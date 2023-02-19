https://ria.ru/20230219/trevoga-1852989537.html

В Киеве и нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу

В Киеве и нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.02.2023

В Киеве и нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде регионов Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T16:54

2023-02-19T16:54

2023-02-19T16:54

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

харьковская область

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1847083124_186:0:3827:2048_1920x0_80_0_0_20fbfc723447685e8de119549c4a8acb.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде регионов Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным онлайн-карты, сигнал тревоги прозвучал в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях около 16.30 (мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

киев

украина

харьковская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, украина, харьковская область, вооруженные силы рф