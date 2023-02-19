https://ria.ru/20230219/tsitadel-1852951694.html

При атаке Израиля на Сирию пострадали объекты в цитадели Дамаска

При атаке Израиля на Сирию пострадали объекты в цитадели Дамаска - РИА Новости, 19.02.2023

При атаке Израиля на Сирию пострадали объекты в цитадели Дамаска

Главное управление древностей и музеев Сирии объявило, что некоторые объекты на территории цитадели Дамаска были повреждены в результате израильского авиаудара... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T12:00

2023-02-19T12:00

2023-02-19T12:00

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дамаск (город)

израиль

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ДАМАСК, 19 фев — РИА Новости. Главное управление древностей и музеев Сирии объявило, что некоторые объекты на территории цитадели Дамаска были повреждены в результате израильского авиаудара в воскресенье на рассвете. "Израильское нападение на Дамаск и его окрестности сегодня на рассвете причинило большой ущерб Техническому институту прикладного искусства в цитадели Дамаска и культурному центру в Кафр-Сусе", - говорится в сообщении управления. В частности, по данным управления, пострадали административные помещения в цитадели Дамаска, большие разрушения видны в Институте прикладного искусства и институте археологии, все учреждения являются образовательными. Специалисты управления в настоящее время оценивают ущерб. Как ранее сообщило Сирийское новостное агентство SANA, пять человек погибли и 15 получили ранения в результате ракетного обстрела Израилем жилого района в Дамаске. По данным агентства, обстрел велся со стороны Голанских высот.

https://ria.ru/20230219/siriya-1852921029.html

дамаск (город)

израиль

сирия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, дамаск (город), израиль, сирия