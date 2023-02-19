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В Донецке остановили движение двух троллейбусных маршрутов

В Донецке остановили движение двух троллейбусных маршрутов - РИА Новости, 19.02.2023

В Донецке остановили движение двух троллейбусных маршрутов

Движение ряда троллейбусных маршрутов и одного трамвайного маршрута остановлено из-за обстрелов, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T16:17

2023-02-19T16:17

2023-02-19T16:17

специальная военная операция на украине

в мире

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алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Движение ряда троллейбусных маршрутов и одного трамвайного маршрута остановлено из-за обстрелов, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Ранее в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что украинские войска выпустили по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка 40 ракет из РСЗО за две минуты. "По причине обстрелов остановлено движение троллейбусных маршрутов № 2, 8, а также трамвайного маршрута № 1", - написал Кулемзин в телеграм-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, украина, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, видео