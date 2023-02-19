https://ria.ru/20230219/turizm-1852962894.html

Регионам выделят средства на развитие туризма для школьников

Регионам выделят средства на развитие туризма для школьников - РИА Новости, 19.02.2023

Регионам выделят средства на развитие туризма для школьников

Правительство России одобрило выделение средств на повышение доступности туризма для школьников в регионах, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T13:28

2023-02-19T13:28

2023-02-19T13:28

туризм

новости - туризм

россия

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение средств на повышение доступности туризма для школьников в регионах, сообщается на сайте кабмина. "Решение Правительства: Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Уточняется, что проект распоряжения направлен на реализацию в рамках федеральных проектов госпрограммы "Развитие туризма" мероприятий в субъектах РФ, направленных на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста.

https://ria.ru/20230219/otpusk-1852934564.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, россия