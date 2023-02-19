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Регионам выделят средства на развитие туризма для школьников - РИА Новости, 19.02.2023
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Туризм
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Регионам выделят средства на развитие туризма для школьников
Регионам выделят средства на развитие туризма для школьников - РИА Новости, 19.02.2023
Регионам выделят средства на развитие туризма для школьников
Правительство России одобрило выделение средств на повышение доступности туризма для школьников в регионах, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T13:28
2023-02-19T13:28
туризм
новости - туризм
россия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение средств на повышение доступности туризма для школьников в регионах, сообщается на сайте кабмина. "Решение Правительства: Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении. Уточняется, что проект распоряжения направлен на реализацию в рамках федеральных проектов госпрограммы "Развитие туризма" мероприятий в субъектах РФ, направленных на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста.
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новости - туризм, россия
Туризм, Новости - Туризм, Россия
13:28 19.02.2023
 
Регионам выделят средства на развитие туризма для школьников

Правительство одобрило выделение средств на развитие туризма для школьников в регионах

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в медиабанкДети на территории Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Орлёнок" в Туапсинском районе Краснодарского края
Дети на территории Всероссийского детского центра (ВДЦ) Орлёнок в Туапсинском районе Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Дети на территории Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Орлёнок" в Туапсинском районе Краснодарского края . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Правительство России одобрило выделение средств на повышение доступности туризма для школьников в регионах, сообщается на сайте кабмина.
"Решение Правительства: Принять проект распоряжения Правительства Российской Федерации по данному вопросу", - говорится в сообщении.
Уточняется, что проект распоряжения направлен на реализацию в рамках федеральных проектов госпрограммы "Развитие туризма" мероприятий в субъектах РФ, направленных на повышение доступности и популяризацию туризма для детей школьного возраста.
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