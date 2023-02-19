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В Донецке остановили движение двух троллейбусных маршрутов - РИА Новости, 19.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230219/trolleybusy-1852984272.html
В Донецке остановили движение двух троллейбусных маршрутов
В Донецке остановили движение двух троллейбусных маршрутов - РИА Новости, 19.02.2023
В Донецке остановили движение двух троллейбусных маршрутов
Движение ряда троллейбусных маршрутов и одного трамвайного маршрута остановлено из-за обстрелов, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T16:17
2023-02-19T16:17
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
украина
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Движение ряда троллейбусных маршрутов и одного трамвайного маршрута остановлено из-за обстрелов, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин. Ранее в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что украинские войска выпустили по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка 40 ракет из РСЗО за две минуты. "По причине обстрелов остановлено движение троллейбусных маршрутов № 2, 8, а также трамвайного маршрута № 1", - написал Кулемзин в телеграм-канале.
донецк
донецкая народная республика
украина
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Последствия обстрела центра Донецка
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Украина, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины
В Донецке остановили движение двух троллейбусных маршрутов
ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Движение ряда троллейбусных маршрутов и одного трамвайного маршрута остановлено из-за обстрелов, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
2023-02-19T16:17
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16:17 19.02.2023
 
В Донецке остановили движение двух троллейбусных маршрутов

Кулемзин: в Донецке из-за обстрелов остановили движение двух троллейбусных маршрутов

© РИА Новости / Джон Траст / Перейти в медиабанкСитуация в Донецке
Ситуация в Донецке - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Джон Траст
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Ситуация в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Движение ряда троллейбусных маршрутов и одного трамвайного маршрута остановлено из-за обстрелов, заявил мэр Донецка Алексей Кулемзин.
Ранее в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили, что украинские войска выпустили по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка 40 ракет из РСЗО за две минуты.
"По причине обстрелов остановлено движение троллейбусных маршрутов № 2, 8, а также трамвайного маршрута № 1", - написал Кулемзин в телеграм-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаУкраинаАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы Украины
 
 
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