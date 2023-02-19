https://ria.ru/20230219/turizm-1852962894.html
Регионам выделят средства на развитие туризма для школьников
Регионам выделят средства на развитие туризма для школьников - РИА Новости, 19.02.2023
Регионам выделят средства на развитие туризма для школьников
Правительство России одобрило выделение средств на повышение доступности туризма для школьников в регионах, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T13:28
2023-02-19T13:28
2023-02-19T13:28
туризм
новости - туризм
россия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение средств на повышение доступности туризма для школьников в регионах, сообщается на сайте кабмина. "Решение Правительства: Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Уточняется, что проект распоряжения направлен на реализацию в рамках федеральных проектов госпрограммы "Развитие туризма" мероприятий в субъектах РФ, направленных на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста.
https://ria.ru/20230219/otpusk-1852934564.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, россия
Туризм, Новости - Туризм, Россия
Регионам выделят средства на развитие туризма для школьников
Правительство одобрило выделение средств на развитие туризма для школьников в регионах