтинентальная баллистическая ракета при пуске по обычной траектории способна преодолеть расстояние в 14 тысяч километров и достичь континентальной территории США.