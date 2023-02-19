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В Киеве и нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230219/trevoga-1852989537.html
В Киеве и нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу
В Киеве и нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 19.02.2023
В Киеве и нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде регионов Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T16:54
2023-02-19T16:54
специальная военная операция на украине
в мире
киев
украина
харьковская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде регионов Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. По данным онлайн-карты, сигнал тревоги прозвучал в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях около 16.30 (мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
киев
украина
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в мире, киев, украина, харьковская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина, Харьковская область, Вооруженные силы РФ
16:54 19.02.2023
 
В Киеве и нескольких украинских областях объявили воздушную тревогу

В Киеве и восьми украинских областях объявили воздушную тревогу

© iStock.com / I_ValentinГород Днепропетровск
Город Днепропетровск - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© iStock.com / I_Valentin
Город Днепропетровск. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве и ряде регионов Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
По данным онлайн-карты, сигнал тревоги прозвучал в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской областях около 16.30 (мск).
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевУкраинаХарьковская областьВооруженные силы РФ
 
 
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