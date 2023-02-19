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При атаке Израиля на Сирию пострадали объекты в цитадели Дамаска - РИА Новости, 19.02.2023
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При атаке Израиля на Сирию пострадали объекты в цитадели Дамаска
При атаке Израиля на Сирию пострадали объекты в цитадели Дамаска - РИА Новости, 19.02.2023
При атаке Израиля на Сирию пострадали объекты в цитадели Дамаска
Главное управление древностей и музеев Сирии объявило, что некоторые объекты на территории цитадели Дамаска были повреждены в результате израильского авиаудара... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T12:00
2023-02-19T12:00
в мире
дамаск (город)
израиль
сирия
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ДАМАСК, 19 фев — РИА Новости. Главное управление древностей и музеев Сирии объявило, что некоторые объекты на территории цитадели Дамаска были повреждены в результате израильского авиаудара в воскресенье на рассвете. "Израильское нападение на Дамаск и его окрестности сегодня на рассвете причинило большой ущерб Техническому институту прикладного искусства в цитадели Дамаска и культурному центру в Кафр-Сусе", - говорится в сообщении управления. В частности, по данным управления, пострадали административные помещения в цитадели Дамаска, большие разрушения видны в Институте прикладного искусства и институте археологии, все учреждения являются образовательными. Специалисты управления в настоящее время оценивают ущерб. Как ранее сообщило Сирийское новостное агентство SANA, пять человек погибли и 15 получили ранения в результате ракетного обстрела Израилем жилого района в Дамаске. По данным агентства, обстрел велся со стороны Голанских высот.
https://ria.ru/20230219/siriya-1852921029.html
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в мире, дамаск (город), израиль, сирия
В мире, Дамаск (город), Израиль, Сирия
12:00 19.02.2023
 
При атаке Израиля на Сирию пострадали объекты в цитадели Дамаска

Несколько объектов в цитадели Дамаска повреждены при авиаударе Израиля

© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в медиабанкДамаск
Дамаск - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Дамаск. Архивное фото
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ДАМАСК, 19 фев — РИА Новости. Главное управление древностей и музеев Сирии объявило, что некоторые объекты на территории цитадели Дамаска были повреждены в результате израильского авиаудара в воскресенье на рассвете.
"Израильское нападение на Дамаск и его окрестности сегодня на рассвете причинило большой ущерб Техническому институту прикладного искусства в цитадели Дамаска и культурному центру в Кафр-Сусе", - говорится в сообщении управления.
В частности, по данным управления, пострадали административные помещения в цитадели Дамаска, большие разрушения видны в Институте прикладного искусства и институте археологии, все учреждения являются образовательными. Специалисты управления в настоящее время оценивают ущерб.
Как ранее сообщило Сирийское новостное агентство SANA, пять человек погибли и 15 получили ранения в результате ракетного обстрела Израилем жилого района в Дамаске. По данным агентства, обстрел велся со стороны Голанских высот.
Последствия воздушной атаки на Дамаск - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
02:45Война в Сирии
Минобороны Сирии сообщило о пяти погибших при атаке Израиля на Дамаск
 
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